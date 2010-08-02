Наивный МВФ

Первый транш кредита Международного валютного фонда в размере 1,9 миллиарда долларов, которые Украина уже получила, является более критическим для страны, нежели следующие, считает. Она объяснила свою точку зрения тем, что этот первый транш нужен для того, чтобы закрыть дыру в бюджете и профинансировать расходы, уже заложенные в бюджет.Следующие транши кредита, по мнению экономиста, в большей степени имиджевые вещи. «Если МВФ откажет в этих кредитах, то это чрезвычайно негативно повлияет на имидж Украины для инвесторов и других международных финансовых организаций, например, для Всемирного банка, Европейской комиссии и тому подобное. То есть транши следующих лет являются более критическими для имиджа Украины, но не для экономической и фискальной ситуации в стране», - объяснила Бетлий.Это дает основания надеяться на то, что нынешнее правительство не будет повторять ошибки предыдущего и будет использовать деньги прозрачно и по назначению, осуществляя проведение конкретных реформ, которых требует МВФ, считает эксперт.«Сегодня МВФ, учитывая негативный опыт сотрудничества с Украиной прошлых лет, достаточно осторожен. Сейчас он дал один транш, а если будут выполнены условия, то дадут и второй транш», - отметила Александра Бетлий.У Украины дела идут не так уж и плохо, если с ней решил возобновить сотрудничество Международный валютный фонд - «самая мощная мировая организация, имеющая огромный опыт работы в вопросах вытягивания стран из кризисов и обеспечения финансовой стабилизации этих стран». И при этом важно, чтобы на возобновление сотрудничества МВФ и Украины обратили внимание не только иностранные инвесторы, но и украинские предприниматели и бизнесмены. Об этом заявил экономистПри этом он отметил: «Я обращаюсь к теме возобновления доверия нашего бизнеса к государству, потому что главный инвестор нашего экономического роста не прямые иностранные инвестиции. Наш главный инвестор – маленький и рядовой: он несет свои небольшие средства в банки, а банки разворачивают его кредитование».Кроме того, экономист заметил, что решение Совета директоров МВФ о возобновлении кредитования Украины свидетельствует об определенной наивности Фонда. Поскольку МВФ искренне надеется на то, что власть Украины начнет решать «вопрос ускорения роста эффективности производства и изменения качества роста коренным образом», - объяснил Виктор Лисицкий.По словам, Украина осуществила определенные шаги в направлении реформ, выполнения которых требовал МВФ и которые были закреплены в предыдущем меморандуме.Во-первых, это касается проведения секвестра бюджета. «Были существенно сокращены и расходы, и доходы, а в результате – был сокращен дефицит бюджета», - отметила экономист. Однако она заметила, что это действие можно считать чисто формальным, поскольку в первую очередь правительство сократило те расходы, которые, скорее всего, и так не были бы профинансированы.Во-вторых, это касается внесения изменений в закон о Национальном банке Украины. Эти изменения, по мнению Александры Бетлий, с одной стороны, преследовали цель повышения независимости Национального банка, с другой – введения инфляционного таргетирования. «Вероятнее всего, что в следующем году инфляционного таргетирования в Украине еще не будет, хотя хорошо, что мы по крайней мере задекларировали намерение перейти к инфляционному таргетированию от фиксированного валютного курса», - заметила эксперт.В-третьих, парламент утвердил закон о принципах функционирования рынка природного газа в Украине, которого давно ждали украинский рынок, внутренние инвесторы, внешние компании и международные финансовые организации. «Это было требование и Европейской комиссии, и МВФ. Закон является довольно неплохим и отвечает директивам Европейского союза», - добавила экономист.И, в-четвертых, на рассмотрение парламента был направлен Налоговый кодекс, принятие которого отложили до осени.«Правительство со своей стороны предприняло немало шагов, ожидаемых МВФ. Формально эти шаги были сделаны – формально МВФ сказал, что мы молодцы. В результате у нас есть новая программа и будут предоставлены определенные средства», - подытожила Александра Бетлий.Несмотря на то, что Украину погнали с европейских рынков, «как вшивую старушонку с гнилыми помидорами и тухлыми яйцами», МВФ все-таки надеется, что Украина прибегнет к коренным изменениям качества роста экономики, считает. При этом экономист заметил, что сохранить свои позиции на европейских рынках удалось только украинскому сектору информационных технологий.Эксперт также отметил, что МВФ надеется на то, что Украина будет возвращать «кредит за счет средств, заработанных в результате радикального обновления структуры производства и роста доли конкурентоспособной продукции, с которой она будет выходить на мировые рынки».Кроме того, Фонд надеется, что у нас в стране будет преодолена коррупция, борьба с которой должна начинаться с изменений процедуры подготовки и принятия решений, убежден Виктор Лисицкий. «Если у нас предприниматель вынужден физически и часто контактировать с органами власти, то этот физический контакт означает, что каждый раз возникает необходимость кому-то что-то платить», - добавил специалист.Также МВФ надеется на то, что Украина использует лучший мировой опыт государств, которым удается поднимать экономику в условиях острого ресурсного дефицита, например, Японии, Бразилии, Ирландии, Индии и Западной Германии в 1948 году, заметил экономист.Теперь уровень государственного долга в Украине находится в безопасных пределах: по европейским стандартам и стандартам МВФ, считает. «Долг является безопасным, поскольку сейчас не ожидаются существенная девальвация и девальвационное давление», - заметила экономист.По ее словам, государственный долг вырос из-за получения кредита от российского ВТБ-банка и существенных темпов выпуска ОВГЗ в последнее время. При этом Александра Бетлий заметила, что кредит России был краткосрочным, так же, как выпуск ОВГЗ был краткосрочным заимствованием. Поэтому, вполне вероятно, что часть кредита МВФ пойдет на возвращение этих средств.Однако важными останутся вопросы, как Украина сможет возвращать кредиты Международному валютному фонду, которые она взяла и в прошлом году, и в этом году. Ведь уже в 2013-2014 годах должна начаться выплата долгов, отметила специалист. «Нам нужен рост экономики, дополнительные источники дохода бюджета, чтобы мы смогли этот долг выплатить потом. А для этого необходимы структурные реформы и газового рынка, и пенсионной системы, и системы образования и здравоохранения», - отметила Александра Бетлий.Что касается того, как принятое Советом директоров МВФ решение о предоставлении кредита Украине повлияет на курс гривни относительно доллара,отметила, что до конца года ожидается стабильный валютный курс. Она объяснила: «Не стоит ожидать существенных дисбалансов. Национальный банк и в дальнейшем будет активным на валютном рынке и будет выкупать излишки валюты. В результате НБУ не будет давать существенно изменяться гривне относительно доллара».Эксперты также не ожидают существенных колебаний курса гривни относительно евро. «Это будет зависеть от ситуации на международных рынках. Но там существенных колебаний сейчас не ожидают», - заметила экономист.Средний уровень инфляции за 2010 год составит 9,7%, на конец года она вырастет до 10,8%, прогнозируют эксперты Института экономических исследований и политических консультаций.В свою очередьпризвал украинцев хранить деньги в гривнях и посоветовал оставлять в долларах и евро «лишь те объемы, под которые у вас действительно могут быть соответствующие трансакции».«Не нужно гоняться за иностранной валютой. Любите гривню! И все сбережения храните в гривнях. Потому что объективно складываются предпосылки для существенного укрепления гривни», - отметил экономист.