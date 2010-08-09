Налоговый кодекс: работа над ошибками

Новый откорректированный проект Налогового кодекса был вынесен на всенародное обсуждение 3 августа. Кабинет Министров должен обобщить результаты обсуждения и до 5 сентября текущего года подать их в Верховную Раду. О последствиях документа в случае его утверждения «Главреду» рассказали директор социально-экономических программ Центра политического консалтинга Олег Килимник, старший консультант сектора экономической стратегии Национального института стратегических исследований Алексей Молдован, а также кандидат экономических наук, автор книги «Как поднять украинскую экономику» Андрей Новак.



«Экономических реформ в Украине не будет еще долго»



Налоговый кодекс – это не отдельный законодательный акт, он тесно связан с Бюджетным кодексом, поэтому даже теоретически не может отрицать отдельных положений главной сметы страны, заметил Андрей Новак.



По словам эксперта, качество Бюджетного кодекса свидетельствует о том, что по крайней мере в этом году экономических реформ в Украине не будет. А поскольку оба кодекса – это не «одноразовые документы», а рассчитанные на длительный период, то понятно, что экономических реформ не будет еще долго, уверен автор книги «Как поднять украинскую экономику».



«Вычитанный» проект Налогового кодекса



Алексей Молдован заметил, что новый проект Налогового кодекса правильнее было бы назвать «не откорректированным, а отредактированным и вычитанным проектом документа». По его мнению, предыдущий вариант содержал не только отдельные дискуссионные нормы, но и откровенные грамматические ошибки. Так, например, в первом разделе шла речь об отмене ряда налогов, а дальше, в тексте проекта, они снова упоминаются, объяснил экономист.



Специалист рассказал, что работа над документом была разделена на несколько направлений, каждым из которых занималась отдельная структура, ответственная за тот или иной раздел Налогового кодекса. А в конце работы над документом все разделы сводились в один законопроект, и, как следствие, возникли некоторые несогласованности.



Новый проект Налогового кодекса, по словам Алексея Молдована, это отредактированный текст предыдущего проекта, из которого «вычистили наиболее конфликтные моменты, логично выстроили единую линию». «А что касается внутреннего содержания, то там присутствуют только косметические правки», - заметил специалист.



Гиперцентрализация – главная проблема украинской налогово-бюджетной сферы



Основной задачей Бюджетного и Налогового кодексов, по мнению Андрея Новака, является децентрализация бюджетной системы. «Сегодня 80% всех бюджетных ресурсов поступает в центральный государственный бюджет, и только 20% остается всем местным бюджетам», – добавил эксперт. Экономист сравнил: в советской экономике в 1990 году 51% бюджетных ресурсов распределялся через центральный бюджет в Москве, и соответственно 49% – через местные бюджеты по всему Союзу, и тогда это считалось огромной централизацией.



«А у нас сегодня это соотношение 80/20 в пользу центра! Не удивительно, что по всей Украине в местных бюджетах нет средств на элементарные хозяйственные задачи – поменять трубу, накрыть асфальт, не говоря уж о каком-то развитии, перестройке или обустройстве», - отметил эксперт.



По словам Андрея Новака, ни Бюджетный, ни Налоговый кодекс не решает проблему гиперцентрализации средств. «К общегосударственным отнесены 19 налогов и сборов, а к местным – один единый налог, налог на рекламу и четыре вида сборов (рыночный, туристический, сбор за парковку машин и сбор по некоторым видам предпринимательской деятельности). Это все, что власть оставила местному бюджету – один налог и четыре мелких сбора!» - отметил экономист.



«В связи с новым Налоговым кодексом у меня возникает вопрос – нужна ли Украине вообще местная власть? Может, она не нужна – нужны только представители налоговой администрации в городах, которые будут собирать кассу в центральный бюджет», - заметил Андрей Новак.



Новации проекта Налогового кодекса



Олег Килимник прокомментировал отдельные положения нового проекта Налогового кодекса. Эксперт считает, что этот документ, во-первых, – издевательство над органами местного самоуправления. «Налоги, которые априори за рубежом являются местными, у нас почему-то отнесены к общегосударственным. Например, налог на землю или транспортный сбор. Это сделано для того, чтобы в ручном режиме каждый год определять количество налогов, идущих в центральный или местные бюджеты», - объяснил экономист.



Во-вторых, из нового проекта Налогового кодекса исчез налог на недвижимость, поскольку, по мнению Олега Килимника, он был «очень снисходительным по отношению к простым гражданам и касался только богачей».



В-третьих, из проекта убрали норму о налоге с депозитов. Эксперт отметил: «Это не было так уж критично. Ведь 5% из суммы дохода – это крайне небольшая сумма, поэтому введение этого налога вряд ли привело бы к уменьшению вкладов. Но зато это могло бы создать дополнительный источник наполнения бюджета».



В-четвертых, новый проект кодекса не улучшил систему администрирования налога на добавленную стоимость. «Сохранили сплошную уравниловку для граждан. А это по отношению к наименее обеспеченным слоям населения не является дружественным шагом, если мы уж говорим о принятии кодекса, направленного на людей, а не на пополнение бюджета в интересах исключительно Министерства финансов», - отметил Килимник.



В-пятых, несовершенной осталась система согласования налоговых обязательств, хотя, по мнению специалиста, «были сняты самые острые моменты». Экономист объяснил: «Задекларирован принцип «презумпция правомерности решений налогоплательщика», но система отношений налогоплательщика и контролирующих органов в проекте кодекса построена таким образом, что на практике налогоплательщики этим принципом воспользоваться не могут. Поэтому бизнес снова можно будет заставить выполнять все пожелания и прихоти контролирующих органов».



В то же время Алексей Молдован заметил, что либерализовано администрирование налогов. «После резкой критики новшеств и инициатив, которые предлагались в первом варианте Налогового кодекса, со стороны предпринимателей, экспертов и общественности, наиболее одиозные нормы были удалены», - рассказал экономист.



Кроме того, претерпел некоторые изменения раздел о специальных налоговых режимах. Алексей Молдован считает, что была уменьшена «субъективная роль правительства в этом процессе и несколько откорректирована упрощенная система налогообложения».



Ввиду противоречивости оценок нового проекта Налогового кодекса, Олег Килимник отметил, что в нынешнем виде этот документ не будет принят. «Даже если его и примут в конце нынешнего года или в начале следующего, то это будет уже совсем другой проект. В любом случае действующая власть не захочет быть самоубийцей», - подытожил эксперт.



Общественное обсуждение Налогового кодекса – это фикция



Процедура вынесения нынешнего проекта Налогового кодекса на общественное обсуждение - фикция, считает Андрей Новак. По его мнению, этот документ должны готовить исключительно квалифицированные специалисты. А идея о вынесении Налогового кодекса на общественное обсуждение и дальнейшее учитывание всех предложений от населения - это идея «уровня детского сада», убежден экономист.



«Это уже традиция: как только на горизонте появляются выборы, власть тут же вспоминает о народе, общественности и экспертах и начинает выносить законодательные акты, даже такие узкоспециализированные как Налоговый кодекс, на так называемое общественное обсуждение», - заметил эксперт.



В то же время Андрей Новак отметил, что не видит смысла в принятии Налогового и Бюджетного кодексов в нынешнем виде, потому что они совершенно ничего не меняют. «Что они есть, что их нет – никакой разницы. Они просто законсервировали на уровне кодекса те правила игры, которые существовали до сих пор. Хотя Бюджетный и Налоговый кодексы вместе с бюджетом на 2010 год должны были быть тремя важнейшими инструментами реформ», - добавил специалист.



Налоговый кодекс может «вытолкнуть» Тигипко в оппозицию



Ситуация с Налоговым кодексом - очередной пример того, что действующая власть стала «заложником необходимости действовать согласно политической целесообразности, игнорируя логику экономических процессов и прагматизма», считает Олег Килимник. Он объяснил: «Необходимость скорейшей работы над Налоговым кодексом продиктована предвыборной программой действующего Президента Украины, в которой этот шаг стоит одной из первоочередных задач на 2010 год».



Кроме того, экономист обратил внимание на политический аспект принятия Налогового кодекса. Известно, что кроме объявленного для всенародного обсуждения проекта Налогового кодекса Министерства финансов и налоговой администрации, также должен подать свой проект документа вице-премьер по экономическим вопросам Сергей Тигипко. Олег Килимник считает, что Налоговый кодекс Тигипко будет более благоприятным для бизнес-среды, а оттого неприемлемым для правительства. Поскольку основной задачей последнего сегодня является «максимальный сбор налогов» и наполнение бюджета.



При этом Килимник назвал эту ситуацию «миной замедленного действия, которая может взорваться в любой момент и вытолкнуть Сергея Тигипко в оппозицию».



Шансы принятия Налогового кодекса



До местных выборов правительство вряд ли рискнет проталкивать через парламент Налоговый кодекс в нынешнем виде, считает Олег Килимник. Он предположил, что до 31 октября кодекс будут обсуждать, потом вносить изменения, возможно, появятся новые его редакции, но «раздражать им экономически активную часть населения, бизнесменов никто не осмелится».



Принимая это во внимание, экономист отметил: «Принятие Налогового кодекса, очевидно, отсрочится на конец нынешнего года, а возможно даже на следующий год. А это отложит его введение на 2012 год».











