Кредит МВФ: спасение или наркотик?

Международный валютный фонд обнародовал текст меморандума о сотрудничестве с Украиной. Согласно документу, Украина должна с 1 апреля следующего года повысить цены на газ для населения еще на 50%, а также – пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет путем ежегодного повышения на шесть месяцев.



Перспективы сотрудничества МВФ с Украиной и закрепленные в меморандуме обязательства страны перед Фондом «Главреду» прокомментировали генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий, исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, а также заместитель председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий.



Деньги МВФ не будут «проедены»



Новая программа сотрудничества МВФ с Украиной правильная, своевременная и необходимая для дальнейшего развития страны. К тому же она выгоднее для Украины, чем заимствование на международных рынках капитала. Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. «Болезненные шаги», которые обязалась осуществить Украина в рамках новой программы, рано или поздно все равно пришлось бы реализовывать, считает экономист.



Эксперт отметил, что 15 миллиардов долларов, которые МВФ пообещал предоставить Украине, Киев получит «под невероятно низкий процент». «Первый транш пришел в Украину под 2,5%. На мировых рынках, даже при самых хороших условиях, страна могла бы занимать не меньше, чем под 8%», - подчеркнул Олег Устенко.



Кроме того, эксперт утверждает, что средства, полученные от МВФ, не будут «проедены». По его словам, из 15 миллиардов долларов только 2 миллиарда будут направлены на поддержку дефицита бюджета, то есть «проедены». «Остальные же 13 миллиардов долларов будут зачислены в резервы Национального банка Украины. Это позволит обеспечить стабильность гривни, повысить доверие кредиторов к Украине, реструктуризировать старые долги и послать сигналы международному инвестиционному сообществу о том, что инвестиционный климат и бизнес в стране имеет тенденцию к улучшению», - уверен исполнительный директор Международного фонда Блейзера.



«Выполняя требования МВФ, Украина рискует деградировать»



Все, что сотрудничество с МВФ может принести Украине, можно трактовать как ложные и сомнительные цели, преследовать которые совсем не обязательно, считает Валерий Новицкий. Он пояснил, что стремление поддержать украинский платежный баланс и стабильность гривни нельзя считать стратегическими целями.



«Сегодняшние решения финансовых проблем Украиной – это все тактические решения. Хорошо, что возобновляются кредитные линии, и Украине будут давать чуть больше денег, но с такой политикой Украина не заработала никаких серьезных международных инвестиций», - подчеркнул экономист.



По мнению Валерия Новицкого, в Украине полный развал инвестиционной стратегии, так как, соблюдая требования МВФ, мы не вкладываем ресурсы в национальную экономику и развитие высоких технологий. Вместо этого мы увеличиваем резервы Национального банка с целью поддержания стабильной гривни, как того требует Фонд. «Украина в 2013 году будет вынуждена отдавать около четверти ВВП только на обслуживание долга. Не возврат, а только обслуживание!» - подчеркнул эксперт.



Валерий Новицкий предостерег, что, действуя исключительно согласно требованиям МВФ, Украина рискует «еще больше скатиться вниз, еще больше деградировать как технологическая страна, но при этом иметь стабильную гривню». «Разве будет лучше стране оттого, что она не имеет эффективной экономики и превращается в хронического должника? Четверть ВВП на обслуживание внешнего долга – это фактически катастрофа!» - отметил экономист. По словам Новицкого, логика действий Украины сейчас напоминает логику наркомана, «когда деньги нужны прямо сейчас, потому что именно сейчас – плохо».



Кроме того, эксперт призвал обратить внимание на политику доноров МВФ, прежде всего – США, где дефицит госбюджета намного больше, чем в Украине. «В современной экономике дефицит госбюджета является важным средством макроэкономического регулирования. Несправедливо говорить, что страны - лидеры рыночной экономики проводят жесткую политику ограничения денежной массы и бюджетного дефицита. Все наоборот – тратится как можно больше денег», - рассказал Валерий Новицкий. Так, например, план Обамы – это самый затратный план во всей истории человечества, согласно которому 250 миллиардов долларов выделяется только на инфраструктуру, отметил экономист. По его словам, любая страна, стремящаяся выйти из кризиса, загружает свою экономику – создает рабочие места и новые технологии.



Через 5 лет экономика Украины будет стабильной



Политика МВФ в 2008-2009 годах была тесно связана с политикой правительства Юлии Тимошенко, убежден Валерий Гладкий. «Фонд позволял Украине увязнуть в долгах, а правительство Юлии Владимировны окончательно загоняло Украину в безвыходное положение», - пояснил экономист. По мнению эксперта, это в конечном итоге привело к нехватке средств для финансирования страны и возникновению дыр в бюджете, которые даже не пыталось закрыть правительство Юлии Тимошенко.



«Такие дыры Украине позволят закрыть только такие источники, как МВФ, Мировой банк и Еврокомиссия. Это дает понимание, нужны ли нам деньги МВФ. По-моему, другого мнения быть не может – нужны!» - подчеркнул эксперт.



Также Валерий Гладкий считает, что реализация тех непопулярных мер, «под которыми подписалось правительство и взяло на себя нелегкое бремя пережить массу недовольства и инсинуаций», приведет к тому, что экономика в течение пятилетнего периода вернется к стабильному состоянию.



Сценарий, которого удалось избежать



Олег Устенко рассказал о том, что ожидало бы Украину, если бы совет директоров Международного валютного фонда не принял решение о возобновлении сотрудничества с ней. Прежде всего, считает эксперт, мы бы увидели резкое снижение возможности реструктуризировать долги Украины, которых на сегодняшний день больше ста миллиардов долларов. «Я имею в виду не только долги государственного сектора, но также частного, банковского и корпоративного», - уточнил экономист.



Украина испытала бы колоссальное давление на гривню, в результате чего началось бы ее обесценивание. Также не произошло бы снижение дефицита государственного бюджета, бюджетов НАК «Нафтогаза» и Пенсионного фонда. И при этом сохранялась бы необходимость финансировать эти дефициты. «Это можно было бы делать двумя способами: либо выходить на внешние рынки заимствований, либо раскручивать инфляцию, печатать деньги, чтобы погасить дефицит государственного бюджета», - считает Олег Устенко.



При этом, по мнению экономиста, существенно поднялась бы стоимость заимствований для Украины на мировых рынках минимум до 10-12%. Также можно было бы наблюдать ухудшение рейтингов Украины в оценках ведущих рейтинговых агентств – S&P, Moody’s, Fitch.



В целом, резко ухудшился бы бизнес-климат в стране, и «началось сокращение перспектив роста ВВП», добавил специалист.



Но этого сценария развития событий удалось избежать прежде всего благодаря тому, что Украина выполнила «определенное домашнее задание», отметил Олег Устенко. Во-первых, был сокращен дефицит государственного бюджета до 4,99% ВВП. Во-вторых, принято решение о повышении тарифов на газ, что «даст возможность сократить дефицит бюджета НАК «Нафтогаза» до 1% ВВП». В-третьих, увеличен уровень независимости Национального банка Украины. В-четвертых, объявлено о решении провести пенсионную реформу, объяснил эксперт.

