Нафтогаз перечислил Газпрому свыше миллиарда долларов

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» перечислила ОАО «Газпром» свыше 1,043 млрд долл. за импортированный в ноябре 2010 г. природный газ, передает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщается, цена природного газа для компании в четвертом квартале текущего года составляет около 253 долл. за 1 тыс. куб.м.

В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» 21 апреля 2010 г., цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долл. за 1000 куб. м.