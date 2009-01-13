Роберт Кирхнер: «Курс гривни будет зависеть от цены на газ»

С экспертом немецкой группы советников при правительстве Украины Робертом Гельго Кирхнером читатели «Главреда» общались в рамках совместного спецпроекта с радиостанцией Deutsche Welle.
Валютное кредитование вернется в Украину нескоро, а получение кредитов не будет таким легким, как до кризиса. Дефолт стране не грозит, по крайней мере, признаков возможного банкротства государства немецкий эксперт не видит. О том, почему произошел обвал гривни, кто виноват в дефиците торгового баланса и когда можно будет говорить хотя бы о снижении уровня инфляции, Роберт Кирхнер поделился с читателями «Главреда»
. Зільбepмaн Есть ли группа украинских советников при правительстве Германии, если нет, то почему существует группа немецких советников при правительстве Украины???
Наскільки мені відомо, Української групи радників при федеральному уряді Німеччини немає. Чому існує німецька у Києві? Тому що українська економіка донині перебуває у процесі трансформації у сучасну і ефективну ринкову економіку. При цьому поради експертів (в тому числі і німецьких) можуть стати у нагоді, аби краще впоратися із цим процесом. Ми готуємо наші аналітичні матеріали на запит українських органів влади, тобто насамперед українська сторона визначає, де є потреба у наших порадах. Важливими сферами є: грошова та валютна політика, економіка, енергетика, інфраструктура і комунальне господарство, торгівля та зовнішня економіка, а також розвиток ринку фінансів. Нашу роботу повністю фінансує Федеральне міністерство економіки і технологій у рамках урядової програми ТРАНСФОРМ. У роботі ми спираємося й на співпрацю з українськими партнерами, у першу чергу з «Інститутом економічних досліджень і політичних консультацій». На сайті Інституту Ви зможете отримати додаткову інформацію:
Website
s_v_m_ Предоставляют ли Вам достоверную информацию о состоянии украинского государства? Насколько доброжелательно настроены к Вам украинские чиновники? Доходят ли Ваши советы до премьер-министра Украины? Какие Ваши советы были воплощены в жизнь и принесли конкретные результаты?
Cпівпраця з українською стороною функціонує добре, як я вже казав, у нас є партнер у Києві – ІЕДПК – який підтримує нас у роботі. Крім того, ми перебуваємо у тісному контакті з міжнародними організаціями – МВФ, Світовим банком та приватним бізнесом (приміром, банками). З українськими чиновниками чудові робочі відносини. Що стосується того, наскільки враховуються і втілюються у життя наші поради, то це прерогатива виключно української сторони. До того ж, щодо деяких проблем економіки надходять поради й від інших інституцій (МВФ), отже зрештою неможливо відмежувати поради одних експертів від інших. Але один з найсвіжіших прикладів, коли було враховано рекомендацію нашої групи – запровадження більш гнучкого валютного курсу із середини 2008 року.
dbase Выскажите свое мнение о действиях Президента и Правительства в части преодоления кризиса.
Що стосується кредиту МВФ: усі сторони, відповідальні за реалізацію, мають діяти швидко. Зараз необхідно зосередитися на імплементації заходів, передбачених програмою. Чи буде її подовжено, покаже час.
anz316 Здравствуйте. Как Вы считаете, когда возможно возобновление валютного кредитования на Украине? В связи с непомерно высокими процентными ставками в национальной валюте, гривневые кредитные программы нереальны и нежизнеспособны. Хочется получать нормальные кредиты в твердой валюте. Мы с мужем имеем зарплату в валюте и любые падения национальной валюты нас не пугают.
Навіть коли у майбутньому відбудеться нормалізація кредитування, що було би дуже добре, отримання кредитів напевно вже не буде таким легким як до кризи. Україна до початку кризи демонструвала неприродно високе зростання обсягів кредитування, яке не було перспективним. Частково воно напряму йшло на придбання імпортованих споживчих товарів у вигляді беззаставних споживчих кредитів (у доларах). Не слід забувати, що частина цього зростання кредитування відбувалася за рахунок іноземних надходжень, яких тепер не буде. Міжнародні ринки наразі закриті для підприємств і банків з України, а їхнє відкриття, напевно, відбудеться нескоро.
vova2 Здравствуйте, Гельго Кирхнер! Будут ли оправданы действия, запретить банкам выдавать в Украине кредиты в другой валюте, кроме гривны? Владимир.
Володимире, на мою думку пряма заборона – це дуже проблематичний і надто адміністративний захід. Водночас, ризики, пов’язані із наданням кредитів в іноземній валюті (приміром, у разі падіння курсу, як це відбувається нині) у минулому систематично недооцінювалися. Ми (й інші експерти) попереджали про цю проблему тривалий час.
babochka202 Вопрос: Как преодолеть кризис "малому" и "среднему" бизнесу, если выручка поступает в гривнах ( по тем же ценам или даже ниже, чем до кризиза), а проценты по валютному (долларовому) кредиту и тело кредита надо возвращать в долларах, которые в гривневом эквиваленте выросли вдвое и более - при пересчете выходит , что кредит подорожал вдвое. Никаким бизнес- планом не было предусмотрено такое изменение на валютном и потребительском рынке.
Цей приклад вчергове доводить небезпеку заборгованості у доларах США, особливо якщо надходження у гривні. Цей латентний ризик останніх років тепер проявився. Загалом я би радив, аби банки і отримувачі кредитів (підприємці) у рамках реструктуризації знайшли шлях, який би принаймні частково зробив можливою виплату кредиту відповідно до економічних можливостей. Тут треба шукати індивідуальні рішення.
Danilu4 Вопрос: Здравствуйте. Какие методы и инструменты для выхода из кризиса принимают власти в европейских странах? Какие пути Вы бы посоветовали для нашей страны? Какие на Ваш взгляд основные причины появления кризиса в мире? Спасибо.
Європейські країни, які також відчувають наслідки кризи, ухвалили низку заходів, аби їх згладити. Центральне значення мають плани країн щодо порятунку банків, адже функціонуюча фінансова система є «серцевиною» економіки. Крім того, Європейський центробанк надав додаткову ліквідність, аби зняти гостроту проблем на ринках короткотермінових кредитів. Подальшим кроком, який ухвалили країни ЄС, є різноманітні фіскальні заходи, які мають стимулювати попит.
Вопрос: Уважаемый господин Кирхнер! Как бы Вы прокоментировали обвал гривны в декабре месяце прошлого года в Украине. Возможно ли такое в Германии? Спасибо
При переході до гнучкого обмінного курсу, який нині відбувається в Україні, часто відбувається тимчасовий «перегиб» понад врівноважений курс. У такій ситуації знецінення сильніше, ніж це обґрунтовано фундаментальними показниками. Однак це коригується через деякий час і курс поступово повертається до фундаментального рівня. Можна припустити, що саме такий сценарій ми побачили у грудні. Утім, на подальший розвиток гривні впливатимуть численні фактори, в тому числі ціна імпортованого газу, коли це питання буде нарешті вирішене.
Що стосується євро: його обмінний курс є гнучким стосовно найважливіших світових валют. При цьому також бувають сильні коливання. Але такі як у грудні 2008 року були в Україні, малоймовірні.
alexlarisa Вопрос: Кто виноват в таком дефиците торгового баланса ?
Україна імпортує більше товарів, ніж вона експортує - дефіцит, який виникає у цьому разі, останніми роками сильно зростав (до речі, кілька років тому ще був навіть профіцит!). При цьому певну роль відіграв той факт, що приватний попит за останні роки швидко зріс, приміром на споживчі товари (автомобілі), який забезпечується головно за рахунок імпорту. Дефіцит не обов’язково має бути негативним явищем, приміром, якщо країна імпортує переважно основні засоби виробництва, такі як промислове обладнання. У такому разі у довгостроковій перспективі підвищується виробничий потенціал, отже, можливо, й експорт і валютні надходження. Важливою є структура імпорту, а також розвиток і масштаби дефіциту. Адже з економічної точки зору, дефіцит спричиняє зростання зовнішньої заборгованості України, і ці борги треба повертати.
Alexander Вопрос: Здравствуйте,
Подскажите, пожалуйста, как можно будет в дальнейшем продавать немецкие товары в Украине если Верховная Рада проголосовала за введение ( на период экономического кризиса,а когда он закончится - никто не знает)дополнительных таможенных пошлин на весь импорт 13.
Спасибо. Всего доброго Вам в Новом Году!
Ви торкнулися дуже важливого питання, а саме - питання імпорту. Внаслідок економічної кризи і здешевлення гривні доводиться виходити з того, що обсяги імпорту (в тому числі з Німеччини) до України скоротяться. Таким чином буде скорочено і дефіцит торгового балансу. Згадані імпортні мита прискорять цей процес, але при цьому треба зважати на те, що як для члена СОТ для України існують певні межі у запровадженні заходів, що обмежують зовнішню торгівлю.
Німеччина, як держава - експортер вже відчуває початок світової рецесії. Обсяги нашого експорту до найважливіших регіонів світу вже скорочуються.
Aлeкcaндp_Фeд Что общего у Германии и Украины в этой экономической ситуации и какие, соответственно, меры по-немецки могут подойти для нашей страны.
У рамках нашої поточної роботи ми вже надали українській стороні інформацію про міжнародний (в тому числі німецький) досвід порятунку проблемних банків. Для української сторони це дуже важлива інформація.
presto Как Вы думаете - если украинский электорат изберет на руководящие посты граждан Германии, отразилось бы их руководство на экономику Украины в целом? Спасибо.
Я не думаю, що національність осіб, на яких лежить відповідальність за прийняття рішень, має вирішальне значення. Важливі стабільні і надійні рамкові умови (закони і т.д.), які дозволили б економіці розвиватися. У створення таких умов можуть зробити свій внесок і міжнародні експерти із їхнім досвідом (в тому числі і наша група).
vmb Вопрос: Кто в Германии финансирует подготовку выпускников вузов к самозанятости путем создания своего бизнеса, желательно инновационного? Насколько в Германии развито движение частных инвесторов, так называемых «бизнес-ангелов»? Инвестируют ли они молодежные бизнес-проекты?
У Німеччині існують можливості підтримки молодих підприємців як з боку приватних фондів, так і з боку держави. З одного боку є «бізнес-ангели», які зібрані в обєднанні BAND. З іншого боку, існують різні програми Федерального міністерства економіки і технологій, які підтримують створення нових підприємств із залученням іновативних технологій. Спеціально для випускників вищих навчальних закладів існує програма EXIST:. У більшості університетів є інформаційні бюро цієї програми.
GG Вопрос: Dear Mr. Kikhner, it is obiuos that high exchange rate UAH/USD or EUR, from one hand can help to solve trading problems import/export (reduce import and made more competative ukrainien products for export), wich it looks like will NOT resolve this problem as the world real sector, markets are shrinking but from other hand such high exchange rate will increase inflation and wich is more dengereous will during long terms period of operation time could create problems for the local banking system (huge ukrainian banking/corporate foreign debpt). At the present moment I dont see any micro-economic signals which says that: Ukraine can NOT avoid country default during second trimester or at leatest during third trimestr of 2009. My question: What is your forecast or recommendations concerning how to solve the current Ukrainian payment balance during 2009?
Я частково погоджуюся із Вами. Знецінення гривні допомагає експортерам і виробникам продукції, яка здатна конкурувати з імпортними товарами (субституція імпорту). Це важливо для того, аби стимулювати виробництво і зайнятість у період кризи. Водночас, Ви маєте рацію у тому, що кількісно попит на експортні товари з України через світову кризу є низьким. Це робить значно складнішим вихід із кризи для країн, де формується ринкова економіка (Emerging markets), ніж це було під час попередніх подібних криз (Азія 1998-1999, Росія 1998). Тоді індустріально розвинені країни своїм попитом на експортну продукцію цих країн підтримали їх і допомогли подолати кризу.
Щодо інфляції, то тут наявний негативний ефект знецінення (включно із інфляційними очікуваннями). Але на противагу цьому є низка факторів, які спричинять поступове зниження рівня інфляції: скорочення виробництва і, відповідно, рецесія; зниження вартості сировинних ресурсів і зменшення обсягів кредитування. Все це, напевно, поступово призведе до зниження рівня інфляції.
На мою думку, на даний момент немає ознак «дефолту», тобто банкрутства держави. Заборгованість є доволі невисокою у міжнародному порівнянні, до того ж було вжито заходів із залучення міжнародних кредиторів (МВФ, Світовий банк). Якщо ухвалену програму буде реалізовано, то довіра приватних іноземних інвесторів повернеться. Що стосується приватного сектора, то тут можлива низка окремих банкрутств.
zanalika Вопрос: Что ожидает украинскую экономику в этом году?
2009 рік загалом буде дуже важким для української економіки. Негативні тенденції, які розпочалися у 4-му кварталі 2008 року, продовжаться й у першому півріччі 2009-го. Можливо, що у 2-му півріччі економіка деякою мірою піде у напрямку одужання, але це значною мірою залежить від розвитку ситуації у світовій економіці. У перерахунку на цілий 2009 рік більшість оглядачів прогнозує скорочення ВВП від 4 до 6 відсотків.
gasanovabaku Вопрос: Здравствуйте.уважаемый гогсподин Кирхнер! Существует ли реальная угроза дефолта украинских банков? И какие меры по спасению банковской системы должно предпринять правительство ? Спасибо за ответ.
Небезпеку банкрутства окремого банку загалом не можна виключати і в умовах ринкової економіки не варто цього робити. Якщо банки погано господарюють і тому мають проблеми, їм доводиться йти з ринку. Для власників депозитних рахунків в Україні існує фонд гарантування вкладів, який на даний момент покриває вклади до 150000 гривень. Отже, фізичні особи не мають боятися втратити свої заощадження. Лише ті банки, які постали перед проблемами, й мають прицьому дуже велике значення для фінансової системи (так звані системні банки) мають отримати допомогу. Останньою інстанцією доводиться бути державі, якщо не знаходяться приватні інвестори, готові вкласти гроші. Подібна ситуація складається у різних європейських країнах і США, де держава викупила акції низки важливих банків.
at2009 Вопрос: Скажите, пожалуйста, если государство поработает на внутренний рынок и временно отойдёт от курса доллара, национальная валюта укрепится при мировом кризисе, народа сильно коснётся кризис или нет.
Ні, так робити не можна. Внутрішня вартість гривні (обмінний курс) має визначатися учасниками ринку, тобто гнучко реагувати. Завдяки цій гнучкості економіка може краще реагувати на зовнішні шокові чинники. Приміром, здешевлення експорту та часткове заміщення імпорту внутрішньою пропозицією позитивно мали би позитивний вплив (і знизили би зростання обсягів імпорту). Стосовно внутрішньої вартості гривні (її купівельної спроможності) Національний банк мав би рішуче боротися з інфляцією, яка залишається надто високою (22,3 відсотка у грудні).
voffka Вопрос: Скажите, по каким ценам покупают газ европейские страны, в т.ч. сжиженный, и почему бы Украине не вступить в этот пул?
Ціна імпортного газу для Німеччини на даний момент становить близько 500 доларів за тисячу кубометрів. Але тут треба зважити на кілька моментів: ціна у межах довгострокових контрактів прив»язана до ціни на нафту (із запізненням у декілька місяців). Улітку ціна на нафту сягнула рекордної позначки. Протягом наступних місяців ціна суттєво знижуватиметься. Частина названої ціни – витрати на транспортування, які складають з України до Німеччини близько 50 доларів.
З огляду на диверсифікацію джерел постачання і транспортування зріджений газ відіграє важливу роль у стратегіях енергозабезпечення багатьох європейських країн. При цьому треба зважити на те, що необхідні інвестиційні затрати (приміром, термінали) є дуже високими (більше мільярда доларів), а будівництво триває не один рік.
Жopик_Чopнoмopcький Вопрос: Привіт з Одеси! Зі святами! Шановний пан експерт! Доброго дня! Дальше буду по-русски.
Не считаете ли Вы должным устанавливать, т.н., рыночные цены на газ и вместе с тем рыночные тарифы на транзит? Считаете ли Вы, что Украина ворует газ? Как Вы оцениваете в этом отношении слово российской стороны? Есть ли у европейских стран претензии к украинской стороне?
Перехід до ринкових цін на імпортний газ і на транспортування палива, на мою думку, абсолютно необхідний і економічно доцільний. Попри зростання цін у минулому, вони досі залишаються нижче рівня країн ЄС. Подальше коригування цін є практично неминучим.
Щодо суперечливих тверджень про те, хто ж винний у перебоях із постачаннями газу: я гадаю, це мають встановити експерти ЄС, які вже прибули на місце.
Ecoclub, 14:41 Вопрос: Украина - страна с одной из самых энергоемких экономик в мире. Было бы интересно услышать мнения гостя о том, что надо делать правительству Украины для повышения энергоэффективности экономики?
Дійсно, заходи із підвищення енергоефективності є нагальними. Додатково до згаданої потреби у підвищенні енергоефективності української економіки, треба зважити і на те, що ціни на імпортовані енергоносії (прим. газ) йтимуть у напрямку рівня ЄС. Тобто ціна марнування буде дедалі вищою.
Стратегія підвищення енергоефективності – річ дуже складна, комплексна і не може тут бути окреслена. Але важливим першим кроком було би поступове пристосування внутрішніх цін на енергоносії для українського населення (електрика, газ) до рівня імпортованого палива, яке постійно дорожчає. Лише таким чином інвестиції в енергозбережні технології будуть економічно доцільними, а поведінка споживачів зміниться. Соціальні труднощі (які безумовно будуть) мають бути згладжені цільовими виплатами тим, хто має гостру потребу у цьому.
gasanovabaku Вопрос: Здравствуйте.уважаемый гогсподин Кирхнер! Существует ли реальная угроза дефолта украинских банков? И какие меры по спасению банковской системы должно предпринять правительство ? Спасибо за ответ.
Небезпеку банкрутства окремого банку загалом не можна виключати і в умовах ринкової економіки не варто цього робити. Якщо банки погано господарюють і тому мають проблеми, їм доводиться йти з ринку. Для власників депозитних рахунків в Україні існує фонд гарантування вкладів, який на даний момент покриває вклади до 150000 гривень. Отже, фізичні особи не мають боятися втратити свої заощадження. Лише ті банки, які постали перед проблемами, й мають прицьому дуже велике значення для фінансової системи (так звані системні банки) мають отримати допомогу. Останньою інстанцією доводиться бути державі, якщо не знаходяться приватні інвестори, готові вкласти гроші. Подібна ситуація складається у різних європейських країнах і США, де держава викупила акції низки важливих банків.