Ценовой ажиотаж

Нынешнее подорожание продуктов питания вызвало небывалый ажиотаж в обществе. Цены на продукты продолжают расти: сначала подорожала гречка, потом молоко, яйца и ряд других товаров. Ходят слухи, что существенно увеличится стоимость картофеля, лука, моркови, хотя в осенний период цены на эти овощи обычно снижаются.



О том, что будет дорожать, почему и на сколько, «Главреду» рассказали президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонид Козаченко, директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Украинской академии аграрных наук, академик Петр Саблук, а также генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа.



Повышение цен на продукты – общемировая тенденция



По данным Food and Agriculture Organization (FAO), продукты питания в мире в этом году подорожали в среднем на 6-7%. «В Европейском союзе хлеб подорожал приблизительно на 17%, мясо – на 15%. Цена на молоко выросла приблизительно на 10%, и только в отдельных странах», - рассказал Леонид Козаченко.



По его словам, подорожание продовольствия - это общемировая тенденцией уже пять лет. Это объясняется стремительным ростом населения и снижением объемов производства продуктов питания преимущественно по причине глобального потепления. «Ежегодный прирост цен будет составлять около 8%», - заметил Козаченко.



Украина является частью мирового рынка, поэтому для нее характерны те же тенденции. Но кроме того на страну влияет внутренняя инфляция, отметил президент Украинской аграрной конфедерации.



«Это – объективные процессы. Но в других странах росту цен на продукты не уделяют так много внимания, как в Украине. Потому что там заработная плата населения значительно выше, чем у нас, и расходы на продукты у них составляют втрое меньшую часть дохода, чем у украинцев», - отметил эксперт.



Кроме того, Леонид Козаченко обратил внимание на существующую в Украине проблему АПК: государство регулирует цены на продовольствие, но не гарантирует рентабельность сельскохозяйственного производства. «Если ты регулируешь цены, то ты должен обеспечить прибыль фермерам, как это делают Франция и Великобритания. Тогда фермеры чувствуют себя нормальными людьми, и в стране развивается сельское хозяйство. А у нас сельское хозяйство ежегодно, как донор, отдает обществу как минимум 25 миллиардов гривен».



«Не стоит раздувать тему роста цен»



В Украине цены на продукты питания растут, как во всем мире, но у нас в стране, как нигде, вокруг этой темы раскручивается нездоровый ажиотаж, считает генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа. «Тенденции повышения цен приобретают нездоровую окраску, и создается впечатление, что дорожает и будет дорожать все», - отметил эксперт.



Подобные процессы, по мнению Лапы, вредят не только потребителям, которые вынуждены переплачивать за товар, но и производителям. Он объяснил: «Убедить потребителя в том, что цена на определенную продукцию будет расти, просто. В результате он отказывается от ее покупки. И потом вернуть потребителя к полке с продукцией, в дороговизне которой его убедили, очень сложно».



Кроме того, эксперт считает, что в Украине искусственно создается ажиотаж вокруг подорожания продовольствия. Например, нет оснований для роста цен на молочные продукты. «Перерабатывающие предприятия всегда повышают цены зимой из-за сырьевого голода в этот период. Но в этом году они не стали ждать зимы и начали увеличивать закупку сырья уже в августе-сентябре. Увеличился спрос – поднялась цена», - рассказал Владимир Лапа.



Так же и с гречкой. По словам эксперта, после того, как «тема с гречкой была раздута», цена на крупу поднялась до 14-15 гривен за килограмм. Хотя объективная цена на крупу – 10-12 гривен. «Кроме того, увеличение цены не отразилось на доходах производителей. Поскольку цена реализации гречихи сельскохозяйственными производителями как была шесть гривен за килограмм, так и осталась», - заметил Лапа.



«Не стоит раздувать тему роста цен, потому что в конечном итоге это вредит рынку и потребителю», - подытожил Владимир Лапа.



Три проблемы украинского АПК



Директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Украинской Академии аграрных наук, академик Петр Саблук рассказал о трех основных проблемах в системе образования цены аграрного комплекса Украины.



Первая проблема, по мнению эксперта, заключается в отличии формулы ценообразования на сельхозпродукцию от аналогичной формулы для продуктов других отраслей, например, на металл, газ, энергоносители и прочее. «Пока мы не отдадим себе отчет в том, что крестьянин должен при образовании цены пользоваться теми же правилами, что производители в других отраслях, у нас постоянно будут колебаться цены на продовольствие», - отметил эксперт.



Вторая проблема: «мы никак не можем освоить экономические регуляторы», считает Саблук. «Например, мы не можем создать аграрный фонд, чтобы как во всем мире и зимой, и летом цена была одинаковая», - объяснил академик.



Третья проблема, по словам эксперта, в том, что Украина не работает над увеличением объемов производства сельхозпродукции.



Оснований для стремительного роста цен на продукты нет



Эксперты считают, что цены на продукты питания существенно не увеличатся. «Я не вижу оснований для того, чтобы цены росли больше, чем на 5-6%, максимум на 8% в течение года», - отметил президент Украинской аграрной конфедерации, председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Леонид Козаченко. Он прогнозирует, что цены на продукты питания будут зависеть от политической конъюнктуры.



«Если завтра руководители государства скажут, что у нас хватит хлеба только до конца года, то люди будут бегать и хватать с полок все подряд – и муку, и хлеб. В таком случае цена на хлеб может подскочить вдвое. Это характерно для Украины», - объяснил эксперт.



В то же время генеральный директор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа полагает, что оптовые цены реализации на большинство продуктов питания уже достигли максимума. «Двигаться дальше в направлении повышения цен - значит создать себе проблемы на полгода-год вперед. Потому что люди перестанут покупать дорогие продукты, изменят рацион и перейдут на более экономную продукцию, в частности на импортную. Это – путь в никуда», - отметил специалист.



Успокаивает потребителей и директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Украинской Академии аграрных наук, академик Петр Саблук. «Оснований для особых волнений нет. Поскольку в этом году в Украине, в отличие от других государств, достаточное количество произведенной аграрной продукции», - заверил эксперт.



При этом Саблук заметил, что рост розничных цен на продукты питания - это исключительно манипуляции посредников между производителями и потребителями. «В структуре розничной цены стоимость продукции 50%, а то и меньше. Все остальное – «накрутка» посредников и хранителей», - добавил он.





