Ценовой ажиотаж

4 октября 2010, 16:00

Эксперты успокаивают: в Украине нет оснований для стремительного роста цен на продовольствие.

Нынешнее подорожание продуктов питания вызвало небывалый ажиотаж в обществе. Цены на продукты продолжают расти: сначала подорожала гречка, потом молоко, яйца и ряд других товаров. Ходят слухи, что существенно увеличится стоимость картофеля, лука, моркови, хотя в осенний период цены на эти овощи обычно снижаются.

О том, что будет дорожать, почему и на сколько, «Главреду» рассказали президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонид Козаченко, директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Украинской академии аграрных наук, академик Петр Саблук, а также генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

Повышение цен на продукты – общемировая тенденция

По данным Food and Agriculture Organization (FAO), продукты питания в мире в этом году подорожали в среднем на 6-7%. «В Европейском союзе хлеб подорожал приблизительно на 17%, мясо – на 15%. Цена на молоко выросла приблизительно на 10%, и только в отдельных странах», - рассказал Леонид Козаченко.

По его словам, подорожание продовольствия - это общемировая тенденцией уже пять лет. Это объясняется стремительным ростом населения и снижением объемов производства продуктов питания преимущественно по причине глобального потепления. «Ежегодный прирост цен будет составлять около 8%», - заметил Козаченко.

Украина является частью мирового рынка, поэтому для нее характерны те же тенденции. Но кроме того на страну влияет внутренняя инфляция, отметил президент Украинской аграрной конфедерации.

«Это – объективные процессы. Но в других странах росту цен на продукты не уделяют так много внимания, как в Украине. Потому что там заработная плата населения значительно выше, чем у нас, и расходы на продукты у них составляют втрое меньшую часть дохода, чем у украинцев», - отметил эксперт.

Кроме того, Леонид Козаченко обратил внимание на существующую в Украине проблему АПК: государство регулирует цены на продовольствие, но не гарантирует рентабельность сельскохозяйственного производства. «Если ты регулируешь цены, то ты должен обеспечить прибыль фермерам, как это делают Франция и Великобритания. Тогда фермеры чувствуют себя нормальными людьми, и в стране развивается сельское хозяйство. А у нас сельское хозяйство ежегодно, как донор, отдает обществу как минимум 25 миллиардов гривен».

«Не стоит раздувать тему роста цен»

В Украине цены на продукты питания растут, как во всем мире, но у нас в стране, как нигде, вокруг этой темы раскручивается нездоровый ажиотаж, считает генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа. «Тенденции повышения цен приобретают нездоровую окраску, и создается впечатление, что дорожает и будет дорожать все», - отметил эксперт.

Подобные процессы, по мнению Лапы, вредят не только потребителям, которые вынуждены переплачивать за товар, но и производителям. Он объяснил: «Убедить потребителя в том, что цена на определенную продукцию будет расти, просто. В результате он отказывается от ее покупки. И потом вернуть потребителя к полке с продукцией, в дороговизне которой его убедили, очень сложно».

Кроме того, эксперт считает, что в Украине искусственно создается ажиотаж вокруг подорожания продовольствия. Например, нет оснований для роста цен на молочные продукты. «Перерабатывающие предприятия всегда повышают цены зимой из-за сырьевого голода в этот период. Но в этом году они не стали ждать зимы и начали увеличивать закупку сырья уже в августе-сентябре. Увеличился спрос – поднялась цена», - рассказал Владимир Лапа.

Так же и с гречкой. По словам эксперта, после того, как «тема с гречкой была раздута», цена на крупу поднялась до 14-15 гривен за килограмм. Хотя объективная цена на крупу – 10-12 гривен. «Кроме того, увеличение цены не отразилось на доходах производителей. Поскольку цена реализации гречихи сельскохозяйственными производителями как была шесть гривен за килограмм, так и осталась», - заметил Лапа.

«Не стоит раздувать тему роста цен, потому что в конечном итоге это вредит рынку и потребителю», - подытожил Владимир Лапа.

Три проблемы украинского АПК

Директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Украинской Академии аграрных наук, академик Петр Саблук рассказал о трех основных проблемах в системе образования цены аграрного комплекса Украины.

Первая проблема, по мнению эксперта, заключается в отличии формулы ценообразования на сельхозпродукцию от аналогичной формулы для продуктов других отраслей, например, на металл, газ, энергоносители и прочее. «Пока мы не отдадим себе отчет в том, что крестьянин должен при образовании цены пользоваться теми же правилами, что производители в других отраслях, у нас постоянно будут колебаться цены на продовольствие», - отметил эксперт.

Вторая проблема: «мы никак не можем освоить экономические регуляторы», считает Саблук. «Например, мы не можем создать аграрный фонд, чтобы как во всем мире и зимой, и летом цена была одинаковая», - объяснил академик.

Третья проблема, по словам эксперта, в том, что Украина не работает над увеличением объемов производства сельхозпродукции.

Оснований для стремительного роста цен на продукты нет

Эксперты считают, что цены на продукты питания существенно не увеличатся. «Я не вижу оснований для того, чтобы цены росли больше, чем на 5-6%, максимум на 8% в течение года», - отметил президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонид Козаченко. Он прогнозирует, что цены на продукты питания будут зависеть от политической конъюнктуры.

«Если завтра руководители государства скажут, что у нас хватит хлеба только до конца года, то люди будут бегать и хватать с полок все подряд – и муку, и хлеб. В таком случае цена на хлеб может подскочить вдвое. Это характерно для Украины», - объяснил эксперт.

В то же время генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа полагает, что оптовые цены реализации на большинство продуктов питания уже достигли максимума. «Двигаться дальше в направлении повышения цен - значит создать себе проблемы на полгода-год вперед. Потому что люди перестанут покупать дорогие продукты, изменят рацион и перейдут на более экономную продукцию, в частности на импортную. Это – путь в никуда», - отметил специалист.

Успокаивает потребителей и директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Украинской Академии аграрных наук, академик Петр Саблук. «Оснований для особых волнений нет. Поскольку в этом году в Украине, в отличие от других государств, достаточное количество произведенной аграрной продукции», - заверил эксперт.

При этом Саблук заметил, что рост розничных цен на продукты питания - это исключительно манипуляции посредников между производителями и потребителями. «В структуре розничной цены стоимость продукции 50%, а то и меньше. Все остальное – «накрутка» посредников и хранителей», - добавил он.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять