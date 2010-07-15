Життя в кредит

Щодо стану економіки країни уряд регулярно робить оптимістичні заяви, але продовжує лінію нарощування кредитного тягаря країни, яку розпочала критикована за це Юлія Тимошенко. Тоді прем’єр пояснювала необхідність позик економічною кризою та браком коштів у держави. Нинішній уряд гроші продовжує позичати. Сьогодні його мета – кредит у $14,9 млрд на 2,5 року під 3,5% річних.

Розвиток чи проїдання

У кредит живе більшість розвинених країн. У деяких борги сягають 100 відсотків валового внутрішнього продукту. Але рівень розвит- ку економіки це їм дозволяє. Нові кредити беруть для того, щоб виплачувати попередні. І так жити, не надто переймаючись загрозою фінансового колапсу. Україна не належить до числа заможних держав. Але за обсягами пільг, дотацій та субсидій для певних категорій населення може позмагатися зі скандинавами.

Регіонали називали кошториси уряду Тимошенко «бюджетами проїдання». Заперечень на ці закиди не було, оскільки лінію на захист (чи на підкуп) виборців було обрано свідомо. Тодішня опозиція нахвалялась прийти до влади і вкладати гроші в розвиток країни. Але майже за півроку нова команда на обіцяний «бюджет розвитку» не спромоглася. Та й не дивно – план наповнення державної скарбниці у першому півріччі виконати не вдалося. Мільярди кредитних коштів можна було б спрямувати на заробляння грошей, урешті – на створення нових робочих місць. Але заяви урядовців не дають підстав очікувати масштабних інвестицій у виробництво. «Якщо розглядати державу як велике підприємство, а не як «чорну діру», то кредит має витрачатися на заробляння грошей. І заробити треба стільки, щоб повернути позичене і щось залишилось у країні. Але чи буде так – велике питання», – сказав «Главреду» аналітик компанії Astrum Investment management Олексій Блінов. Один із провідних економістів владної команди, депутат Верховної Ради Олексій Плотніков, запевняє, що кредитні кошти будуть використані на розвиток вітчизняної економіки. «Говорити конкретніше зараз передчасно – переговори про умови надання кредиту ще тривають», – каже він. Але цифри більш промовисті, ніж політики. Вже відомо, що передбачені на добудову об’єктів нерухомості 3 мільярди гривень «усохнуть» до 900 тисяч. Істотного скорочення зазнають інші напрямки. А про інвестиції у високі технології урядовці взагалі тепер не згадують.

Стан позичальника свідчить про його можливості повернути кредит. За даними Мінфіну, зовнішній борг країни на кінець травня становив $25,176 млрд. Це 61,61% від усього державного боргу України. За п’ять місяців 2010 року його обсяг зріс на 2,2%.

Щоб отримати позику МВФ, Кабмін має продемонструвати кроки зі скорочення дефіциту бюджету. Урядовці обіцяють дефіцит у 4,9% ВВП проти раніше запланованих 5,5%. Це означає, що у державній скарбниці бракуватиме 54 млрд гривень.

Паски затягнуть громадянам

Щоб скоротити дефіцит, доведеться зменшити видатки і спробувати збільшити надходження. Якщо з надходженнями у держави проблеми, то урізати можливість є. Йдеться передусім про підвищення тарифів на електрику та природний газ. Розміри підвищення та час прийняття рішення поки що обговорюються. Віце-прем’єр Сергій Тігіпко запевнив, що одномоментного підвищення удвічі не буде. Експерти прогнозують 20% зростання ціни на газ лише на першому етапі. На думку експерта Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдара Газізулліна, ціна газу зросте і для населення, і для промисловості. Якщо цей прогноз справдиться, зросте собівартість, а значить – і ціна продукції всіх українських підприємств. Зокрема й тих, що виробляють найнеобхідніше. Себто громадяни отримають подвійний удар по гаманцях. А якщо додати зростаючу вартість тепла та гарячої води – то й потрійний. Про додаткові надходження до сімейних бюджетів від обіцяного владою зниження податку на прибуток у 5% (передбаченого проектом Податкового кодексу) можна забути. На думку Газізулліна, рішення про подорожчання газу може бути прийняте після виборів до місцевих рад наприкінці жовтня.

Підвищення тарифів необхідне для покращення фінансового стану НАК «Нафтогаз України». Державний монополіст сьогодні є величезною «чорною дірою», у якій зникає 2% ВВП. Міністр палива та енергетики Юрій Бойко запевняє, що видатки на підтримку цього монстра найближчим часом скоротять удвічі. Дотепер державна компанія продає населенню газ дешевше від собівартості. Збитки дотує держбюджет. До 2006 року ці збитки компенсувались надходженнями від реекспорту російського та середньоазійського газу до країн Східної та Західної Європи. Але угоди, підписані під тиском російського «Газпрому», «Нафтогаз» такої можливості позбавили. Проте кожен наступний уряд не наважувався істотно підвищити ціну на газ для внутрішнього ринку, щоб перетворити національну компанію з інструмента соціального захисту на бізнесову структуру, яка працює задля прибутку. Юлія Тимошенко 2009 року пообіцяла європейським партнерам відповідно до законодавства ЄС перетворити структурні підрозділи «Нафтогазу» на окремі, не залежні одна від одної компанії. Це потрібно для прозорості бізнесу і зменшення можливостей для існування тіньових схем. «Новий уряд підтвердив обіцянку розділити «Нафтогаз» на компанії, що видобувають, транспортують і продають енергоносії. Але виконувати її не поспішають. Кожна нова влада намагається використати непрозору роботу монополіста для власного збагачення», – зазначив у коментарі для «Главреда» керівник Альянсу «Нова енергія України» Валерій Боровик. За його словами, діюча система дозволяє годуватись біля «Нафтогазу» багатьом близьким до влади структурам. «А тим часом компанія та її структурні підрозділи з року в рік недоотримують кошти, необхідні для оновлення техніки та трубопроводів», – наголошує Боровик. За перше півріччя 2010 року така система господарювання в галузі коштувала «Нафтогазу» 1,9 млрд збитків.

Дешеві кредити будуть. Але нескоро

Кредиту МВФ ще немає. Але позитивні наслідки переговорів про його надання вже відчули українські банки. Зміцнюється українська грошова одиниця, зросла довіра інвесторів до України та до її фінансових інституцій. Уряд уже заявляє про намір отримати після підписання кредиту МВФ €610 млн від Євросоюзу та $800 млн від Світового банку. Ці кошти планують спрямувати на покриття дефіциту держбюджету. Після досягнення попередніх домовленостей уряду з МВФ міжнародне рейтингове агентство Fitch уперше за останні два роки підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України з В- до В. Таке саме підвищення рейтингів отримала низка вітчизняних комерційних банків. «Для фінансових установ це означає більшу доступність зарубіжних кредитів», – зазначає Олексій Блінов. «Але швидкого зниження відсоткової ставки за кредитами в Україні не буде. Адже досі не відновлено в докризових обсягах споживче кредитування, іпотечне кредитування також вважається ризикованим. А надійні великі позичальники давно поділені між банками», – нагадує аналітик Astrum Investment. Він вважає, що здешевлення кредитів для українців можливе не раніше середини 2011 року.

Коли гроші надійдуть в Україну, вони дозволять Нацбанку поповнити свої резерви та активніше рефінансувати комерційні банки. А це стане додатковим сприятливим чинником для відновлення кредитування в країні. Опозиція вже висловлювала побоювання щодо можливого витрачання кредитних коштів на погашення штучно створеного боргу «Нафтогазу» перед «РосУкрЕнерго». Уряд на словах виключає таку можливість, але гарантій не дає.



-- Довідка



2008 року уряд на чолі з Юлією Тимошенко домовився про отримання $16,4 млрд кредиту на 15 років під 4% річних для подолання наслідків економічної кризи. У листопаді 2008 року Україна отримала перший транш кредиту – $4,5 млрд, у травні 2009-го – другий транш, $2,625 млрд. Третій транш – $3,3 млрд – в липні того самого року. Виплату четвертого траншу в $1,4 млрд неодноразово переносили. Україна так і не отримала цих коштів.