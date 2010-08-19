В ожидании второй волны кризиса

Сейчас идет очень много разговоров о том, последует ли осенью вторая волна кризиса.

При этом многие так называемые эксперты настаивают, что дно кризиса уже пройдено, рецессия закончилась и началось возрождение экономики.



Лично у меня сегодня нет осознания того, что негативные явления в мировой экономике преодолены. Более того, я считаю, что факты умышленно искажаются, а экономическими показателями манипулируют ради сокрытия реального положения вещей.



Давайте вспомним: в чем была первопричина мирового финансово-экономического кризиса? Прежде всего – в виртуализации экономики. Это значит, что сфера денежного оборота намного превысила реальный сектор экономики.



Можем ли мы сказать, что это явление сегодня преодолено? Однозначно нет. От спекулятивного капитала до сих пор никто не отказался. В жажде к наживе не имеет существенного значения, стадия это дикого капитализма или развитого, поскольку его природа по своей сути одинакова. Поэтому нужно бороться не с волной, которая является следствием, а менять саму систему.



Давайте посмотрим, например, на те же США, с которых все началось и которые сегодня заявляют о 3% прироста ВВП.



По состоянию на 2008 год общая сумма деривативов составляла 684 трлн. долларов США. Это официальная статистика. В то время как ВВП США в 2008 году составлял 14,4 трлн. долларов США. А общемировой ВВП – 60,2 трлн. Иными словами, деривативы одних только США в 11 раз превысили общемировой ВВП.



И это только один инструмент. Если посмотреть на другие, например, авалированные активы мира, то они сегодня уже оцениваются, по экспертным данным, в 2,2-2,5 квадрильонов долларов США. Если же добавить к ним неавалированные, включая страховые и теневые активы, получится цифра еще на порядок больше.



В странах Евросоюза ситуация не лучше. По результатам прошлого года падение ВВП 27 стран ЕС составляло 4,2%. Европейский Центробанк последовал примеру США и тоже стал обеспечивать ликвидность банков за счет эмиссии. Но это ведь не решает проблемы.



Какой толк с того, что Греции, например, выдали 110 млрд. евро кредитов? У нее что, уменьшились долги, повысилась производительность труда, нашлись новые рынки, сократился уровень безработицы? Какая проблема была решена? Это похоже на попытку тушить пожар бензином.



Общий долг Еврозоны сегодня превышает 22 трлн. евро. А ВВП составляет только 10 трлн., то есть более чем в два раза меньше. Чем они могут покрыть эту задолженность? Эмиссией? В таких объемах это нереально.



В отдельных странах ситуация еще хуже. Внешний долг Ирландии сегодня составляет 1000% по отношению к ВВП. А золотовалютные резервы – всего лишь около 1%. Внешний долг Люксембурга – 3800% от ВВП. А собственными силами он может покрыть не более 0,3% этой суммы. У Нидерландов внешний долг 470% от ВВП, в Великобритании – 410%, а реальное покрытие – по 1%.



Маховик виртуальной экономики уже так раскрутился, что просто не может остановиться. Поэтому вторая волна кризиса, о которой я говорю, – это будет долговая волна кризиса неплатежей, который может привести к целому ряду дефолтов.



Компенсировать дефолты возможно за счет увеличения кредитования, но надеяться на это не приходится, даже если Центральные банки будут вынуждены осуществлять дополнительные эмиссии. Кроме того, необходимо учитывать, что подобные действия породят проблемы дефляции, а в некоторых странах – инфляцию.



Следует помнить, что поддерживать уровень потребления и цен за счет кредитов постоянно невозможно, поэтому дефляция активов будет влиять на общий уровень цен. А с другой стороны, общая стагнация, а также негативный фактор влияния климатических изменений приведет к продовольственной инфляции. Таким образом, так называемые антикризисные меры раскручивают вторую волну кризиса.



Предложенные странами G20 антикризисные меры, по сути, не могут дать положительного эффекта, а, наоборот, могут сами повлечь кризисные явления и привести к стагнации рынка.



Выходом из кризиса может стать только новая организация экономики



Вообще, создается впечатление, что политические популисты, рапортуя о преодолении кризиса, пытаются свести мировую экономику до уровня субъекта предпринимательской деятельности. Для такого глобального явления, каким является мировой финансово-экономический кризис, дном не может быть просто падение делового цикла. Апогеем дна является наибольший уровень дезорганизации, а выходом из кризиса – новая организация экономики, установление нового порядка, новых экономических моделей, новых подходов и принципов функционирования мировых экономик.



Вследствие бурного экономического развития последних десятилетий произошел большой структурный сдвиг между развитием научно-технического прогресса и духовным развитием человека. И эта диспропорция, без преувеличений, поставила мир на грань глобальной катастрофы.



Сегодня под угрозой оказалась не только привычная экономическая модель, но и весь уклад жизни. Это касается универсальных ресурсов, таких как воздух, вода, продукты питания, климатические условия, энергетическая безопасность, биологическое разнообразие и тому подобное.



Причина этого заключается как раз в современной модели экономики, которая сводится к безжалостной эксплуатации не только человека человеком, но и человеком природы.



У ученых уже нет в этом сомнений. По результатам исследования, над которым работали 4200 ведущих мировых климатологов по поручению ООН, был доказан антропогенный характер климатических изменений на Земле. И этого больше категорически нельзя игнорировать!



За двадцать лет в пустыню превратилось 9,6 млн. кв. км суши. Это, фактически, территория США. Кроме того, по прогнозам тех же климатологов, в период с 2020 по 2029 год приземная температура климата увеличится на 2,2-2,5 градуса по Цельсию. Для примера, за весь XX век такая температура увеличилась только на 0,6 градуса. Новая экономическая модель должна быть готовой к подобным вызовам.



Именно в этом, с моей точки зрения, и будет самая главная роль кризиса – изменить человеческое сознание, помочь человеку найти баланс между самим собой и природой. Без этого мы не сможем обеспечить равновесия ни в экономической, ни в социальной, ни в биологической сфере.



Необходима новая парадигма, которой является информациогенная модель экономики, построенная на принципах ноосферного видения. Ноосфера – это сфера ума, разумного человека, который сумеет отличить истинный путь от ошибочного. И который может подарить миру новую, нравственную экономическую модель.



Украине нужна собственная стратегия



Пока же нам необходимо максимально защитить нашу экономику от негативных последствий мирового кризиса. Ибо, что бы там ни говорили, а украинская экономика – при всей своей «болезненности» и «неэффективности» – это все же реальная экономика. Поэтому к зарубежному спекулятивному капиталу нам нужно относиться с особой осторожностью. Чтобы нашим потомкам не пришлось расплачиваться с долгами, которых они не делали.



Стимулировать нужно приток только такого капитала, который направляется в реальный сектор экономики и несет в государство инновации. Также достаточно осторожно нужно подходить к рекомендациям международных финансовых организаций, поскольку они являются глобальными финансовыми игроками, а нам необходимо опуститься на национальный и региональный уровень с целью защиты национальных интересов.



Главное – Украина сегодня должна разработать свою собственную стратегию, построенную в соответствии со своими национальными интересами, с учетом глобальных вызовов. И наилучшая возможность реализовать такую стратегию в современных условиях – углубленная интеграция и кооперация со странами СНГ.



Конечно, на взаимовыгодных условиях. Потому что некоторые ресурсы, в том числе энергетические, мы получаем сегодня именно там. К тому же экономики стран СНГ, как и украинская, менее «виртуализованные», а посему имеют больше шансов на преодоление негативных явлений внутри себя.



И эту работу нужно ускорить. Нам сейчас необходимо думать о выживании. Запад, который сегодня уже полностью охвачен кризисом, может Украину просто уничтожить, потянув за собой. А именно на глобальном уровне наша экономика пока неконкурентоспособна.



Но на региональном уровне мы можем конкурировать, можем выиграть время, найти необходимые для нас энергетические и другие ресурсы. Конечно, для этого необходимо провести трансформационные изменения по модернизации национальной экономики, принять безотлагательные меры для сохранения национального богатства и жизненно важного пространства.



Нужно обеспечить внутренний спрос, стимулировать внутренние финансовые источники. И это вполне реально, поскольку не только украинские, но и ведущие, зарубежные компании подтверждают, что Украина имеет возможности для того, чтобы аккумулировать внутренние ресурсы для проведения реформ по ликвидации структурных диспропорций в экономике.



Необходимо провести детальный анализ структуры и причин возникновения внешнего и внутреннего долга, включая корпоративный. На основе данного анализа необходимо провести реструктуризацию долгов. Провести детальный анализ банковской системы на предмет соответствия нуждам национальной экономики, современным вызовам и требованиям к обслуживанию долговых обязательств, а также механизмам их регуляции.



Необходимо также определиться с мерами по отношению к безнадежным кредитам, проводить эффективную политику приватизации и реприватизации, конверсии и реконверсии, принять меры по повышению уровня конкурентоспособности национальной экономики, проведению единой политики энергосбережения и энергоэкономии.



В конце концов, нужно обеспечить макроэкономическую стабилизацию, сбалансировать государственные финансы, принять всеобъемлющие меры по детенизации экономики.



Новое руководство государства, предприняв правильный первый шаг, обеспечив политическую стабилизацию, должно совершить и второй, обеспечив экономическую безопасность страны.



Именно сегодня, при реальной мировой угрозе дефицита продовольствия и природных ресурсов, Украина имеет огромные возможности: черноземы, благоприятные климатические условия, образованное население, транзитный потенциал, возможность развивать современные технологии. Это действительно уникальный шанс найти свое место в мировой хозяйственной системе и стать не периферией, а центром на Евразийском континенте, предложив новую парадигму экономического развития.