Фирташ считает соглашения между Нафтогазом, Газпромом и РУЭ победой Украины

Заключение соглашений между НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Газпром» и «РосУкрЭнерго» стало стратегической победой Украины.

Об этом в интервью журналу "Фокус" заявил глава совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.

Как сообщил Дмитрий Фирташ, после возврата «РосУкрЭнерго» (РУЭ) газа в объеме 12,1 млрд. кубометров, компания погасила долг перед НАК «Нафтогаз Украины» в размере $1,7 млрд. и перед ОАО «Газпром» в размере $810 млн.Кроме того, НАК «Нафтогаз Украины» получил $450 млн. за услуги по транзиту и хранению газа «РосУкрЭнерго», который был изъят правительством Тимошенко и который компания не могла использовать в течение почти двух лет.

Таким образом, как утверждает г-н Фирташ, Украина после подписания соглашений получила от «РосУкрЭнерго» $2,15 млрд. Природный газ в объеме 12,1 млрд. кубометров продан ОАО «Газпром» и будет экспортирован компанией «Газэкспорт» для своих клиентов в Европе.

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» закупил у ОАО «Газпром» необходимые объемы газа по льготной цене $230 за тысячу кубометров.

Кроме того, подписаны соглашения сроком на пять лет между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о транзите газа по территории Украины в объеме по 112 млрд. кубометров ежегодно. За услуги транзита «Газпром» внес частичную предоплату. Компания «РосУкрЭнерго» уходит с газового рынка Украины, сказал совладелец РУЭ.

«Газовый баланс Украины сохранен. Украина получила большую сумму денег. НАК не понес никаких потерь – Украина получила дешевый газ. При этом Украина получила еще оплату за ПХГ и гарантированный транзит на 5 лет по 112 млрд. кубометров газа (в год - ред.) – то, чего не смогла добиться Тимошенко в своих газовых контрактах. Я считаю, это идеальная сделка для Украины», - подчеркнул Дмитрий Фирташ.