Валютные войны могут стать причиной торговых войн

Глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан заявлял, что правительства стран мира рискуют положить начало валютным войнам, если будут пытаться использовать валютные ресурсы в качестве инструмента решения национальных проблем. О том, что такое валютные войны, действительно ли они сейчас происходят в мире, кто виноват в их развязывании, как они могут отразиться на Украине, «Главреду» рассказали заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, заместитель главы Всеукраинского союза ученых-экономистов, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий, генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий, а также исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.



Беспокойство экономистов



Нынешняя ситуация в мире вызывает беспокойство: доллар США девальвирует по отношению к другим валютам, последние же в свою очередь укрепляются, отметил генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий. По его словам, мир сегодня разделен на два лагеря: страны, являющиеся эмиссионными центрами, и остальные страны, которые хранят свои сбережения в иностранных валютах.



Гладкий подчеркнул, что о риске возникновения подобной ситуации и о негативных эффектах глобальной экономики говорила ООН еще до кризиса 2008 года. «Тогда ООН предостерегала и рекомендовала, чтобы развитые экономики, прежде всего США, избегали сознательного обесценивания своей валюты для решения собственных проблем. Потому что таким образом они перекладывают свои проблемы, возникающие от излишнего потребления, существенного дефицита платежного баланса и бюджета, на остальную часть мира», - рассказал экономист. По мнению эксперта, сегодня ситуация развивается именно по тому сценарию, о котором говорили ООН и МВФ.



«США решают свои проблемы с помощью печатного станка – осуществляют эмиссию доллара. В результате доллар обесценивается, а остальные страны получают избыточный приток валюты. Это в свою очередь оказывает давление на национальные валюты», - пояснил Валерий Гладкий. Так, например, в Украине Национальный банк, чтобы избежать укрепления гривни, осуществляет ее выкуп. Но при этом, по словам экономиста, монетарная база с начала года увеличилась на 18%, что создает «дополнительный инфляционный навес, в результате чего ускорится инфляция потребительских цен в будущем».



Украина будет втянута в валютную войну



Нынешнюю валютную войну исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко назвал «новым этапом в развитии мировой экономики». По его словам, то, что сейчас называют войной, пока что имеет достаточно ограниченный круг участников. «С одной стороны – Соединенные Штаты Америки, которые массированно печатают свои денежные обязательства – доллары, и у которых колоссальные проблемы дефицита государственного бюджета (он составляет более 10% ВВП). С другой стороны - сильным игроком является Европейский Союз, в частности, еврозона. Третий сильный игрок – Китай со своим юанем и с огромным желанием постоянно увеличивать экспорт. И четвертый игрок – это Япония», - рассказал экономист.



Нынешние процессы, по мнению Устенко, обусловлены политикой, проводившейся Китаем – «политикой дешевого юаня». «Местную денежную валюту, китайский юань, пытаются держать на достаточно низком уровне. А порядка 65% ВВП Китая получается за счет экспорта», - добавил эксперт. В результате экспортно зависимые страны, малые открытые экономики могут пострадать от подобного рода войны гораздо больше, чем сами крупные игроки, подчеркнул экономист.



В свою очередь США в больших количествах печатают доллары, чтобы покрыть задолженность по дефициту государственного бюджета, а также параллельно снижают учетные ставки, отметил Олег Устенко. В связи с этим с середины лета американский доллар начал существенно дешеветь по отношению к евро.



По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера, так или иначе малые государства, такие как Украина и страны СНГ, будут втянуты в валютные войны. «Такая финансовая ситуация будет сохраняться достаточно долго, что повышает риски для стран с переходными экономиками, к которым относится и Украина. Поэтому считать, что это процесс, который закончится через месяц-два, наверное, не стоит», - отметил Устенко.



Что это будет значить для Украины как для малой открытой экономики? Во-первых, по словам экономиста, скорее всего, произойдет переориентация части украинских экспортных потоков на Европу. «30% наших экспортных потоков идет в Европу. Более дорогой евро для наших экспортеров станет достаточно выгодным. Это значит, что, возможно, появится тренд увеличения нашего влияния на Европу», - пояснил эксперт.



Во-вторых, многие страны, в том числе и Украина, могут выиграть от того, что часть резервов, находящихся в Центробанках, была ранее переведена в евро, считает Олег Устенко. «Евро занимает серьезный процент, увеличенный по сравнению с 2008 годом, в резервах Национального банка. Это значит, что вскоре при пересчете на доллары мы сможем увидеть увеличение объемов резервов Национального банка. По крайней мере, в долларовом эквиваленте. Несмотря на то, что физически будет оставаться то же количество и долларов, и евро», - добавил эксперт.



«Психологическое прикрытие долларовой экспансии в мире»



Благодаря завышенному курсу доллара происходит перераспределение мирового продукта в пользу Америки, считает заместитель главы Всеукраинского союза ученых-экономистов, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий. «Сами США весьма ограничены в своих возможностях девальвировать доллар. Известно давно, что только 4% американской валюты покрывается товарной массой. Но это далеко не первый по значимости вопрос для американской администрации. Когда сегодня мы слышим о плане Обамы, то мы, прежде всего, слышим о вливаниях в инфраструктуру, о развитии новых технологий, нанотехнологий», - рассказал экономист. По этой причине, по мнению эксперта, говорить о том, что США девальвируют национальную валюту с целью стимулирования экспортеров, не совсем корректно.



Кроме того, Валерий Новицкий считает, что разговор о том, что сейчас происходят валютные войны, навязан мировому сообществу. «Об этом говорит Стросс-Кан и другие эксперты МВФ. Такова позиция МВФ: заявлять о том, что сейчас происходят валютные войны. Если спровоцировать малые и средние страны на валютные войны, то они будут девальвировать национальную валюту, скупая американские доллары. Вот что лежит в основе современных разговоров о том, что происходят валютные войны», - убежден эксперт. По его мнению, разговор о валютных войнах является «психологическим прикрытием долларовой экспансии во всем мире».



Что касается Украины, то, по словам экономиста, она всегда была «в фарватере чужих идей» и сейчас в значительной мере привязана к американскому доллару. «Украине важно задумываться не только о тактических, но и о стратегических задачах. Стабильная национальная валюта – это далеко не всегда благо для национальной экономики. Ее нужно использовать для укрепления стратегических позиций, развития высоких технологий и масштабных производств», - считает Новицкий.



Угроза торговых войн



По мнению заслуженного экономиста Украины, экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, мир вступил в период совершенно другой политики – политики протекционизма или экономического национализма. В этом суть феномена, который называют валютными войнами, считает эксперт.



Виктор Суслов убежден, что валютные войны могут привести к развитию торговых войн. «То, что сейчас начинается валютными войнами, может закончиться развалом Всемирной торговой организации и всех соответствующих соглашений. Потому что по торговым вопросам все условия выписаны. И при этом мировых соглашений, ограничивающих права на девальвацию валюты, не существует», - заметил экономист.



Кроме того, эксперт считает, что искусственная девальвация, а также вынужденная, это путь к бедности страны. «Не случайно, что Украина из 40 европейских стран по уровню бедности заняла 39 место. На искусственной девальвации нельзя выиграть для страны»,- подчеркнул Суслов.



«Война началась так: мы скупаем вашу валюту, вы – нашу. При этом обе стороны используют в качестве ресурса для скупки валюты дополнительную эмиссию национальных денег. Так соревнуются уже два года доллар и евро», - рассказал экономист. По мнению Виктора Суслова, в итоге это выльется в дополнительный рост цен, и в результате – в обнищание страны. «На этом выигрывают только те, кто регулирует эти эмиссионные потоки и решает, куда и как их использовать. Но теряют все: идет обесценивание накоплений в любой форме, в том числе сбережений граждан», - добавил эксперт.



Экономист прогнозирует, что в случае сохранения этих тенденций миру грозят тотальные инфляционные процессы. В результате чего все понесут потери. «Поэтому правы руководители и Валютного фонда и Всемирного банка, предложившие вести борьбу такими методами, потому что она принесет вред всем участникам и существенно дестабилизирует экономику. Хуже будет, если начавшийся сейчас как развертывание валютных войн процесс быстро перебросится в сферу ревальвирования прямых товарных потоков, то есть приведет к нарушению соглашений по ВТО», - предостерег Суслов.

