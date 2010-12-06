Болгария примет решение по «Южному потоку» до марта 2011 г.

Болгария примет инвестиционное решение об участии в «Южном потоке» только после предметного изучения экономической целесообразности и рассмотрения технико-экономического обоснования (ТЭО), которое должно быть окончательно готово к марту 2011 года.

Об этом в интервью «Зеркалу недели» сообщил министр экономики, энергетики и туризма Республики Болгария Трайчо Трайков.

На минувшей неделе в Астане президент Украины Виктор Янукович сообщил болгарской стороне о своем намерении предметно поговорить, в частности, о судьбе «Южного потока». Отметим, Украина рассматривает проект газопровода «Южный поток» как альтернативу украинскому экспорту российского газа в Европу.

Трайков, отвечая на вопрос, не являлось ли участие Болгарии в проекте «Южный поток» условием пересмотра прежде заключенных долгосрочных газовых соглашений с «Газпромом», отметил: «Газпром» нам сказал: будет так, как вы предпочтете — труба пройдет либо через территорию Румынии, либо через территорию Болгарии. Как вы понимаете, ни один здравомыслящий политик не рискнул бы отказаться от такого предложения «Газпрома».

В субботу, 13 ноября, Россия и Болгария подписали соглашение о создании СП по строительству «Южного потока».