«Газпром» желает слиться

Сотрудничество «Нафтогаза» и «Газпрома» обязательно должно завершиться слиянием компаний. На первом этапе планируется создание совместного предприятия, на втором - собственно слияние, а по сути - поглощение «Нафтогаза». Так заявил украинским журналистам глава правления российского газового монополиста Алексей Миллер. «Нам не интересна идея создания СП ради самого СП», - подчеркнул он. По словами Миллера, в случае слияния Украина должна будет отдать в собственность «Газпрома» свою газотранспортную систему. Тот же в ответ профинансирует ее модернизацию и допустит украинскую сторону к разработке ряда месторождений в РФ. И снизит цены на газ для населения Украины до уровня аналогичных для населения России (сейчас средний украинец платит около $100 долларов за тысячу кубометров, средний россиянин - $60). Также глава «Газпрома» намекнул, что сама по себе, без газа, ГТС Украины не стоит ничего. А заодно и заявил, что отказываться от строительства «обходного» газопровода «Южный поток», как того просит Украина, Россия не собирается - мол, под него уже есть контрактные обязательства. Заметим, в последние несколько месяцев руководство «Газпрома» резко активизировало усилия по принуждению Украины к сотрудничеству в газовой сфере. Тем более, что момент подходящий. Украинская власть готова сотрудничать и уступать российским коллегам, что уже подтвердила целая серия документов - начиная от Харьковских соглашений и заканчивая победой в тендере на строительство ядерного завода в Украине российской корпорации ТВЭЛ. Работа идет не только с политиками, но и напрямую с общественным мнением Украины. Так, «Газпром» собрал пул из украинских журналистов и за свой счет отправил их в экскурсионное путешествие по ключевым объектам компании. С единственным условием - итоговые материалы будут согласованы с пиар-службой компании. Именно перед ними Миллер и объявил свои условия, по тону и содержанию больше напоминающие ультиматум. Как это уже не раз случалось, стремление российской стороны к объединению под ее крылом вновь превзошло украинскую готовность к таким решительным шагам. Министр ТЭК Юрий Бойко заявил, что слияния «Нафтогаза» и «Гапрома» произойти не должно – «есть четкая позиция Президента о паритете в таких вопросах». Неготовность идти на слияние подтвердил и премьер Николай Азаров. Как известно, украинская сторона также добивается от российской гарантий транзита газа на 10-20 лет вперед. «Условия, которые предлагает Миллер, для Украины абсолютно неприемлемы - утверждает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Сапрыкин. - При слиянии доля голосов «Газпрома» относительно «Нафтогаза» в управлении новой компанией будет составлять, сообразно весу компаний, где-то 95% к 5%. Такие условия неприемлемы для Украины как для государства и для команды власти, привыкшей использовать прибыль от газовых сделок в личных целях. Поэтому и ведется речь о сотрудничестве на уровне СП - тем более, что вся ГТС Украины «Газпрому» не очень интересна, ему нужны отдельные трубопроводы и отдельные газохранилища. Другое дело - какие аргументы применит «Газпром». Мы же видим, что влияние России на украинскую власть действительно велико по скорости уступок последней по всем направлениям. Но в любом случае процесс «слияния» будет максимально затягиваться. Благо это несложно - на данном этапе такое слияние запрещают и украинские, и российские законы. Заметим, «Газпром» предлагает Украине участие в разработке ряда газовых скважин при том, что она по законам РФ не дозволена иностранным компаниям. Равно как и экспорт газа с территории РФ по ним дозволен только «Газпрому». Что же до предложения об уравнивании цен для населения - в самой России действует программа равнодоходности продаж, которая предусматривает повышение цен на газ для населения до экспортного уровня до 2014 года. Если брать «среднюю температуру по палате» - в среднем россиянин будет платить около $300 за тысячу кубометров».