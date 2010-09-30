Пресс-конференция: Рост цен на продукты питания: что дорожает, почему и насколько?

1 жовтня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред» відбулася прес-конференція на тему: «Зростання цін на продукти харчування: що дорожчає, чому і наскільки?».



У прес-конференції взяли участь:



- президент Української аграрної конфедерації, голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Леонід Козаченко,



- директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» Української Академії аграрних наук, академік Петро Саблук,



- генеральний директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа.



Леонід Козаченко:



Перш, ніж прийти на прес-конференцію, я вкотре попрацював з Інтернетом. Телефонував друзям, які живуть в Франції, Німеччині, Сполучених Штатах Америки. Сьогодні вранці навіть спілкувався з одним із американських експертів з приводу того, що відбувається в інших країнах – чи дорожчає продовольство, чи ні.



В Європейському Союзі хліб подорожчав від початку року приблизно на 17%, м’ясо – приблизно на 15%. Молоко не подорожчало різко. В окремих країнах ціна зросла приблизно на 10%, а в деяких країнах – залишається на тому ж рівні.



У Сполучених Штатах Америки також відбулося певне подорожчання продуктів харчування. в середньому по країні подорожчання становить близько 6,5%.



Якщо говорити про загальносвітові тенденції, то від початку року подорожчання на продовольство відбулося на 6-7% в усьому світі, зазначає FAO (Food and Agriculture Organization – авт.).



Але що цікаво. Я запитав моїх знайомих в Євросюзі, чи була хоч одна прес-конференція керівників їхніх держав з приводу подорожчання цін на продовольство. Жодного разу такого не було. У підтвердження цього ви можете зайти на пошуковий сайт та знайти інформацію, де відбулася прес-конференція, в якій країні, де б так гостро ставили питання про підвищення цін на продовольство.



Подорожчання – це загальносвітові тенденції, які мають місце останні п’ять років. В цей період відбувається постійне стабільне подорожчання продовольства, яке викликане стрімким зростанням кількості населення і зменшенням виробництва продовольства в основному в наслідок глобального потепління. Щорічний приріст цін буде становити близько 8%. Це є загальносвітова глобальна тенденція.



Україна – частина світового ринку, і хочемо ми цього чи ні, але ми попадаємо під ці тенденції.



Окрім цих тенденцій на нас також впливає внутрішня інфляція. Ви розумієте, якщо йде такий процес всередині держави, то знову ж таки це впливає на ціни. Хоча причиною інфляції можуть бути ті ж самі ціни на продовольство.



Це є об’єктивні процеси. І вони не свідчать про те, що в Україні правильно чи неправильно керують. Але чому в інших країнах не так на це звертають увагу? Я спілкувався із представниками розвинутих країн, де, звичайно, заробітна плата населення значно вища, ніж в Україні. В споживчому кошику цих людей доля продуктів харчування втричі менша, ніж в Україні. Тому вони не такі вразливі, і не відчувають так сильно коливань цін. У нас же якщо відбувається зміна ціни на гречку, то це коментує президент або міністр. Мені навіть було соромно запитувати у мого американського колеги, чи президент Обама або інший президент хоч раз коментував підвищення цін на пшеницю, гречку, просо в тій країні. Я думаю, цього не робив і жоден керівник європейських країн.



Ми це робимо. Ми на цьому здобуваємо популізм. Ми посилаємось до людей і кажемо, що якщо ми не допустимо зростання ціни на хліб на 10%, то вам буде жити краще. Чомусь люди в це вірять.



Але від цього краще жити не буде. Якщо на 10 копійок або на 10% подешевшає хліб. Але від цього дуже страждають фермери. Чому? Тому що ми наводили вам такі цифри. Якщо зробити соціальний хліб безкоштовним, то для цього треба 5-5,5 мільярдів гривень. І кожен може брати його в магазини безкоштовно. Але впродовж останніх трьох років, коли забороняли експорт зерна, то селяни втрачали близько 15 мільярдів гривень. Ціну дешевого хлібу платить фермер.



Дві європейські країни регулюють ціни на кінцеві продукти харчування, встановлюючи граничну рентабельність. Це – Франція та Велика Британія. Але разом з тим в цих країнах контролюють і рентабельність виробництва. Так, як в Україні роблять: є чергова постанова Кабінету міністрів, де забороняється більше, ніж на 1%, піднімати за місяць ціну. Це саме відбувається у Франції. В якійсь мірі це можна порівняти. Але в Україні ніхто не гарантує рентабельності сільськогосподарського виробництва. А там це – святе. Якщо ти регулюєш ціни, то ти повинен забезпечити прибуток фермерам. І в тих умовах фермери почувають себе нормальними людьми. У них розвивається сільське господарство. А у нас сільське господарство щороку, як донор, віддає суспільству щонайменше 25 мільярдів гривень. Це є головна проблема. І я хотів би, щоб ми про неї більше говорили, ніж про те, чому у нас може подорожчати хліб на 10%, чи ціна на яйця може вирости на 15%, чому перед Різдвом ціни можуть підскочити на 30-40%, а чому зараз вони так не скачуть.



Деталі можуть пояснити експерти. І краще, аби це була проблема експертів, а не суспільства. Нам потрібно думати про те, що потрібно платити заробітну плату людям, щоб були чинники і важелі, які є в державі, стабілізувати різкі коливання за рахунок інтервенцій, а також запровадити цільову адресну дотацію знедоленого населення і дати людям можливість взагалі не відчувати цих невеликих коливань, а забезпечувати себе мінімальною потребою у продуктах харчування. Так, як це роблять Сполучені Штати Америки, половина європейських країн, Японія та інші країни світу.



Володимир Лапа:



Останнім часом проблема підвищення цін набула суттєвої ваги. Нові ціни, які бачать споживачі. Відповідні політичні процеси. Починають реагувати політики. Взагалі тенденції підвищення цін набувають нездорового забарвлення, і складається враження, що дорожчає все і буде дорожчати.



Я думаю, що ці інформаційні хвилі, які розкручуються навколо цін на продукти харчування, шкодять не тільки споживачам, які часто змушені переплачувати ціну. Так як ціна на гречку зашкалила всі розумні межі, а навіть за обґрунтований рівень, який мав би бути на ринку. Але страждають і виробники.



Я поясню свою позицію. Переконати споживача у тому, що ціна буде зростати і буде високою, дуже просто. А потім споживач просто відмовляється від купівлі тієї чи іншої продукції. І потім повернути споживача на поличку з продукцією, про яку склали уявлення дорогої, дуже складно. Тобто інформаційні кампанії, які розкручуються на тому чи іншому ринку тривають місяць, два, три, а наслідки для ринку та виробників цієї продукції тривають рік, два або три. А потім повернути споживачів до споживання певної продукції, у дорожнечі якої їх переконали, не так вже й просто.



По окремих сегментах. Якщо говорити про цукор, то ціна на цукор з січня-лютого цього року, коли вона в оптовій торгівлі була 8 гривень 50 копійок за кілограм, зараз знизилася до 6 гривень 50 копійок за кілограм.



По деякій іншій продукції підстав для підвищення цін також немає. Так, є проблемні галузі, проблемні сектори. Взяти ту саму молочну промисловість. Що відбулося? Переробні підприємства традиційно відчувають сировинний голод в зимовий період. Відповідно вони цього року не стали чекати зимового періоду, а почали збільшувати закупівлю сировини вже в серпні-вересні. І через збільшення попиту виникло підвищення цін.



Зараз знову ж таки обговорюється питання про те, що це підвищення цін триватиме й надалі. Наприклад, закупівельна ціна на якісне молоко у сільгосппідприємствах зараз коливається від 4 гривень до 4 гривень 50 копійок за літр. Зараз обговорюється питання, що закупівельна ціна на сире молоко підніметься до 7-8 гривень за літр. Реальна це ціна? Абсолютно ні.



Більше того, я вважаю, що такі прогнози є шкідливими для ринку. Тому що по суті ціни на готову продукцію вже вийшли на той рівень, коли вони є неприйнятними для більшості споживачів, і коли вони є неприйнятними з точки зору можливої конкуренції з боку імпорту. Якщо українські сири будуть надалі дорожчати, то це означає, що українці купуватимуть не українські сири, а польські. Тому спекулювання на цій темі, що щось буде далі дорожчати, що ця тенденція незворотна. Так, вона незворотна в глобальному масштабі. Зараз ціни на всі види продукції, не тільки, на харчі, ростуть. В деяких країнах вони ростуть на 2-5% в рік. Але робити таким чином, щоб в Україні вони дорожчали на 30%, 50%, 80% на місяць, - це нонсенс.



Я думаю, що ми повинні чітко розуміти, що зворотній бік моделі є. Ми також повинні дбати про те, щоб наша продукція була конкурентоспроможною хоча б на нашому внутрішньому ринку, якщо ми вже не говоримо про зовнішній ринок. Це той момент, на якому я хотів би акцентувати свою увагу. Не варто роздмухувати тему зростання цін, тому що зрештою це шкодить споживачу.



Приклад із тією ж гречко. Після того, як тема із гречкою була роздута, після великої кількості коментарів, ціна на крупу піднялася до 14-15 гривень за кілограм. Об’єктивна ціна на цей товар наразі становить 10-12 гривень за кілограм. Тобто кожен, хто купляв крупу в цей період, просто переплачував дві-три гривні. До того ж збільшення ціни ніяк не відбилося на доходах виробників. Тому що ціна реалізації гречки сільськогосподарськими виробниками, як була шість гривень за кілограм, тобто шість тисяч гривень за тону, так і залишилася. Тож я б закликав не йти на поводу у таких інформаційних спекуляцій, а все-таки по кожному окремому виду продукції, по кожному окремому товару раціонально, зважено і коректно коментувати цінову політику.



Ще на чому я б хотів акцентувати увагу. У нас часто виходить так, що ціни зросли, а потім знаходять пояснення – то спекулянтів звинувачують, то ще когось. Насправді є якісь глобальні тенденції, які впливають на динаміку цін у тому числі. У нас, на жаль, у багатьох випадках розірваний зв’язок між тими рішеннями, які приймаються, і наслідками. В тому числі ціновими наслідками. Тобто те чи інше рішення приймається один рік, а потім сільськогосподарське виробництво до нього адаптується. А зрозуміло, що це – консервативна галузь. І наслідки можуть проявитися через півроку, рік, а можуть – через півтора роки. Тоді вже ціни підвищаться.



Але вже всі забули, яке рішення було прийнято півтора роки тому. Всі шукають швидких і простих пояснень.



Насправді аграрний сектор – це досить складний сектор, і будь-яке рішення, яке приймається на податковому рівні, на економічному рівні впливає на ситуацію з цінами. Але впливає із лагом у півроку-рік.



В цьому контексті я хотів би зазначити декілька ризиків, які можуть вплинути на розвиток АПК вже наступного року. В першу чергу це стосується зміни системи нарахування дотацій виробників молока і м’яса, запропонованої в бюджеті. Йдеться про те, що ті дотації, які нараховуються зараз через переробні підприємства, хочуть зафіксувати в бюджеті і потім ділити на голову корови в ручному режимі. В ручному режимі для сільськогосподарських підприємств на 30%-ву компенсацію будівництва тваринницьких комплексів. А для особистих сільських господарств – на голову корови.



Що це означає? Що людина зараз отримує від переробного підприємництва ціну за літр молока та одночасно вона отримує дотацію. Часто люди, які живуть в сільській місцевості навіть не знають цього. Вони не хочуть в цій специфіці розбиратися – розписалися в відомості, отримали ціну і все. Зараз якщо буде впроваджена нова система дотацій, людей, які проживають в селах примусять збирати довідки, а потім ходити по інстанціях здавати ці довідки, доводити, що у них та голова корови є, потім бігти в банк та відкривати рахунок, а потім чекати, поки держава перерахує на цей рахунок кошти, які вона визначить за потрібне. Причому зараз ніхто не розуміє, які власне кошти будуть перераховуватися на голову тієї корови.



Тобто замість системи, яка показала свою ефективність протягом десяти попередніх років, намагаються все змінити. І логіка цих змін незрозуміла. Тим більше, що нова система дотацій не буде поширюватися на виробників м’яса. А відповідно всі виробники м’яса, які здають продукцію на переробні підприємства, змушені будуть підвищувати свою закупівельну ціну для того, щоб компенсувати втрати.



Коли це відіб’ється на цінах? Це не відіб’ється через тиждень чи місяць, але ми побачимо це вже наприкінці весни або влітку наступного року. І ми розуміємо, що ті рішення та норми, які пропонуються в Податковому кодексі, в проекті Державного бюджету на наступний рік... Люди, які приймають ці документи та обговорюють їх, мають зважено та адекватно підходити з тим, щоб ми формували привабливі умови роботи на середньостроковий період для агропромислового комплексу.



Часто наводиться статистика, яка свідчить про те, що агропромисловий комплекс є єдиною галуззю економіки, яка у 2008 році працювала без падіння обсягів виробництва. Чому? Що для АПК були створені якісь тепличні умови? Ні, абсолютно ні. Ціни реалізації впали (якщо ми говоримо про четвертий квартал 2008 року та перший квартал 2009 року). Бюджетна підтримка впала. Кредити коштували 35% річних. Виникає питання – чому аграрії спрацювали нормально в цей кризовий період? Відповідь дуже проста. Були збережені податкові пільги для агропромислового комплексу. І нинішня ревізія податкових пільг – це дуже і дуже небезпечний крок, який може нашкодити АПК на тривалий період. Тому що якщо ми говоримо про голову корови, то вирізати її просто, а для того, щоб відновити поголів’я потрібно як мінімум чотири-п’ять років. І термін окупності цих тваринницьких проектів – дуже і дуже тривалі. Як мінімум вісім років.



Так само відбувається переговорний процес з Європейським Союзом щодо зони вільної торгівлі. Європейці вимагають, щоб Україна скасувала експортне мито на насіння соняшника. Логіка їх зрозуміла. У них переробні потужності завантажені максимум на 50%. Вони хочуть отримати українську сировину. А що це означає для України та українських споживачів? Що ми свою сировину вивеземо, а потім будемо імпортувати готову європейську продукцію на внутрішній ринок. Коли це позначиться на споживачах? Не через тиждень-місяць, а, можливо, через рік, можливо, через півтори. Але воно позначиться. Важливо, щоб ті, хто зараз веде переговорний процес, в ході відпрацювання постійної економічної політики на внутрішньому рівні, щоб вони чітко розуміли та відстоювали ці інтереси.



В такому випадку цих пожеж не буде. Тому що вони провокуються не погодою. Хоча частково погодою. Вони в першу чергу, як казав професор Преображенський, проблеми в першу чергу – в голові. Якщо ті проблеми, які у нас зараз в голові, не будемо екстраполювати на аграрну галузь економіки, то, я думаю, що наслідків, в тому числі цінових наслідків для споживачів, не будуть такими різкими.



Петро Саблук:



Я хотів би привернути увагу журналістів до трьох проблем, які, на мою думку, є визначальними в системі ціноутворення.



Перша проблема. Ми за 19 років не можемо, не вміємо, не вистачає фаху підійти до системи ціноутворення на аграрну продукцію, як і на інші види продукції. Є формула та алгоритм ціни. Ціна на молоко, зерно та інші товари має формуватися так само, як на метал, газ, енергоносії. Ми і досі не застосовуємо цієї формули ціни щодо сільськогосподарської продукції.



Як вона впливає на кінцевий результат – це окрема потужна тема. До тих пір, поки ми в свідомості, в керівництві державою не усвідомимо того, що селянин повинен при утворенні ціни користуватися тими ж правами, що і інші види діяльності, буде нас колихати в системі ціни на продукти.



Друга проблема. Так звана, поточна проблема. Ми ніяк не можемо освоїти економічних регуляторів. Що таке товарна інтервенція? Що таке фінансова інтервенція? Як вони урівноважують ціни протягом року? Ми ніяк не можемо створити аграрного фонду для того, щоб ця ціна була, як в усьому світі, і зимою і літом однакова, без особливої різниці.



Третя проблема. Єдиним засобом регулювання боротьби за зниження ціни (всіх видів цін – ціни пропозиції, ціни попиту) є збільшення виробництва продукції. Якщо ми сьогодні збираємо 25-28 центнерів зернових з гектара щороку, то для України – це ганьба. Тому що Європа збирає 80 центнерів з гектара. Якщо ми будемо мати таку урожайність, то тоді і ціна буде падати. По всьому ланцюгу. А це означає і інтерес через зарплату. А це значить, що фондооснащеність одного гектара в країнах ЄС в 11 разів вища, ніж у нас. А це – урожайність. А це – своєчасність переробки. А це – своєчасність доставки. І поки ми економічну політику держави не направимо в ту сторону, щоб наша промисловість і всі ніші галузі (машинобудування, хімія, нафтопереробна галузь) працювали на інтереси урожайності. Це – єдиний шлях зниження цін.



Коли ми вже йдемо в ринкову систему господарювання, то всі ці фактори та складові у нас повинні бути враховані. І то всі маніпуляції, ціна на гречку, на молоко… Що таке 28 центнерів?! Якщо ми сюди направимо всі наші зусилля, то всі наші ігри (тому добавити, того субсидувати і т.д.), щоб утримати ціну. Ми на це повинні націлювати і владу, і людей, які би розуміли це все. Якщо ми працюватимемо над цими трьома проблемами, то ми зможемо контролювати ціну на гречку, на просо, на яєчка, на все інше.



Подивіться, з’явилася продукція птахівництва. Це все через те, що ми наростили його виробництво. Нема молока, нема яловичини – це все через те, що ми не створили економічних умов розвитку цієї галузі. І чим менше ми будемо над цим працювати, тим більшим буде дефіцит на цю продукцію. І це буде впливати на ціну.



Наукові напрацювання по цих всіх напрямках у нас є. І наша задача – заставити владу прислухатися до науки, взяти ці алгоритми та формули і діяти відповідно до економічних законів, а не як кому захочеться.



До пана Козаченка. Ваша ініціатива з приводу допомоги населенню. Наскільки це сприймає Кабінет міністрів? І наскільки можна очікувати, що з початку наступного року ваші ініціативи будуть впроваджені?



Леонід Козаченко:



Давайте почнемо з продовольчих карток. Дійсно, ми внесли таку пропозицію від імені ряду громадських професійних об’єднань. Ініціювала це Українська аграрна конфедерація. Але підписало ще 11 асоціацій. Потім таку ініціативу підтримала і Рада підприємців при Кабінеті міністрів. Відбувся ряд заходів, починаючи від прес-конференцій і закінчуючи вчорашнім круглим столом, у якому брали участь представники чотирьох міністерств. І на цьому засіданні ми навіть розглядали конкретні механізми впровадження цього проекту. Вчора були напрацьовані рекомендації. Далі їх розглядатимуть на міжвідомчій комісії, яка створена при Кабінеті міністрів. Стосується це можливої реалізації пілотного проекту наступного року на базі однієї з областей України. Будуть виділені бюджетні кошти. І та частина населення, яка не має мінімального прожиткового мінімуму, який гарантує держава, буде отримувати певну дотацію. Механізм отримання цієї дотації непростий. Про це також вчора говорили. Але ми б хотіли, щоб це було започатковано, тому що це має місце в багатьох країнах світу. І працює дуже ефективно. За ці дотації не можна купувати підакцизні товари, наприклад, алкоголь та тютюн, але можна купувати продовольство, так званої, соціальної групи.



До пана Саблука. Наскільки пропозиції вашого інституту були враховані при створенні нового Податкового кодексу?



Петро Саблук:



Ми приймаємо участь і прямо, і опосередковано. Ми хочемо внести для розробників податкової політики ту істину, з якої я починав свій діалог з вами. Де не спрацьовує ціна, де вона неефективна, там включаються фінансові регулятори. Це – два взаємопов’язаних блоки економічного регулювання. Якщо ми не будемо на продукцію сільського господарство у відповідності до вимог об’єктивних економічних законів встановлювати ціни, тоді має включатися фінансист. А це вже суб’єктивізм.



Наша політика була і в розмовах, і в зустрічах такою: давайте на сільськогосподарську продукцію давати ті ж об’єктивні економічні правила гри, які існують на всі види діяльності та продукції народного господарства. Де не спрацьовує ціна, там ми мусимо або фінансові інтервенції застосовувати, або податки і т.д.



Ми відстоювали сільське господарство, щоб залишити ще на певний час ПДВ. Тому що якщо його зараз забрати від селянина, а ціна ще не управляється так, як треба, то селянин двічі програє. І ми по ходу укладання Податкового кодексу пропонували, щоб враховувалися особливості аграрного виробництва. На передостанній стадії, наскільки я знаю, їх врахували.



До пана Лапи. Ви говорили, що якщо у нас не буде, то польський сир прийде на український ринок. Чому у поляків дешевий сир, а у нас дорогий?



Володимир Лапа:



Є дві складових проблеми. Ми зараз дуже активно цікавимося, а як же ж відбувається переговорний процес щодо створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом. Оскільки у нас уявлення про вільну торгівлю таке, що треба експортувати та імпортувати у вільному режимі. А у європейських чиновників та колег уявлення про вільну торгівлю інакше: Україна повинна відрити свій ринок, а ЄС має дати якісь мізерні квоти, і це буде називатися вільною торгівлею.



Але насправді там значно більше питань. І одне з них – це державна підтримка агропромислового комплексу. Ми буквально днями аналізували структуру державної підтримки підприємств АПК в Європейському Союзі. Виявляється, у 2010 році ЄС фінансує фермерів шляхом запровадження, так званих, єдиних платежів. Або просто єдиний платіж фермерському господарству або єдиний платіж на площу в розмірі 33 мільярди євро. Що означає цей єдиний платіж? Ти – фермер, і щоб ти надалі займався цією справою, давай ми просто дамо тобі гроші. Не важливо, що ти будеш вирощувати і в яких обсягах. Тобто щоб фермерство збереглося, як клас, щоб воно витримувало конкуренцію на світовому ринку.



А взагалі бюджет фінансування АПК в Європейському Союзі понад 50 мільярдів євро. Давайте порівняємо із українською ситуацією, коли передбачуємо близько 200 мільйонів євро в еквіваленті, а скільки буде виділено – взагалі ніхто не знає. Ясно, що це впливає. І впливає на конкурентоспроможність.



До речі, Європейський Союз зберігає за собою можливість експортних субсидій. Якщо певна продукція не достатньо конкурентоспроможна, то експортеру допоможуть для того, щоб він продавав за нижчою ціною. Але це одна із складових проблеми.



Друга складова це, звичайно, ефективність. Багато українських господарств, які виробляють молоко, використовують застарілі технології та обладнання. Протягом останніх років завдяки сприятливому податковому режиму було досить багато проектів по будівництву нових ферм. Але в чому проблема молочної галузі та всіх галузей, які повільно розвиваються в українській аграрній економіці? Це – тривала окупність проектів. Проект по будівництву молочної ферми не може окупитися менше, ніж за сім років. Виникає питання фінансування. Як ви можете профінансувати проект будівництва ферми, якщо кредитні ставки 25%. Це означає, що у вас за ці вісім років вартість цього проекту зросте втричі.



І ключовий момент – стабільність правил державної підтримки. В чому привабливість тієї податкової підтримки, яка діяла минулого року і ще діє цього року? В тому, що ви чітко розумієте, скільки ви виробите молока, скільки ви його реалізуєте, і скільки ви від держави отримаєте субсидій за рахунок податку на додану вартість. Зараз планується все змінити, централізувати в бюджеті, а потім кожного року той чи інший чиновник, який обіймає відповідну посаду, буде визначати, скільки дати чи не дати.



Тобто нам треба забезпечити, щоб на термін окупності цих проектів у нас були стабільні правила підтримки. Поки що я бачу, що це можна зробити шляхом транспарентної податкової підтримки, яка буде діяти для всієї галузі. Якщо бюджетну підтримку ріжуть на право і наліво, тоді треба створювати відповідні податкові умови, які б дійсно пробуджували ініціативу людей будувати тваринницькі комплекси. Якщо цього не буде зроблено, ми матимемо проблеми і через рік, і через два, і через три. А потім всі дивуватимуться, а звідки у нас ціни, вищі за європейські. Вони ж не з порожнього місця виникають.



З точки зору споживача. Що сьогодні-завтра людям чекати? Якого зростання цін? На які продукти харчування ціна зміниться найбільше?



Леонід Козаченко:



Не можна дати прогнози, якщо ви говорите з інвестором, який хоче вкладати в сільське господарство країни інвестиції. Він запитує: «Ви можете мені зробити прогноз на три місяці – чи дозволять мені експортувати продукцію з України, чи заборонять? Чи не встановлять мені в ручному режимі ціну, скажімо, на ковбасу або сир, які виробить підприємство, яке я побудую? Чи дадуть можливість формувати ціну в умовах ринку?». Ніхто такої гарантії дати не може.



Я вам не можу сказати, якою буде ціна. Якщо завтра керівники держави виступлять і скажуть, що у нас вистачить хліба тільки до кінця року. А, може, це й не так. І це, дійсно, не так. Тоді люди будуть бігати і хватати з полиць все підряд – і муку, і хліб. У такому разі ціна у нас може підскочити вдвічі. Це характерно для України.

Тож говорити, якою буде ціна складно. Вона залежатиме від політичної кон’юнктури та популізму. І вона не залежить від ринку та умов, які реально формуються сьогодні під впливом світової економіки та наших внутрішніх можливостей.



Якщо конкретніше відповісти. Я не бачу підстав для того, щоб зростали ціни більше, ніж на 5-6%, максимум 8% упродовж року. Підстав для цього немає. Їх немає у світі – у нас також не повинно бути. Але вони у нас з’являються в результаті тих проблем, про які сьогодні кожен із нас говорив.



Володимир Лапа:



Агропромисловий комплекс, як і більшість галузей України, може обійтись без підтримки бюджету. Але у такому випадку повинні бути створені інші, більш сприятливі умови.



Що відбулося із м’ясо-молочною галуззю? В чотири рази з листопада минулого року змінювалися умови підтримки. Саме податкової підтримки. Звідки у нас візьметься дешеве молоко і м’ясо, коли ми смикаємо галузь з одного боку в інший. Тобто ми природно пожинаємо наслідки.



Тепер по галузях. У галузях із концентрованим виробництвом держава більш-менш регулює ситуацію. Правильно це чи ні, раціонально це чи ні – це інше питання. Але таким чином десь підвищення цін втримується.

У галузях, де висока частка господарств населення, впливати важко. Бо як ви можете вплинути на 4 мільйони домогосподарств? Наприклад, це стосується овочівництва. Хоч скільки разів скажіть не продавати картоплю дорожче, ніж за 1 гривню 50 копійок, але кожна людина сама для себе визначатиме. По картоплі – 95% господарств населення виробляє, по молоку – 80%. В принципі, ці галузі непідвладні державному врегулюванню. Так, вони можуть і далі підвищувати ціну на молоко. І закінчиться це все тим, що ми будемо їсти польський сир.



Тому в цій ситуації повинен бути певний здоровий компроміс. По більшості видів продукції, якщо говорити про оптові ціни реалізації, ми вже досягнули, як на мене, максимуму. Тобто рухатися далі в цьому напрямку, підвищувати ціни – це означає створити собі проблеми на місяць, на півроку, на рік вперед. Тому що люди перестануть купувати ці продукти. Люди змінять раціон та перейдуть на більш економну продукцію. Люди перейдуть на імпортну продукцію. Це – шлях в нікуди.



Інша справа, якщо йдеться про оптові ціни реалізації. Можливо роздрібні ціни реалізації ще місяць-два якимось чином будуть реагувати на ті процеси, які відбувалися протягом попередніх місяців.



Петро Саблук:



З точки зору споживача. Я хотів би споживача заспокоїти. Я вважаю, що підстав для особливих хвилювань немає. Тому що на Україні в цьому році, на відміну від інших держав, достатня кількість виробленої аграрної продукції. Якщо роздрібні ціни ростуть, то це маніпуляції від виробника до споживача – посередників. Нам треба подивитися там, тому що в структурі роздрібної ціни вартість продукції 50%, а то й менше. Все інше – накрутка посередників, зберігачів і т.д.



Для того, щоб підтвердити думку, мені б хотілося, аби влада користувалася об’єктивними економічними законами. Щоб ці закони люди відчували.



Візьміть цукровий буряк. Коли ми обіцяли 500-750-1000 гривень на гектар і не видавали, скоротили посівні площі до 280 тисяч гектарів. А по нормативам треба 1500 на гектар. В цьому році збирають 500. А це вдвічі більше валове виробництво буряка і цукру. І сьогодні ми матимемо цукру більше, ніж є внутрішні потреби. І ціна на цукор – це вже не проблема.



Тобто влада має опанувати ці економічні методи управління. Не заборонними, не командними методами. Є закон економічний – і всі від президента, прем’єра, губернатора до рядового працівника мають його знати та виконувати. Тоді все буде на місці.



Потрібна бюджетна допомога на продукцію, тому, хто цю продукцію виробляє. А якщо допомога дається на гектар, то це ж центнери, це хтось збирає, конкретна людина. Допомагати потрібно виробнику. Дайте інтерес людині – вона буде доїти, годувати, виробляти, продавати.



