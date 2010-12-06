Курортный сезон 2011 года в Крыму будет в два раза лучше 2010 - Совмин

Совет министров Крыма планирует увеличить финансирование подготовки к проведению курортного сезона в 2011 году в 2 раза до 6,2 млн гривен.

Об этом сообщил зампредседателя Совмина Георгий Псарев, передают Українські новини.

«В 2011 году бюджет (подготовки к проведению курортного сезона в 2011 году – ред.) будет в 2 раза выше, чем бюджет-2010», - заявил он.

Деньги в основном будут использовать для софинансирования проектов, инициированных ассоциациями, представляющими рекреационный бизнес.

Согласно пресс-релизу Минкурортов и туризма Крыма, бюджет на подготовку курортного сезона 2010 года составил 3,1 млн грн.