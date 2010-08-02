Наивный МВФ

2 августа 2010, 10:07

У нас есть основания надеяться, что нынешнее правительство не будет повторять ошибки предыдущего и будет использовать кредиты МВФ прозрачно и по назначению.

На заседании Совета директоров МВФ 28 июля, ставшем результатом длительного процесса переговоров между Украиной и Фондом, была утверждена новая программа антикризисной поддержки Украины на сумму 15,15 миллиарда долларов. Причем первый транш кредита в размере 1,9 миллиарда долларов Киев получил сразу. Своими оценками новой программы сотрудничества МВФ и Украины, мнениями по поводу того, куда будут направлены полученные средства и что должна делать Украина, чтобы кредитование не прекратилось, с «Главредом» поделились член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий и ведущая исследовательница Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий.

Первый кредит – критический, следующие – имиджевые

Первый транш кредита Международного валютного фонда в размере 1,9 миллиарда долларов, которые Украина уже получила, является более критическим для страны, нежели следующие, считает Александра Бетлий. Она объяснила свою точку зрения тем, что этот первый транш нужен для того, чтобы закрыть дыру в бюджете и профинансировать расходы, уже заложенные в бюджет.
Следующие транши кредита, по мнению экономиста, в большей степени имиджевые вещи. «Если МВФ откажет в этих кредитах, то это чрезвычайно негативно повлияет на имидж Украины для инвесторов и других международных финансовых организаций, например, для Всемирного банка, Европейской комиссии и тому подобное. То есть транши следующих лет являются более критическими для имиджа Украины, но не для экономической и фискальной ситуации в стране», - объяснила Бетлий.

Это дает основания надеяться на то, что нынешнее правительство не будет повторять ошибки предыдущего и будет использовать деньги прозрачно и по назначению, осуществляя проведение конкретных реформ, которых требует МВФ, считает эксперт.

«Сегодня МВФ, учитывая негативный опыт сотрудничества с Украиной прошлых лет, достаточно осторожен. Сейчас он дал один транш, а если будут выполнены условия, то дадут и второй транш», - отметила Александра Бетлий.

Главный инвестор Украины – не иностранный, а «маленький и рядовой»

У Украины дела идут не так уж и плохо, если с ней решил возобновить сотрудничество Международный валютный фонд - «самая мощная мировая организация, имеющая огромный опыт работы в вопросах вытягивания стран из кризисов и обеспечения финансовой стабилизации этих стран». И при этом важно, чтобы на возобновление сотрудничества МВФ и Украины обратили внимание не только иностранные инвесторы, но и украинские предприниматели и бизнесмены. Об этом заявил экономист Виктор Лисицкий.

При этом он отметил: «Я обращаюсь к теме возобновления доверия нашего бизнеса к государству, потому что главный инвестор нашего экономического роста не прямые иностранные инвестиции. Наш главный инвестор – маленький и рядовой: он несет свои небольшие средства в банки, а банки разворачивают его кредитование».

Кроме того, экономист заметил, что решение Совета директоров МВФ о возобновлении кредитования Украины свидетельствует об определенной наивности Фонда. Поскольку МВФ искренне надеется на то, что власть Украины начнет решать «вопрос ускорения роста эффективности производства и изменения качества роста коренным образом», - объяснил Виктор Лисицкий.

Чем Украина заслужила новые кредиты МВФ?

По словам Александры Бетлий, Украина осуществила определенные шаги в направлении реформ, выполнения которых требовал МВФ и которые были закреплены в предыдущем меморандуме.

Во-первых, это касается проведения секвестра бюджета. «Были существенно сокращены и расходы, и доходы, а в результате – был сокращен дефицит бюджета», - отметила экономист. Однако она заметила, что это действие можно считать чисто формальным, поскольку в первую очередь правительство сократило те расходы, которые, скорее всего, и так не были бы профинансированы.

Во-вторых, это касается внесения изменений в закон о Национальном банке Украины. Эти изменения, по мнению Александры Бетлий, с одной стороны, преследовали цель повышения независимости Национального банка, с другой – введения инфляционного таргетирования. «Вероятнее всего, что в следующем году инфляционного таргетирования в Украине еще не будет, хотя хорошо, что мы по крайней мере задекларировали намерение перейти к инфляционному таргетированию от фиксированного валютного курса», - заметила эксперт.

В-третьих, парламент утвердил закон о принципах функционирования рынка природного газа в Украине, которого давно ждали украинский рынок, внутренние инвесторы, внешние компании и международные финансовые организации. «Это было требование и Европейской комиссии, и МВФ. Закон является довольно неплохим и отвечает директивам Европейского союза», - добавила экономист.

И, в-четвертых, на рассмотрение парламента был направлен Налоговый кодекс, принятие которого отложили до осени.

«Правительство со своей стороны предприняло немало шагов, ожидаемых МВФ. Формально эти шаги были сделаны – формально МВФ сказал, что мы молодцы. В результате у нас есть новая программа и будут предоставлены определенные средства», - подытожила Александра Бетлий.

Надежды МВФ

Несмотря на то, что Украину погнали с европейских рынков, «как вшивую старушонку с гнилыми помидорами и тухлыми яйцами», МВФ все-таки надеется, что Украина прибегнет к коренным изменениям качества роста экономики, считает Виктор Лисицкий. При этом экономист заметил, что сохранить свои позиции на европейских рынках удалось только украинскому сектору информационных технологий.

Эксперт также отметил, что МВФ надеется на то, что Украина будет возвращать «кредит за счет средств, заработанных в результате радикального обновления структуры производства и роста доли конкурентоспособной продукции, с которой она будет выходить на мировые рынки».

Кроме того, Фонд надеется, что у нас в стране будет преодолена коррупция, борьба с которой должна начинаться с изменений процедуры подготовки и принятия решений, убежден Виктор Лисицкий. «Если у нас предприниматель вынужден физически и часто контактировать с органами власти, то этот физический контакт означает, что каждый раз возникает необходимость кому-то что-то платить», - добавил специалист.

Также МВФ надеется на то, что Украина использует лучший мировой опыт государств, которым удается поднимать экономику в условиях острого ресурсного дефицита, например, Японии, Бразилии, Ирландии, Индии и Западной Германии в 1948 году, заметил экономист.

«Безопасный» долг

Теперь уровень государственного долга в Украине находится в безопасных пределах: по европейским стандартам и стандартам МВФ, считает Александра Бетлий. «Долг является безопасным, поскольку сейчас не ожидаются существенная девальвация и девальвационное давление», - заметила экономист.

По ее словам, государственный долг вырос из-за получения кредита от российского ВТБ-банка и существенных темпов выпуска ОВГЗ в последнее время. При этом Александра Бетлий заметила, что кредит России был краткосрочным, так же, как выпуск ОВГЗ был краткосрочным заимствованием. Поэтому, вполне вероятно, что часть кредита МВФ пойдет на возвращение этих средств.

Однако важными останутся вопросы, как Украина сможет возвращать кредиты Международному валютному фонду, которые она взяла и в прошлом году, и в этом году. Ведь уже в 2013-2014 годах должна начаться выплата долгов, отметила специалист. «Нам нужен рост экономики, дополнительные источники дохода бюджета, чтобы мы смогли этот долг выплатить потом. А для этого необходимы структурные реформы и газового рынка, и пенсионной системы, и системы образования и здравоохранения», - отметила Александра Бетлий.

Любите гривню!

Что касается того, как принятое Советом директоров МВФ решение о предоставлении кредита Украине повлияет на курс гривни относительно доллара, Александра Бетлий отметила, что до конца года ожидается стабильный валютный курс. Она объяснила: «Не стоит ожидать существенных дисбалансов. Национальный банк и в дальнейшем будет активным на валютном рынке и будет выкупать излишки валюты. В результате НБУ не будет давать существенно изменяться гривне относительно доллара».

Эксперты также не ожидают существенных колебаний курса гривни относительно евро. «Это будет зависеть от ситуации на международных рынках. Но там существенных колебаний сейчас не ожидают», - заметила экономист.

Средний уровень инфляции за 2010 год составит 9,7%, на конец года она вырастет до 10,8%, прогнозируют эксперты Института экономических исследований и политических консультаций.

В свою очередь Виктор Лисицкий призвал украинцев хранить деньги в гривнях и посоветовал оставлять в долларах и евро «лишь те объемы, под которые у вас действительно могут быть соответствующие трансакции».

«Не нужно гоняться за иностранной валютой. Любите гривню! И все сбережения храните в гривнях. Потому что объективно складываются предпосылки для существенного укрепления гривни», - отметил экономист.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять