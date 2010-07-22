Ахиллесова пята украинской экономики

Решение о повышении тарифов на газ для населения является шагом, вырванным из контекста реформирования газового сектора Украины, считают специалисты.

Национальная комиссия по регуляции электроэнергетики объявила о подорожании газа для населения на 50% с 1 августа текущего года. Правительственные чиновники уверяют, что это решение было принято под давлением Международного валютного фонда, выдвинувшего его как одно из условий выделения очередного транша кредита Украине. О причинах и основаниях для повышения тарифов на газ, о возможности населения за них платить, а также о социальных, экономических и политических последствиях, которые может иметь это решение, «Главреду» рассказали бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский,

руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский, директор Института трансформации общества Олег Соскин и директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований Сергей Таран.



Повышение цен на газ для украинского населения выгоднее всего «Газпрому»



Решение о повышении тарифов на газ на 50% с 1 августа только в определенной степени улучшит ситуацию в компании НАК «Нефтегаз Украины». Но больше всего это решение выгодно монопольному поставщику «Газпрома». И в то же время оно только в известной мере отвечает требованиям Международного валютного фонда. Об этом заявил бывший уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.



Решение о повышении тарифов на газ для населения является шагом, вырванным из контекста реформирования газового сектора Украины. Поскольку эта реформа связана не только с повышением цены на газ, отметил эксперт.



«Это – слишком прямолинейный подход нынешнего правительства. Но одним только повышением цен можно лишь немного замедлить проблемы украинского газового сектора. Однако глобально это не решает проблем, накапливавшихся за последние годы», - заметил эксперт.



Кроме того, господин Соколовский отметил, что сегодня украинский газовый сектор функционирует по принципам УССР, поскольку до сих пор существует та же нормативная база, что и в советское время. А новый закон о функционировании газового сектора, по словам специалиста, принципиально не изменил ситуацию.



Богдан Соколовский также отметил необходимость «увеличения адресной помощи нуждающемуся в этом украинскому потребителю». И правительство обещает принять необходимые меры в этом направлении. Но господин Соколовский предположил, что это будет осуществляться «непрозрачно и не понятно каким образом», а также пока не ясно, кто именно будет отвечать за формирование списка людей, которым государство должно компенсировать это повышение цен.



«Я очень сомневаюсь в успехе того, что деньги дойдут до нуждающихся в них, - до малообеспеченных граждан Украины», - отметил эксперт.



Кроме того, специалист считает решение правительства о повышении тарифов на газ «непродуманной акцией, которая приведет к падению платежной дисциплины и отправке всех поступлений на импорт газа». Поэтому господин Соколовский заявил, что этот шаг почти не повлияет на приток инвестиций в украинский сектор газодобычи и разработки месторождений.



Ахиллесова пята украинской экономической системы



По мнению директора Института экономических исследований и политических консультаций Игоря Бураковского, дискуссию о повышении тарифов на газ для населения можно свести к четырем аспектам.



Во-первых, мы должны понимать, что на сегодняшний день в мире не существует дешевых ресурсов – будь они собственной добычи, или импортированные, считает экономист. «Они могут быть дешевыми в текущем плане, но в среднесрочном плане мы получим соответствующие проблемы, связанные с экономикой, экологией и так далее», - отметил господин Бураковский.



Во-вторых, тарифы - это только часть проблемы реформирования украинского газового сектора. При этом эксперт отметил, что сегодня важно, чтобы подобного рода решения принимались в определенном пакете.



В-третьих, специалист считает, что чрезвычайно важна в этом вопросе проблема социальной помощи и социальной защиты населения. «Это – ахиллесова пята украинской экономической системы. Ее придется реформировать. А любое реформирование системы социальной помощи всегда будет болезненным», - заметил Игорь Бураковский.



В-четвертых, эксперт отметил важность ответственности потребителей. «Мы должны четко понять, что эта ответственность означает не только своевременную уплату по счетам, но и определенные инвестиции, связанные с энергоэффективностью и энергосбережением», - добавил он.



Кроме того, Игорь Бураковский призвал обратить внимание на отношения между НАК «Нефтегазом Украины» и предприятиями Теплокоммунэнерго, которые непосредственно используют газ. При этом он отметил, что тут мы наблюдаем очень интересную картину: «По состоянию на 1 апреля 2010 года по Донецкой области уровень оплаты населением платежей за газ составляет 97,1%, по Днепропетровску – 94,8%». Зато просмотрев оперативную информацию НАК «Нефтегаз Украины» о состоянии расчета предприятий Теплокоммунэнерго за природный газ за отопительный сезон 2009-2010 годов, видим, что «в Донецкой области население рассчитывается на 97%, предприятия Теплокоммунэнерго – только на 57%, в Днепропетровской – население на 94,8%, предприятия Теплокоммунэнерго – на 57%», рассказал экономист.



«И тут сразу возникает экономический, политический и юридический вопрос. Где зависают деньги? Как они используются?» - отметил господин Бураковский.



«Людоедское» решение



Решение о повышении цен на газ для населения на 50% директор Института трансформации общества Олег Соскин назвал «несправедливым» и «совершенно неприемлемым».



Эксперт заметил, что нынешнее правительство проводит ту же экономическую политику, что и предыдущее: «Оно снижает цену газа для олигархических групп, то есть владельцев металлургических, трубных, химических заводов, горнообогатительных комбинатов, коксохимов и сахарных заводов». Но при этом, по словам господина Соскина, правительство «ориентировано на продолжение эксплуатации широких слоев украинского населения».



«Кардинальным планом ограбления украинцев является совершенно людоедское решение по повышению с 1 августа цены на газ для потребителей, для всех рядовых украинских граждан», - отметил он.



Эксперт убежден, что этот шаг означает «полный коллапс для среднего класса, а также мелкой и средней национальной буржуазии». «Они не смогут этого выдержать. Себестоимость всей ее продукции вырастет минимум на 40%. Потому что энергетическая составляющая коммунальных услуг (электричество, вода, перевозка) сидит во всей продукции», - объяснил господин Соскин.



Экономист также обратил внимание на то, что параллельно с повышением тарифов на газ для населения в Украине происходит рост объемов денежной массы. По его словам, 1 января 2010 года в обращении страны было 487,5 миллиардов гривен, а 1 июля текущего года уже стало 533 миллиарда. В этом эксперт видит угрозу: «Правительство увеличивает цену, чтобы выгрести у людей последнее. А осенью оно сделает девальвацию гривни. И снова мы получим ситуацию, когда правительственные чиновники нам скажут: «Видите, внутренняя цена на газ не отвечает цене, по которой мы его закупаем!». А если поступать таким образом, она никогда и не будет отвечать!».



Политические последствия



Повышение тарифов будет иметь серьезные политические последствия для Украины, а первое, на чем это отобразится – местные выборы, считает директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований Сергей Таран.



Он заметил, что принятие этого решения для оппозиции «стало прекрасной идеологической площадкой», поскольку оппозиция может упрекнуть тем, что неоднозначное решение об продлении сроков пребывания Черноморского флота РФ в Крыму было принято с условием, что не будут повышаться цены на газ для населения. Но происходящее сегодня противоречит обещаниям. И это отразится на местных выборах.



Политолог отметил, что Партия регионов ставит перед собой четкую задачу, ради которой и делался закон о выборах в местные органы власти, - выиграть. «Поэтому первое однозначное последствие этого решения: на местных выборах мы можем ожидать усиления административного давления, повышения уровня фальсификаций, и использования тех методов, от которых Украина уже стала отказываться. Если до президентских выборов уровень фальсификации в Украине по разным оценкам составлял только 1%, то теперь это будет не один процент, а значительно больше», - отметил господин Таран.



Второе следствие, по словам политолога, заключается в том, что «мы можем констатировать политический отказ от реформ». «Если бы у нас были реформы, то, очевидно, власть должна была бы объяснить их суть. Более того, при правильном объяснении населению и гражданам, в чем суть реформ и куда пойдут их средства, это повышение тарифов можно было бы сделать популярным», - убежден эксперт.



При этом специалист заметил, что население очень страдает от низкого качества в Украине жилищно-коммунальных услуг. «В Украине ЖЭКи – это один из тех институтов, которые вызывают больше всего негатива у населения. Если бы правительство четко объяснило, что они собираются реформировать, на что собирают средства, то эта реформа стала бы популярной. Но очевидно, что никаких реформ нет, потому что им нечего сказать. И это механическое повышение цен, вероятно, означает, что никакие реформы проводиться не будут», - добавил Сергей Таран.



Третье следствие, по словам политолога, заключается в очевидном обострении политической борьбы внутри Партии регионов и внутри правительства. Особенно среди людей, отвечающих за экономический блок, заметил господин Таран. «Кому-то придется отвечать за дальнейшие действия. Очевидно, кто-то это будет списывать на Тигипко, кто-то посчитает, что это шаг, за которым стоит Азаров. Возможно, примутся искать и других людей, которые к этому вовсе не причастны», - допустил политолог. При этом он отметил, что предпринятый шаг будет означать, что «внутри правительства чрезвычайно обостряется борьба и придется искать какие-то жертвы». «Кто станет этими жертвами – это одна из интриг, которая раскроется в сентябре», - добавил эксперт.



Четвертое политическое последствие – это снижение роли внутри правящей коалиции таких политических сил, как Коммунистическая партия Украины. «Безусловно, для КПУ это был довольно уязвимый шаг, потому что КПУ очень серьезно политически пострадает, ибо с ними в том числе связывают это повышение, поскольку они являются членом коалиции. И КПУ не останется ничего, кроме как выступать с критическими заявлениями в адрес этой коалиции и правительства», - объяснил Сергей Таран.



Кроме того, политолог предполагает, что в правящей коалиции будет «происходить дальнейшее теневое переформатирование». Он добавил: «Сейчас происходит тихое теневое переформатирование коалиции за счет подтягивания «тушек». Поэтому роль КПУ и Блока Литвина становится все менее важной».