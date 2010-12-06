Украинцы активно вкладывают в болгарскую недвижимость

Украинцы проявляют заинтересованность в приобретении недвижимости в Болгарии. Из 15 миллионов евро инвестиций Украины в Болгарию за последнее десятилетие 10 миллионов евро приходятся на объекты недвижимости.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил министр экономики, энергетики и туризма Республики Болгария Трайчо Трайков.

Трайков возглавляет правительственную делегацию Болгарии, которая находится в Украине с двухдневным визитом для проведения переговоров в рамках заседания Украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Это первое заседание с 2004 года. За прошедшие 6 лет очень многое изменилось, в частности, Болгария стала полноправным членом ЕС, определенные изменение произошли и в Украине. Тем не менее, болгарская сторона надеется, что нынешние переговоры дадут толчок к развитию экономических взаимоотношений Украины и Болгарии», — сказал министр.

По его словам, в настоящее время экспорт товаров и услуг из Болгарии в Украину в 5 раз меньше, нежели импорт товаров и услуг из Украины в Болгарии. «Тем не менее, Болгария ожидает качественного и количественного изменения как объемов, так и структуры экспортируемых и импортируемых товаров», — добавил министр.

В частности, по словам Трайкова, до сих пор основными статьями экспорта из Болгарии в Украину являлись фармацевтическая продукция, нефтяные масла и туристические услуги. По информации министра, за 10 месяцев 2010 года болгарская туристическая индустрия приняла у себя 131 тысячу туристов из Украины.

В то же время основная часть экспорта из Украины в Болгарию носит сырьевой характер.