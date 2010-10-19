Круглый стол: Валютные войны в мире. Последствия для Украины

20 жовтня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред» відбувся круглий стіл на тему: «Валютні війни у світі: якими будуть наслідки для України?».



У прес-конференції взяли участь:



- заслужений економіст України, екс-міністр економіки України Віктор Суслов,



- заступник голови Всеукраїнської спілки вчених-економістів, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАНУ Валерій Новицький,



- виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко,



- генеральний директор Бюро економічних та соціальних технологій Валерій Гладкий.



Організатори круглого столу – медіа-холдинг «Главред» та Міжнародний фонд Блейзера.



Валерій Гладкий:



Дві заяви з боку США та Бразилії відображають, що відбувається взагалі у світі. З одного боку долар Сполучених Штатів девальвує по відношенню до інших валют, а інші валюти укріплюються. Ситуація викликає занепокоєння, оскільки світ сьогодні поділений на два табори: з одного боку країни, що є емісійними центрами, валюти яких є резервними, з іншого боку – решта світу, так звані, виникаючі економіки, які тримають свої резерви, заощадження у валютах інших країн. До речі, про ризики виникнення цієї ситуації та негативні ефекти глобальної економіки говорила Організація Об’єднаних Націй ще на початку кризи у 2008 році. Тоді вона застерігала від того, щоб розвинуті економіки, передусім Сполучені Штати Америки, уникали ситуації свідомого знецінення своїх валют для вирішення власних проблем і, таким чином, не перекладали свої власні проблеми, що виникли від надлишкового споживання, значного дефіциту і платіжного балансу, і бюджету на решту світу.



На сьогодні ситуація, на жаль, розвивається за тим сценарієм, від якого застерігали і ООН, і Міжнародний валютний фонд. Сполучені Штати свої проблеми вирішують за рахунок за рахунок друкарського верстату – здійснюють емісію долару. Таким чином, долар знецінюється, а внаслідок цього решта країн, в тому числі і Україна, отримують надлишковий приток валюти. Це спричиняє тиск на національні валюти. І у випадку України ми маємо ситуацію, коли Національний банк уникає ситуації укріплення національної валюти, здійснює її викуп. Але при цьому монетарна база з початку року зросла на 18%, і вона створює додатковий інфляційний навіс, який матиме як наслідок прискорення інфляції споживчих цін у наступних періодах.



У цьому сенсі Україна не є унікальною. Абсолютно аналогічні проблеми мають інші країні. Надто такі проблеми спостерігаються у Бразилії, Південно-Африканської республіки.



Якщо говорити про витоки цієї проблеми диспаритету валют, то варто повернутися в історію до кризи і варто розглядати дві великі економіки, які власне й призвели до сьогоднішньої ситуації. Це – економіка Сполучених Штатів та Китаю. З одного боку США надлишково споживали, а Китай реагував на зростання попиту з боку економіки США і забезпечував своєю пропозицією американський попит. Але при цьому Китай свою валютну виручку зберігав у доларах США. При цьому резерви Китаю сягнули захмарних обсягів. І в поточній ситуації виникає глобальна проблема: як вийти із ситуації, коли США продовжують надмірне споживання (не скорочують), а Китай уникає укріплення національної валюти і продовжує стимулювати експорт, і, таким чином, замикає це коло, коли США є глобальним емісійним центром, продовжують споживати глобальні ресурси, перекладаючи своє споживання на решту країн світу шляхом вимивання заощаджень інших країн доларовою емісією.



Це – глобальна схема, яка показує те, що відбувається на глобальних ринках.



Олег Устенко:



Наше понимание сегодняшней ситуации в Международном фонде Блейзера следующее. Да, действительно, мировой финансовый кризис, о котором так долго говорили закончился, но похоже началась новая стадия, новый этап в развитии международной экономики, который многие называют термином «валютные войны».



Что такое валютные войны? На чем базируется это понятие? Речь идет о том, что все экономики, грубо говоря, можно будет разделить на два больших вида: так называемые, малые и открытые экономики, к которым относится и Украина, и большие экономики. Отличие между малыми открытыми экономиками и большими экономиками состоит в том, что большие экономики влияют на мировые цены, а малые открытые экономики не влияют на них и принимают эти цены с мировых рынков как данность.



Украина относится к малой открытой экономике. Все, что происходит за ее пределами, так или иначе должно отразиться на нашем развитии. Мы – не сильные игроки на мировом рынке. Из-за этого мы в действительности можем пострадать от того, что борются действительно сильные державы по разным моментом, в том числе и связанным с курсом валют.



То, что сейчас называется войной, пока что имеет достаточно ограниченный круг участников. С одной стороны – Соединенные Штаты Америки, которые массированно печатают свои денежные обязательства – доллары, у которых колоссальные проблемы, связанные с дефицитом государственного бюджета (он составляет более 10% ВВП). С другой стороны сильным игроком является Европейский Союз, в частности, еврозона (то есть все те, кто связан с евро). Третий сильный игрок – Китай со своим юанем и с огромным желанием увеличивать и увеличивать свой экспорт. И четвертый серьезный игрок, который до сих пор участвовал в этих валютных войнах, – это Япония.



Произошли корректировки с начала этого года в структуре мировой экономики. Китай переместился с третьей позиции на вторую по объемам ВВП, вытеснив оттуда Японию. Во многом это стало возможным благодаря тому, какая политика проводилась Китаем. Китаем проводится политика дешевого юаня. Местную денежную валюту, китайский юань, пытаются держать на достаточно низком уровне. Почему важно? Потому что порядка 65% их ВВП получается за счет экспорта. Для примера, 50% украинского ВВП также получается за счет экспорта. Латвия, которая упала в прошлом году больше, чем Украина, - на 15,7% падения, у нее 70% ВВП – это их экспорт. Экспортно-зависимые страны, малые открытые экономики могут пострадать от подобного рода войны гораздо больше, чем сами крупные игроки. Вот почему эта проблема в контексте Украины достаточно актуальна.



Что точно мы наблюдаем на мировых рынках? США достаточно большое количество долларов уже напечатали и продолжают печатать обязательства, которые должны покрывать ту задолженность, которая есть по дефициту государственного бюджета. Параллельно они снижают учетные ставки. Ставка снижена и колеблется от 0 до 0,25% по обязательствам США. Это очень низкая учетная ставка. Резерва для дальнейшего снижения нет. Этим пользуются американцы, от этого страдают европейцы.



Изменение курса доллара США по отношению к европейской валюте – евро. Начиная где-то с середины лета, происходит резкое изменение курса: доллар начал дешеветь по отношению к евро (соответственно евро дорожает по отношению к доллару). Многие эксперты сейчас прогнозируют курс даже к 1,5, то есть кривая будет подниматься выше до полутора. Что это будет значить для нас с вами, как для малой открытой экономики? Необходимо помнить, куда направляются наши экспортные потоки. А 30% наших экспортных потоков идет в Европу. Более дорогой евро для наших экспортеров становится достаточно выгодным. Это значит, что мы вправе ожидать переориентацию части наших экспортных потоков на Европу. То есть если мы раньше продавали треть, то, возможно, появится тренд увеличения нашего влияния на Европу. С этой точки зрения очень разумными кажутся инициативы, связанные с подписанием соглашения о свободной торговле. Потому что это даст нам возможность получить больший доступ к европейским рынкам, при условии, что евро будет сохранят достаточный вес.



Многие страны, в том числе и Украина, могут выиграть от того, что часть наших резервов, находящихся в Центробанках, в данном случае – Национальном банке Украины, была ранее переведена в евро. И евро занимает серьезный процент, увеличенный по сравнению с 2008 годом, в резервах Национального банка. Это значит, что мы в ближайшее время в пересчете на доллары сможем увидеть увеличение объемов резервов Национального банка. По крайней мере в долларовом эквиваленте. Не смотря на то, что физически будет оставаться то же количество и долларов и евро.



Что касается другой связки, Япония-Китай, то там тоже есть между собой постоянные баталии, связанные с курсом юаня. Очевидно, что Китай, который является экспортно-ориентированной экономикой, продолжает проводить эту политику удешевления юаня. Не смотря на требования США, Европы и Японии, юань продолжает дешеветь. Это то, что мы продолжаем наблюдать. И последние попытки, то, что сделал Центробанк Китая, объявив об увеличении ставки Центробанка, которая должна по экономической теории привести к удорожанию валюты, в реальности это не влияет на подорожание валюты. Для Китая это важный момент. И он будет сохранять эту стратегию. Очевидно, что это для них важно.



Основное объяснение, которое сейчас выдвигает Китай, состоит в том, что укрепление и подорожание юаня по отношению к другим мировым валютам, в частности по отношению к доллару США, может стоить огромного количества рабочих мест в Китае. Существуют разные оценки, но говорят, что 20%-ное укрепление юаня будет означать лишение 10 миллионов рабочих мест для страны. Это для них колоссальная потеря, на которую они явно не могут идти. Поэтому разговоры о том, что Китай и дальше будет пытаться защищаться, но, в конце концов, укрепит валюту, на мой взгляд, сейчас являются недостаточно обоснованными. Потому что это стоит для них большого количества рабочих мест и, в конце концов, проблем, которые могут возникнуть в стране.



В любом случае малые государства, Украина, Россия, станы СНГ, так или иначе будут втянуты в подобного рода валютные войны. Проблема состоит в том, что стратегия, которая разрабатывается этими странами, в частности торгово-экономическая стратегия страны, имеет большое количество неизвестных. Матрица, которая сейчас есть для их работы, имеет большое количество неизвестных, что означает, что им все сложнее будет работать для того, чтобы разработать четкую и правильную стратегию своего функционирования в этих постоянных подвижках мировой финансовой системы. Мы вправе ожидать, что подобная финансовая ситуация будет сохраняться достаточно длительного периода времени, что повышает риски для стран с переходными экономиками, к которым относится и Украина. Поэтому считать, что это процесс, который закончится через месяц-два, наверное, не стоит. Это было видно уже и по тем, разговорам, которые велись в Вашингтоне на последней встрече на прошлой неделе, и по тем заявлениям, которые делает МВФ. То есть ситуация остается нестабильной, что может повлиять на экономики такие, как украинская.



Валерій Новицький:



Валютные войны в том понимании, в котором они сегодня обсуждаются (я бы даже сказал, что это понимание навязывается мировому сообществу), выглядят не так, как выглядели раньше. Традиционные валютные войны – это войны ХХ века, когда страны понижали цену национальную валюту с целью стимулирования экспорта. Сейчас цели намного масштабнее и важнее для отдельных стран. Поэтому само поле, на котором могут реализовываться «валютные войны», очень сузилось. Настоящие валютные войны переместились в иную, более важную, валютную сферу. Сейчас мы действительно видим обострение противоречий: с одной стороны доллар и евро, по-другому это Америка и Китай или вообще Запад и Восток. И сказать о том, что наступило время, когда нет войн, мы совершенно не можем. Наоборот – войны учащаются и диверсифицируются.



Я бы выделил три аспекта. Что сегодня представляют собой валютные противостояния? Кто в этом заинтересован и в тех трактовках валютного противостояния, о которых мы сегодня говорим? И что ожидает Украину в этой связи?



Валютные войны на современном этапе действительно изменились. Если мы посмотрим, что происходит с перераспределением мирового продукта, то мы увидим, что именно благодаря завышенному курсу доллара и происходит перераспределение мирового продукта в пользу Америки. Поэтому сами США очень ограничены в своих возможностях девальвировать доллар. Известно давно, что только 4% американской валюты покрывается товарной массой. Не обязательно, чтобы 100% покрывалось. Я это говорю к примеру о том, что сейчас вопрос даже не в этом-то и стоит для такой страны как Америка, чтобы товарной массой прикрыть национальную валюту. У них совсем другие задачи. Когда сегодня мы слышим о плане Обамы, то мы, прежде всего, слышим о вливаниях в инфраструктуру, о развитии новых технологий, нанотехнологий. Где-то присутствуют разговоры о стимулировании экспорта, но это далеко не первый по значимости вопрос для американской администрации. И поэтому говорить о том, что они могут использовать свою национальную валюту, девальвируя ее с целью стимулирования экспортеров, было бы не совсем корректно.



Да, тактически такие вещи могут происходить. Но когда происходило снижение курса доллара, я полагаю, что это было связано не только и не столько с попыткой стимулировать в конкретном временном разрезе своих экспортеров, а это были какие-то вынужденные колебания, связанные с глобальными процессами, с количеством долларов в мире. То есть речь шла не о каких-то тактических усилиях для поддержания национальных экспортеров, а в общем-то речь шла о том, что называется экзогенными факторами.



Евросоюз действительно вынужден девальвировать свою национальную валюту. Хотя это противоречит ключевому подходу Евросоюза – иметь сильную валюту, не смотря ни на что, и в стратегической перспективе частично вытеснить доллар с позиций мировой резервной валюты.



Китай действительно проводит политику слабого юаня, но вместе с тем и у этой политики есть свои ограничения, потому что постоянная политика слабого юаня приведет к тому, что в перспективе юань не сможет играть роль стратегической резервной валюты.



Перехожу ко второму вопросу. Я бы сказал, что разговор о том, что сейчас происходят валютные войны, был скорее навязан мировому сообществу и нам с вами. Если мы забросим в интернет-поисковик ключевые слова «валютные войны», то нас сразу выдаст много-много строчек МВФ, МВФ, МВФ… ОБ этом говорит Стросс-Кан, об этом говорят эксперты МВФ. И я бы сказал, что это позиция МВФ – сегодня заявлять о том, что сейчас происходят валютные войны. Почему? Потому что если спровоцировать малые и средние страны на валютные войны, то они будут девальвировать национальную валюту, скупая американские доллары. Вот что лежит в основе современных разговоров о том, то происходят валютные войны.



На самом деле происходит углубление противостояния между ведущей мировой сверхдержавой и остальным миром. Во многом разговор о валютных войнах – это психологическое прикрытие долларовой экспансии во всем мире.



Хотя, безусловно, то, о чем говорилось в момент валютных войн, присутствует. Но нужно понимать, что есть один важнейший субъект в международных экономических отношениях, который заинтересован в том, чтобы эти разговоры происходили, и в том, чтобы валютные войны имели место. Валютные войны, в которые будут втянуты другие страны, они будут ослаблять другие национальные валюты, и будут укреплять доллар. Это то, что лежит в основе данной проблемы.



Как быть в связи с этим Украине? Украина всегда была в фарватере чужих идей, чужих политик. Украина и сейчас в значительной мере привязана к американскому доллару. Украине важно при разговорах о том, что важно стимулировать национального экспортера на валютном рынке, все-таки должна задумываться не только о тактических, но и о стратегических задачах. Стабильная национальная валюта – это далеко не всегда благо для национальной экономики. Но стабильную национальную валюту можно и нужно использовать для поддержания нескольких секторов. Ни в коей мере нельзя использовать национальную валюту с целью поддержания неэффективного экспорта с национальной территории. Опять-таки нужно вспомнить ту же политику США. Прежде всего, они используют доллар для укрепления стратегической позиции Америки, для развития высоких технологий, масштабных производств. И только тактически можно говорить, и то, в этом чаще всего можно усомниться, о том, что доллар используется в примитивных целях поддержки национальных экспортеров. Сейчас другие правила игры. И валютные войны изменили параметры. Валютные войны теперь это уже не тактические игры. Это – большая стратегическая игра.



Віктор Суслов:



Я начну с того, о чем как раз говорил мой коллега: я вчера отправил запрос в Google «валютные войны». 2 миллиона 510 тысяч ответов. Это значит, что весь мир очень активно осуждает данный вопрос. Действительно кругом фигурируют выступления главы Международного валютного фонда, президента Всемирного банка и других видных и известных экспертов. Что получается на сегодня?



Мировой банк обвиняет Китай. США обвиняют Китай, они требуют ревальвации юаня. Утверждать, что курс юаня завышен на сегодня, - это нужно анализировать специально. Потому что то, что касается соотношения валюты курса – это относительные величины. Китай утверждает, что позиции юаня не завышены. Он говорит, что это тот курс, который нужен Китаю для нормального развития экономики. Китай не признает, что он проводит искусственную девальвацию.



Обвиняется Япония, как упоминалось. Активно обвиняется Бразилия. Я много общаюсь с бразильцами на уровне членов правительства, депутатов и по бизнесу. У них национальный подъем: страна гордится тем, что она ничего не должна МВФ и кредитует Валютный фонд. Она гордится тем, что у них проводится внутренняя национальная политика. За последнее время в Украине был ряд бразильских делегаций, ходили по заводам, смотрели. А когда я спросил: так что вы собираетесь покупать в Украине? Они сказали, что нигде ничего покупать не собираются. Они только собирают технологии, смотрят, может быть, они будут готовы создать совместное предприятие. Но Бразилия все должна производить сама. Бразилия проводит политику протекционизма, поэтому там нет кризиса. Они начали такую политику раньше. Сейчас, когда возникла проблема (для них это проблема), приток иностранного капитала в страну путем скупки бразильских ценных бумаг. Они ввели налог, который был 2%, потом 4%, теперь они повысили его до 6%, чтобы не допустить в страну ни американский капитал, ни какой другой. Потому что, как они говорят, у них достаточно своего капитала. Поэтому у них нет кризиса. Они активно развиваются и захватывают в том числе экспортные рынки. Поэтому обвиняется и Бразилия.



Кстати, запуск этого термина «валютные войны» приписывается как раз министру финансов Бразилии. Эта страна объявила, что министр финансов и глава Центробанка не поедут на встречу «двадцатки» обсуждать проблемы стран, в которых плохи дела.



Мир вступил в период начала совершенно другой политики. Она называется протекционизм, или если хотите, экономический национализм. В этом-то собственно и суть этого феномена, который называют валютными войнами.



В свою очередь, Китай (об этом тоже ведь стоит говорить) выступил с обвинениями США в том, что как раз США нарушают правила Всемирной торговой организации и вводят ряд других ограничений, в том числе законодательных, на импорт товаров из Китая.



Поэтому нужно шире посмотреть на то, что же на самом деле сегодня происходит. Финансовый кризис показал, что лучшая ситуация в тех странах, которые делали акцент на развитие материального производства. В Китае тоже нет кризиса, потому что эта страна – промышленная мастерская мира, крупнейший экспортер. И Штаты пытаются просто отвоевать товарные рынки, в том числе для своих производителей. У них слишком много финансовых пузырей, гипертрофирована роль финансового сектора. И вот сейчас они тоже начали борьбу за улучшение своего сальдо текущего счета, улучшение показателей экспорта товаров и услуг. Но это одновременно делают все, потому что все поняли, что тот, кто доминирует на товарных рынках, вероятно, будет доминировать и в мировой экономике. Поэтому получилось, что глобализация пришла на сегодня в противоречие с конкретными интересами отдельных государств. И США как раз стали первой жертвой такой глобализации, которую они сами в свое время и внедряли. Экономика Китая просто более конкурентоспособна.



Поэтому что важно? Эти валютные войны могут привести, конечно, к развитию торговых войн. Вообще уместно вспомнить заявление двухлетней давности президента США Обамы, на которое очень остро отреагировал весь мир. Когда с началом кризиса он выступил с известным протекционистским лозунгом «покупайте американское». Это вызвало возмущение по всему миру. Это очень тревожный симптом, потому что начинается сейчас валютными войнами, а закончится может развалом Всемирной торговой организации и всех этих соглашений. Почему? Потому что по торговым вопросам все условия выписаны. А искусственная девальвация валюты на самом деле это то же самое, что демпинг с экономической точки зрения. Это – искусственное повышение своего экспорта. Но при этом в мировых соглашений, которые бы ограничивали права на девальвацию валюты, не существует. Даже если какая-то страна и проводит такую политику умышленно, то это ненаказуемо. Потому что Соединенным Штатам такая политика была нужна. Еще, помнится, в 1976 году, когда отказались при заключении Ямайских соглашений от механизмов поддержания взаимных курсов, потому что это было выгодно США. И сейчас эти соглашения пришли к определенному краху.



Вместе с тем, если появляются механизмы искусственной девальвации, как война, то такие классические теории, как-то Рикардо сравнительных издержек, все это теряет смысл. Более конкурентоспособным оказывается не тот, у которого ниже издержки, а тот, кто проводит такую вот политику. Об этом мало говорят. Но нужно говорить о том, к чему приводит девальвация, если она искусственна. Это иллюзия: мы сейчас стимулируем экспорт свой, захватим рынки и заработаем на этом. Вспомним опыт Украины 2008 года. В мае 2008 года наш Национальный банк ревальвировал гривну до 4,5 гривен за доллар. Действие, не получившее достойной оценки. Потому что на самом деле в период развертывания кризиса то, очевидно, было по согласию с инвесторами-спекулянтами. Для горячего капитала создали механизм экспортных премий для вывода капитала из страны перед девальвацией валюты. Что и сделали. На этом заработали хорошо те, кому это и было нужно. Потом – глубоко девальвировали.



Вполне понятно, что происходит при девальвации. Если вы экспортировали металл на тысячу долларов при курсе 4,5, то вы получали в гривнах 4500, при курсе 8 – вы получаете 8000 гривен. Получается экономически большая выгода экспортеров, которая также дает возможность тем же металлургам снизить цену на металл на мировых рынках и все равно оставаться конкурентоспособным. Но из воздуха такие премии не возникают. Это значит, что кто-то заплатил. И вообще очень мало людей понимают, кто за это платит.



А дальше если вы посмотрите: ну, было 200 миллиардов гривен сбережений граждан, к примеру, при курсе 5 это было 40 миллиардов долларов, при курсе 8 это стало 25 миллиардов долларов. То есть обесценивание любых денежных накоплений в национальной валюте при девальвации и было тем источником премий, за счет которого мы поддержали тогда наш монокультурный экспорт металла, химии и т.д. И удержались на этом. Пострадали соответственно граждане, имевшие валютные кредиты.



Вообще-то искусственная девальвация, не только искусственная, но и вынужденная тоже, это путь к обеднению страны. То, что на сегодня по последним широко распространенным заявлениям Украина из 40 европейских стран по уровню бедности заняла 39 место, это тоже далеко не случайно. Поэтому на искусственной девальвации нельзя выиграть для страны. В конечном счете нельзя выиграть.



Точно так же, как начинается война: мы скупаем вашу валюту, вы скупаете нашу валюту. При этом обе стороны используют в качестве ресурса для скупки валюты дополнительную эмиссию национальных денег. Паритет может сохраниться в итоге. Так соревнуются уже два года доллар и евро – кто кого передевальвирует, кто на каком этапе выигрывает. Но в итоге это обязательно должно вылиться в дополнительный рост цен, и опять-таки превратится в обеднение страны. На этом выигрывают только те, кто регулирует эти эмиссионные потоки и решает, куда и как их использовать. Но теряют все: идет обесценивание накоплений в любой форме, в том числе сбережений граждан, что собственно у нас и случилось.



Поэтому в конечном счете если такая ситуация будет продолжаться сколько-нибудь длительный период времени, то это должно вылиться в тотальные инфляционные процессы со временем. В результате – все понесут потери. Отсюда следует, что, конечно, правы руководители и Валютного фонда и Мирового банка, которые обратились ко всем с предложением прекращать, не вести борьбу такими методами, потому что она нанесет ущерб всем участникам и в значительной мере может дестабилизировать экономику. Хуже будет, если начавшийся сейчас как развертывание валютных войн процесс быстро перекинется в сферу ревальвирования прямых товарных потоков, то есть приведет к нарушению соглашений по ВТО.



Украина тоже кое-какие меры вводит. Потому что даже ограничение ввоза секонд-хенда также является мерой из той же сферы, которая сигнализирует о том, что мы должны развивать свою швейную промышленность. Абсолютно правильная идея. Или все эти ограничения на экспорт зерна и многие другие. Но другие страны действуют еще более грубыми методами. Помаленьку разные административные рычаги вводятся. В конечном итоге все это может привести к развалу и Всемирной торговой организации.



Я думаю, что в этом плане есть определенная торговля и зоне евро, потому что кризисы, которые происходят внутри… Кстати, когда вводили евро, не продумали, какие последствия возникнут внутри зоны евро при колоссальных различиях в производительности труда между участниками Евросоюза. И когда приняли евро ряд малых стран, то стало обнаруживаться, что там, где экономика мало конкурентоспособна, началось тотальное накопление долгов внутри Евросоюза. Вы знаете, что были уже заявления подумать на тему: не надо ли выйти Греции или другим слабым странам, не поспешили ли они с входом в зону евро. Поэтому угроза развала такого рода валютных союзов, конечно, существует и обостряется.



Конечно, есть угроза доллару как мировой валюте. Если будет продолжаться подобного рода валютная война. Очень много заявлений экспертов и видных специалистов о том, что, может быть, нужно отказываться от доллара в международных расчетах или вводить специальную денежную единицу, или что-то еще делать. То есть эксперты понимают, что корни кризиса таковы, что полумерами здесь не отделаешься. При этом ясно, что никакая другая национальная валюта, кроме доллара, не может сегодня выходить на роль доллара. А введение искусственных международных валют, я думаю, вообще крайне опасно. Потому что что-то писали про «амеро», про другие возможные общие единицы. Если будет введена любая новая денежная единица, мировые деньги для осуществления международный расчетов, колоссальнейшие объемы долларов станут никому не нужны. Никто не будет проводить прямой обмен. Тогда рыночная цена доллара упадет настолько катастрофически, что она погребет под собой и Соединенные Штаты, и мировую экономику тоже. Потому что это будет происходить в ограниченный период времени, и все массово начнут избавляться от долларов. Поэтому я не думаю, что здесь есть какая-то перспектива и выход.



Ясно, что в такой ситуации всем сторонам нужно сесть и договориться о правилах своего поведения. То есть назрела необходимость заключения новых валютных соглашений. Я хочу напомнить, что исторически в ХХ веке ряд таких соглашений был, начиная с Бреттон-Вудских соглашений, когда США брали на себя обязательство по обеспечению своей валюты золотом, и заканчивая Ямайскими соглашениями. Поэтому просто закончился очередной этап, появился очередной валютный кризис, который предполагает заключение соглашений, что-то типа ВТО в сфере валютно-финансовых отношений. Может быть, даже просто распространить все условия ВТО, добавив все, что нужно для сферы валютно-финансовых соглашений, чтобы исключались подобные действия. Но я думаю, что для этого понадобится создавать какой-то специальный орган. Это уже действительно нужен Мировой банк в смысле регулирования всего денежного обращения в мире. Я бы, например, поступил просто: я бы предложил Штатам отказать от собственности на федеральную резервную систему. Если б туда назначили правление из представителей всех ведущих экономических сил, то, наверное, при сохранении доллара как мировой валюты можно было бы учитывать интересы разных стран. По крайней мере, федеральная резервная система, как система, выпускающая мировые деньги, не может действовать, исходя только из национальных интересов США. Она уже должна быть подчинена каким-то международным интересам. И это совершенно понятно.



Поэтому мы стоим накануне больших и серьезных изменений.



Что касается Украины, то понятно, что как одна из наиболее бедных стран Европы, она находится вне этих игр. Она пока выполняет или пытается выполнять те рекомендации, которые ей дают международные финансовые организации. Естественно выполнение многих этих рекомендаций, особенно в этих условиях, когда идут не только валютные войны, но и прямые торговые, приводит к ухудшению ситуации в Украине. И будет, очевидно, приводить. Украина – не Бразилия: она не может отказаться от кредитов Международного валютного фонда. Политически слабая страна не может настоять на проведении собственной политики. В то время как другие страны такой массированный приток пустого капитала, полученного в результате эмиссия, как та же Бразилия, да и ряд других стран, которые ввели ограничение на приток капитала из-за границы. Мы ходим и говорим: дайте нам этот спекулятивный капитал, мы готовы его принять. Это в перспективе может вызвать еще более серьезный кризис – об этом никто не думает. Потому что нужно финансировать дефицит бюджета на данный момент. То, что может оказаться, что сейчас, проводя приватизацию многих объектов, мы продадим за эти, так сказать, эмиссионные, обесценивающие деньги многие объекты собственности, об этом тоже пока никто не думает. То есть для того, чтобы Украина активно участвовала в этом процессе, нужно просто внимательнее присмотреться к экономической политике тех стран, которые успешны, которые не страдают от кризиса и которые, наоборот, пользуются такой ситуацией для укрепления своих позиций.



Украина должна четко сформулировать свою собственную политику, понять место страны в системе международного разделения труда, понять, какую политику мы на сегодня проводим и с чем мы можем согласиться, а с чем – нет. Есть вопрос о том, что надо было бы делать теоретически. И есть вопрос о том, что Украина на сегодня абсолютно несамостоятельна и зависима. Потому что если она не получит очередного кредита, все говорят, что будет дефолт. Может быть, многие рекомендации, которые предлагаются, и не надо было бы выполнять, но их нельзя не выполнять. Приходится выигрывать на тех или иных решениях, потому что когда возникает спор о том, нужно ли повышать пенсионный возраст, все сразу говорят – требование МВФ. Валютный фонд в принципе прав. Он прав в одном: он хочет, чтобы бюджет был без дефицита. А можно же идти по-разному. Можно повышать пенсионный возраст или поднимать тарифы. А можно для начала посмотреть на то, что в Украине осталось типичного постсоветского, и чего нет ни в одной стране. Можно было бы провести большую программу сокращения бюджетных расходов. Пусть даже звучит популистски, но ликвидировать четвертое главное управление, распродать госдачи – начать с этого, чтобы народ поверил в правительство. Десятки тысяч ненужных служебных автомобилей убрать, сократить штат, аппарат, повысить эффективность. То есть можно много сделать в сфере бюджетной экономики. Поверьте, МВФ это устроит – он хочет видеть бездефицитный бюджет. Потому что в этом бюджете главной строчкой у нас становится с этого времени погашение долгов. Поэтому он хочет, чтобы долги Украина платила.

