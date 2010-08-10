Пресс-конференция: Цена кредитов МВФ

12 августа в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоялась пресс-конференция на тему: «Новые условия сотрудничества МВФ и Украины. Цена кредитов».



В пресс-конференции участвовали:



- генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий,



- исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко,



- заместитель председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий.



Олег Устенко:



Прежде всего, я хотел бы сказать, что могло бы быть, если бы МВФ не начал свою работу на Украине и не было бы подписано соглашение «Стэнд-бай». Первое, что мы бы увидели, это резкое снижение возможности реструктуризировать долги Украины, которых больше ста миллиардов долларов. Я имею в виду долги не только долги государственного сектора, но и долги частного сектора, банковского и корпоративного.



Второе. Мы бы испытали колоссально давление на гривну в сторону ее обесценивания. Третье. Не произошло бы снижение дефицита государственного бюджета, дефицита НАК «Нафтогаза» и дефицита Пенсионного фонда. Четвертое. Каким-то образом необходимо было бы финансировать этот дефицит. Это можно было бы делать двумя способами: либо выходить на внешние рынки заимствований и пытаться заимствовать там, либо раскручивать инфляцию, печатать деньги здесь для того, чтобы погасить дефицит государственного бюджета.



Следующий момент. Заимствование на мировых рынках, чтобы финансировать дефицит бюджета. Мы бы видели резкое ухудшение наших кредитно-дефолтных свопов. Это страховки на риск для всех инвесторов и предприятий, работающих на Украине.



Следующее. Мы бы видели ухудшение наших рейтингов по основным рейтинговым агентствам – S&P, Moody’s, Fitch. Они бы ухудшили рейтинг для Украины.



Следующее. Стоимость заимствований для Украины на международных рынках капиталов поднялась бы минимум до 10-12% с последующей перспективой ухудшения.



Следующее. Мы бы видели колоссальное давление на гривну из-за резкого притока прямых иностранных инвестиций, которых итак не много.



Мы бы видели общее ухудшение бизнес-климата в стране. И как следствие нестабильность мировой конъюнктуры по нашим экспортным товарам. Мы бы наблюдали снижение перспектив роста ВВП в стране.



Что касается новых условий и того, что сделала Украина перед тем, как подписать соглашение «Стэнд-бай». Новое соглашение было подписано на основе того, что уже было сделано определенное домашнее задание. Прежде всего, был изменен дефицит государственного бюджета – снижен с 5,3% до 4,99% ВВП.



Второй момент. Принято принципиальное решение о поднятии тарифов на газ, что дает возможность сократить дефицит бюджета НАК «Нафтогаза» до 1% ВВП. В противном случае мы с вами имели бы дефицит порядка 2,5% ВВП.



Была поднята независимость Национального банка Украины. Было объявлено принципиальное решение о тому, что будет проводиться пенсионная реформа. Без этого решение совета директоров МВФ не было бы позитивным. Сейчас МВФ принял решение о продолжении сотрудничества с Украиной, а этот плохой сценарий, о котором я сказал вначале, не будет реализован.



Мы в праве ожидать продолжения реформ и изменений в сторону улучшений, касательно дефицита публичных финансов. Это означает, что в следующем году мы можем ожидать дополнительного повышения цен на газ, что даст возможность в 2011 году свести дефицит бюджета НАК «Нафтогаза» до нуля процентов. А это разумно и должно было быть сделано ранее.



Следующее. Дефицит публичных финансов, государственного бюджета будет продолжать снижаться и должен достигнуть уровня 3-3,5% в следующем году.



Будет начата пенсионная реформа. Это тоже одно из условий нашего сотрудничества с МВФ.



Важный момент состоит в том, что 15 миллиардов долларов, которые мы получаем по программе «Стэнд-бай» идут в Украину под невероятно низкий процент. Государство Украина не может выйти на мировые рынки и пытаться делать заимствования под такие проценты. Это плавающая ставка, но первый транш пришел в Украину под 2,5%. Даже при самых хороших условиях, если бы Украина пыталась одолжить на мировых рынках эти деньги на фоне того, что уже началась работа с МВФ, то даже при этом самом хорошем раскладе Украина смогла бы одалживать деньги под 8%. ТО есть мы экономим в три раза деньги. А деньги нужны, если мы не хоти раскрутки внутренней инфляции. В данном случае нужно финансировать дефицит, а это можно делать за счет средств МФВ.



Не следует думать, что средства МВФ будут «проедены». Из 15 миллиардов долларов, которые выделены Украине и должны будут зайти в страну на протяжении 29 месяцев, только 2 миллиарда будут направлены на поддержку дефицита бюджета, то есть теоретически можно сказать, будут «проедены». Остальные деньги, 13 миллиардов долларов, будут зачислены в резервы Национального банка Украины, что даст возможность обеспечивать стабильность гривны, поднимать доверие кредиторов к Украине, реструктуризировать старые долги и посылать дополнительные сигналы международному инвестиционному сообществу о том, что ситуация находится под контролем, а инвестиционный климат и бизнес в стране будет иметь тенденцию к улучшению.



Болезненные шаги все равно должны быть сделаны, если государство хочет развиваться. С этой точки зрения программа МВФ правильная, своевременная и необходимая для Украины, на наш взгляд. И она гораздо более выгодная, чем наш выход на международные рынки заимствования капитала.



В последнее время появилась информация МВФ о размерах финансирования Украины, где говорится, что Украина третий по величине потребитель кредитов МВФ. В пример приводятся Румыния и Венгрия. Не стоит забывать, что новые страны Евросоюза получают кроме кредитов МВФ колоссальную помощь от Евросоюза, которая даже не соизмерима с той помощью, которую они получают от МВФ. Украина такой возможности не имела. Для Украины фактически МВФ являлся единственным возможным источником финансирования. Поэтому не стоит переживать о больших обязательствах перед МВФ. Более того, подписанная программа «Стэнд-бай» предусматривает снижение соотношения долгов к ВВП до 35% к 2015 году. С этой точки зрения МВФ сам продолжает контроль над количеством долгов, делая ситуацию более стабильной и подконтрольной. Каждый последующий транш, который будет получать Украина, она будет получать после выполнения определенного «домашнего задания». Новая миссия МВФ, приезжающая каждый квартал, должна будет посмотреть, что было сделано, а после этого будет приниматься решение о выделении денег. И так каждый раз на протяжении всего времени существования программы.



Валерий Новицкий:



Все, о чем мы говорим в плане того, что сотрудничество с МВФ может принести Украине некоторые дивиденды, это можно трактовать как ложные и сомнительные цели, преследовать которые совсем не обязательно. Во-первых, то, что деньги МВФ могут поддержать украинский платежный баланс и поддержать гривну. А разве это вообще цель? Например, приезжают тут эксперты МВФ или выступают люди, которые озвучивают позицию МВФ – Украина критикуется за бюджетный дефицит. Почему мы не посмотрим на политику доноров МВФ, тех стран, которые собственно и дают деньги МВФ, и позицию которых Фонд отражает? Прежде всего, это касается США, где дефицит госбюджета намного больше, чем в Украине. В современной экономике дефицит госбюджета является важным средством макроэкономического регулирования, учитывая инфляцию и то, что современная экономика это затратная экономика. Абсолютно неправда говорить, что страны-лидеры рыночной экономики, мировые лидеры проводят жесткую политику ограничения денежной массы и ограничения бюджетного дефицита. Все наоборот – тратится как можно больше денег. План Обамы – это самый затратный план вообще во всей истории человечества по количеству миллиардов долларов, которые выбрасываются. 250 миллиардов долларов они выделяют только на инфраструктуру. И любая страна выходит из кризиса именно потому, что она загружает свою экономику – создает рабочие места и новые технологии.



Опять-таки стабильная гривна. Является ли это целью? Является ли целью снижение температуры у больного? Это абсолютно не цель – ведь температура может быть важным средством для выживания или выздоровления. Инфляция – это тоже важное средство политики, важный инструмент макроэкономического регулирования.



Почему Греция попала в такое жуткое положение, в котором она находится сейчас? Можно сколько угодно критиковать Грецию. Это тоже будет правильно. Но Греция находится в крайне затруднительном положении, потому что это теперь неполноценная страна. Она не имеет своей валюты. Если раньше столкнувшись с проблемой, Греция могла бы девальвировать национальную валюту и таким образом повысить конкурентоспособность своих производителей. То сегодня она этого делать не может. Да, Греция получает огромные деньги от Евросоюза, да, она строит дороги и развивает инфраструктуру. Но мы видим, что сегодня Евросоюз с такой политикой превратился в совершенно ущербное образование, когда все страны-члены Евросоюза в той или иной мере уже страдают от наличия этой структуры. Греция страдает от того, что она не имеет своей национальной валюты и не может проводить регулирование своей экономики. Германия страдает, потому что не вкладывает деньги в высокие технологии, а отдает их той же Греции или другим слабым странам.



Сегодняшние решение финансовых проблем Украиной – это все тактические решения. Хорошо, что возобновляются кредитные линии, хорошо, что Украине будут давать чуть больше денег, но с такой политикой Украина заработала хоть какие-то серьезные международные инвестиции, о которых мы можем говорить? Вообще ничего. Результатов фактически нет. Полный развал инвестиционной стратегии. Украина в 2013 году будет вынуждена отдавать что-то около четверти ВВП только на обслуживание долга. Не возврат, а только обслуживание. Вот это и есть стратегия МВФ – похвалить, сказать, что Украина хороший ученик, начинает выполнять требования МВФ. Но по этим требованиям мы не вкладываем деньги в национальную экономику, в высокие технологии. Это требования проводить реструктивную макроэкономическую политику, увеличивать резервы Национального банка все с той же целью – поддержания стабильной гривны, которая, в общем-то, разрушает национальную экономику. В результате Украина еще больше скатится вниз, еще дальше деградирует как технологическая страна, но при этом будет иметь стабильную гривну. Ну, вот хорошо, будут хвалить Украину за стабильную гривну, но будет ли ей от этого лучше? Будет лучше от того, что она не имеет эффективной экономики и превращается в хронического должника? Четверть ВВП на обслуживание внешнего долга – это фактически катастрофа. И проблема не в том, что у Украины будет просто большой долг и крепче нужно будет затянуть пояса. Проблема будет не в статике, а динамике. Украина никогда не будет иметь возможность проводить самостоятельную технологическую и промышленную политику, если она не вырвется из этого замкнутого круга, если она сейчас не попытается расквитаться все-таки с инвестициями и вкладывать средства в высокотехнологическое производство. Это действительно большая беда.



Есть тактика, и есть стратегия. За тактическими целями, за целями улучшения кредитных рейтингов не стоит забывать о том, что есть стратегические цели и развитие. В 70-е годы Украина все-таки была одним из лидеров мировой экономики при всех проблемах, которые были в плановой экономике и на потребительском рынке. При этом она была в пятерке или шестерке ведущих мировых технологических держав. Можно сколько угодно критиковать плановое хозяйство советского типа, это будет правильно, но сейчас мы имеем абсолютную качественную деградацию условий роста Украины. Вот, что означает забота о тактических приоритетах, и полное забвение стратегических целей.



Валерий Гладкий:



Вопрос пресс-конференции поставлен интересно – «Цена кредитов МВФ». И он мне не очень нравится. Объясню почему. Если вы смотрели Меморандум МВФ, который доступен с четверга прошлой недели, то вы видели интересную табличку на странице 37. Она показывает, сколько Украина получит из внешних источников, и сколько она должна будет отдать. Балансирующая статья – это резервы Национального банка. Интересное название financing gap, разрыв в финансировании, то есть сколько стране не хватает, какая дырка. В 2009 году это было 8,2 миллиарда долларов, в 2010 году – 5 миллиардов, в 2011 – 8 миллиардов, в 2012 – 3,5 миллиарда. Эта дырка закрывается из источников МВФ и официальные кредиторы – Мировой банк, Еврокомиссия и т.д. Это дает понимание, нужны ли нам деньги МВФ. По-моему, другого мнения быть не может – нужно.



Откуда у нас возникла эта дырка? По моему глубокому убеждению, политика МВФ в 2008-2009 годах была в связке с политикой правительства Тимошенко. То есть Фонд давал Украине поглубже увязнуть в долгах, а правительство Юлии Владимировны поглубже загоняло Украину в безвыходное положение. И это в конечном итоге привело к этим разрывам. А эти разрывы возникают из-за того, что были накоплены долги в 2008-2009 годах. И в эти годы не делалось ничего, чтобы хоть как-то эти дырки закрыть.



Откуда они возникают? Много кушаем, то есть много импортируем – не по средствам. Бюджетный дефицит большой – 15% ВВП. В этом году его ужали по максимуму, но он все равно остается на уровне 6%. Газовые договоренности, великая победа случилась – газ за 340 долларов. Получать средства МВФ. Не приводить тарифы к этому уровню. Тогда средства паровозом попадают в бюджет, из бюджета в «Нафтогаз», из «Нафтогаза» - на счета «Газпрома». В итоге имеем сегодняшнюю ситуацию.



Кредиты МВФ – это средства, которые закроют дырку в госфинансах, в счетах Национального банка, которая все равно останется даже после того, как будут реализованы непопулярные меры (приведение тарифов до рыночного уровня, это индексация заработных плат в бюджетном секторе на инфляцию и не больше, это урезание всех непродуктивных программ, решение проблем с коммерческими банками и т.д.). В конечном итоге все, что осталось, закрывает МВФ.



Нужны ли нам средства Фонда? На этот вопрос красноречиво ответят две таблички. Страница 43 и 45. Они касаются бюджетного дефицита и дефицита платежного баланса. При прочих равных условиях без реализации стабилизирующих мер у нас дефицит платежного баланса был бы 6,7% ВВП, 54 миллиарда гривен. И дефицит бюджета без стабилизирующих мер был бы 3,3% ВВП в долгосрочной перспективе с учетом всех стабилизирующих мер, то есть повышением пенсионного возраста, приведение тарифов до рыночного уровня и т.д. Дефицит сократится до 0,6% ВВП. Эти таблицы показывают, что реализация тех мер, под которыми подписалось правительство, взяло на себя нелегкое бремя пережить массу недовольства и инсинуаций, приведут к тому, что экономика в течение пятилетнего периода вернется к стабильному состоянию. Это дает надежду на то, что из кризиса мы выйдем. За все нужно платить. Вы вчера вкусно кушали, покупали автомобили в кредит, сегодня – похмелье, нужно расплачиваться.



Что сейчас не обсуждается, и на что стоило бы обратить внимание. Лично мне не очень нравится макроэкономический фрейминг, который закладывает МВФ. По этим счетам у платежного баланса, бюджета и ВВП создается впечатление, что МВФ не имеет другого представления о том, как должна развиваться экономика. Правительство не достаточно внимания уделяет тому, что необходимо наращивать инвестиции и бюджетных, и частных, потому что это является источником экономического роста. Структура экономики у нас такова, что любой всплеск внутреннего спроса тут же трансформируется в спрос на импорт и приводит к дисбалансам в платежном балансе.



Что касается тезиса, что развитые страны имеют большие бюджетные дефициты. В глобальной финансовой системе резервной валютой является доллар и евро. И США с легкостью могут профинансировать любой бюджетный дефицит, просто напечатав доллары. У них свой станок. В конечном итоге все резервы, которые у нас есть в долларах, могут быть просто частично вынуты Соединенными Штатами из кармана, просто напечатав и обесценив доллар. То есть благосостояние остального мира понизится. Что, в принципе, США и делают. И против этого выступал и МВФ, и ООН. Они указывали, что монетизация бюджетного дефицита, чрезмерная накачка глобальной финансовой системы, не обеспеченной товарным предложением долларовой массы, приведет к тому, что страны третьего мира, или развивающиеся страны, пострадают больше всех, потому что часть их благосостояния таким образом будет изъята, и их население станет беднее.



Чтобы меньше зависеть от США, нам нужно навести порядок в наших внутренних финансах, чтобы дефицит был управляемый 2-3% ВВП. В таком случае нам не нужно будет обращаться к США за валютой, которую они напечатают.

