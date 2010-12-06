Отдых в Крыму на Новый год будет дороже летнего

Аренда жилья в Крыму на Новый год будет дороже, чем в летний сезон. Помимо номеров, сдающихся по заоблачным тарифам, местные отельеры включают в праздничные пакеты дополнительные мероприятия, сообщает Новый регион.

Владельцы отелей начали готовиться к новогодним каникулам еще с конца сентября и даже потратились на широкую рекламную кампанию. В отличие от прошлых лет, когда активное бронирование жилья на новогодние праздники начиналось с ноября, в этом сезоне украинцы не спешат покупать путевки. По состоянию на начало декабря, забронировано не более 20% сдающихся на полуострове здравниц и апартаментов.

В пакеты отдыха включены банкеты по 1-2 тысячи гривен с человека, пикники на побережье и экскурсии, запланированные на 1 января. В итоге несколько дней на ЮБК обойдутся приезжим не дешевле 5 тысяч гривен на двоих.

Отметим, что на недавнем заседании комиссии по курортам Верховного Совета Крыма депутат Николай Янаки возмутился ценами на новогодние праздники в Крыму.

«Сегодня наши здравницы высокого уровня просят за трое суток – две ночи и три дня – от 10 до 15 тысяч гривен, предоставляя при этом только завтрак. Скажите мне, на эти деньги кто к нам сегодня полетит? Мы хотим 2-3 днями закрыть полугодовалую дырку, когда мы не работаем», – констатировал член комиссии.