Пресс-конференция: Пенсионная реформа в Украине – что стоит изменить?

5 листопада у прес-центрі медіа-холдингу «Главред» відбулася прес-конференція на тему: «Пенсійна реформа в Україні: що і чому варто змінювати?».



У прес-конференції взяли участь:



- президент Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки України, доктор економічних наук Володимир Лановий,



- доктор економічних наук, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів Олександр Кендюхов,



- голова Асоціації підтримки прогресивних реформ В’ячеслав Редько.



Олександр Кендюхов:



То, что сегодня во многих институтах и СМИ называют пенсионной реформой, как таковой реформой не является. Если речь идет о повышении на несколько лет пенсионного возраста, от чего на днях отказалось правительство, то его ни в коем случае нельзя называть какой-то реформой. Потому что суть пенсионной системы не меняется, и главные проблемы пенсионной системы остаются прежними.



Что это за проблемы? Первая ключевая проблема существующей пенсионной системы – это крайняя несправедливость в начислении пенсии, которая не отражает реального трудового вклада. Пенсии на сегодняшний день назначаются преимущественно по субъективному фактору, и реальный трудовой вклад граждан Украины они, к сожалению, не отражают. Это недостатки солидарной пенсионной системы, которые отмечают все эксперты и специалисты в этой области.



В то же время ряд пенсий носит крайне завышенный характер. Уже много писалось о депутатских пенсиях, которые устанавливаются на основе личного усмотрения. То есть крайняя несправедливость пенсионной системы является главной проблемой. И то, что сегодня называют разными реформами в этой сфере, ни коим образом, к сожалению, эту проблему не решает.



Вторая проблема – это непомерный размер начислений на заработную плату, который служит одним из ключевых факторов тенизации экономики. Ни для кого не секрет, что те самые зарплаты в конвертах, которые сегодня получают многие граждане Украины, обусловлены непомерными начислениями на заработную плату. И если все эти начисления плюс другие налоги бизнес начнет платить так, как положено, то многие виды бизнеса просто прекратят свое существование. И опять-таки то, что сегодня называют реформами, эту проблему не решает.



И третья, традиционная проблема – это дефицит Пенсионного фонда. Мы считаем, что проблема дефицита Пенсионного фонда является не первостепенной, а есть следствием несовершенства в целом пенсионной системы Украины, которая не менялась за все годы украинской независимости. Закон о пенсионном обеспечении, который принят семь лет назад, практически не работает. Потому что многоуровневая пенсионная система написана для нашей страны в очень проблемном виде. И я бы сказал, что она написана не для Украины, а для какой-то другой страны, скорее всего, европейской, где совершенно другой уровень жизни, совершенно другая психология граждан, где совершенно другие социально-экономические, в том числе трудовые, отношения. Я более чем убежден, что в ближайшие десять лет этот закон в Украине не заработает.



Всеукраинский союз ученых-экономистов разработал свою концепцию пенсионной реформы, которая действительно является реформой. Эту концепцию здесь, на пресс-конференции, мы впервые в окончательном виде презентуем журналистам. И сегодня в 14.30 в Верховной Раде состоится круглый стол, на котором эта концепция будет обсуждаться.



Цель пенсионной реформы, прежде всего, в нашем понимании заключается в том, чтобы перейти от «уровняловки» пенсионной системы и несправедливости этой системы к максимально справедливому механизму и исключить соответственно экономические основы тенизации экономики в данном аспекте. Механизм, который мы предлагаем: перейти полностью от системы начисления на заработную плату в Пенсионный фонд к системе отчислений из заработной платы в Государственный пенсионный банк. Суть реформы заключается в следующем. Как я уже сказал, отчисления в Пенсионный фонд отменяются. Но вместо этого должно прийти отчисление из заработной платы в Государственный пенсионный банк. То есть каждый гражданин, который участвует в этой системе, получает не просто гарантированное пенсионное обеспечение, а пенсионное обеспечение, которое будет абсолютно отражать его трудовой вклад и будет являться процентом, отчисляемым гражданином на свой личный пенсионный счет, который будет действовать по принципу депозитного вклада, который должен компенсироваться на коэффициент инфляции. И мы к этому еще предлагаем плюс 1%. Так как коэффициенты инфляции в годы независимости занижаются у нас на 1-2%. Если пенсионер и работник, который еще не достиг пенсионного возраста, к примеру, по каким-то причинам до этого возраста не доживает, умирает, то эти деньги передаются его наследникам так же, как и деньги, существующие от депозитных вкладов. Если смерть наступает в пенсионном возрасте, то остаток, как сейчас, не растворяется в государстве, а также передается наследникам.



Абсолютно справедливая система. В такой системе ни один работающий не будет заинтересован получать зарплату в конверте. Не будет заинтересованности и у предприятий выплачивать такие зарплаты, потому что не будет начислений на заработную плату. Каждый работник будет бороться за то, чтобы его зарплата была абсолютно легальной. Каждый будет видеть свой размер пенсии буквально в режиме реального времени и будет понимать, на сколько он рассчитывает.



Размер страхового взноса остается 33% от суммы заработной платы после уплаты подоходного налога.



В нашей разработке эта система может быть реализована в течение 30 лет. Быстрого пути здесь не может быть. Или если ее запускать с 2011 года, то она может распространяться только на молодых людей с 1985 года рождения. На все население ее реализовывать нельзя, так как не хватит денег для покрытия дефицита того Пенсионного фонда, который существует.



Плюс на период реализации такой реформы, то есть на 30 лет, предлагаем ввести переходной пенсионный налог на продажи, который будет уменьшаться с 1,5% с начала первой десятилетки до 1% в конце третьей. И в ходе дальнейшего сворачивания солидарной системы этот налог будет уменьшаться от 1% до 0.



Конечно, это достаточно длительная реформа. Реформа, которая рассчитана на смену поколений, в том числе трудовых поколений. Но это та реформа, которая принципиально на всю оставшуюся жизнь, на всю историю Украины изменит принцип пенсионного законодательства, принцип пенсионной системы. От той системы, которая есть и которая является абсолютно социально несправедливой, к системе, которая будет абсолютно социально справедливой.



Да, она, прежде всего, рассчитана на новые поколения украинцев. Но если мы начнем сегодня, то уже наши дети и внуки будут жить совершенно в других условиях в данном аспекте. Если мы все время будем откладывать на потом и внедрять те вещи, которые явно не будут приживаться на территории Украины, тогда проблемы пенсионной системы будут через пять, десять лет, и они будут усугубляться.



В’ячеслав Редько:



Наша ассоциация довольно молодая. Наши цели и задачи – это поиск интересных предложений по всякого рода реформам, в том числе и пенсионной. Наши позиции основываются не только на интересных предложениях – мы ищем предложения, которые имеют под собой научную основу.



К сожалению, большая часть населения не владеет этим вопросом. Мы часто по телевидению слышим ликбезы: человеку рассказывают, что третий уровень – это добровольные накопления, банки, государственные пенсионные фонды и страховые компании.



Почему сейчас слабо работает эта реформа? Потому что у населения абсолютно нет мотивации. Когда человеку рассказывают, как работает механизм, он задумывается. Но сейчас в большей степени эта социалистическая идеология является основой, и люди надеются на государство. Проблему уже, однозначно, ярко выражена. О ней все говорят.



Было распоряжение от 30 мая 2007 года № 364-р, которое подписал Янукович, еще будучи премьер-министром. К сожалению, оно было расписано только на 2007-2008 годы. В нем очень хорошо, пошагово было прописано, как популяризировать эту проблему. В том числе предполагалось обучать журналистов, чтобы они владели этим вопросом. К сожалению, этот документ, как и многие другие документы, не имел особого результата. Но, тем не менее, мы рано или поздно продвинемся в этом направлении.



Что касается мнения ученых-экономистов. Очень трезвая методология, которая может быть принята за основу. Она может работать только тандемом с сегодняшней пенсионной реформой, так как внедрение этой модели требует 30 лет. Я думаю, что она будет абсолютно справедливой для населения. И люди с большим удовольствием будут накапливать свой персонифицированный фонд, и оттуда будут получать сами или их наследники. На Западе я слышал, что люди, которые имеют подобные накопительные программы в третьем уровне, живут на 10 лет дольше. Потому что есть элемент спокойствия.



Что касается попыток правительства увеличить пенсионный возраст. Слава Богу, они отказались от этой идеи! На мой взгляд, это абсолютно не ко времени и не в нашей стране. Франция показала свои протесты по этому поводу в том числе.



Подобные мероприятия должны проходить не в рамках пресс-конференций, а в рамках целых программ, когда населению бы просто рассказывали, как это делается. Опыт Донецкой области. Мы проводим подобные мероприятия, и в них принимают участие представители государственного Пенсионного фонда и негосударственных пенсионных фондов, лайфовых страховых компаний и банковских структур. Длинные дешевые деньги, которые можно взять у населения под серьезные гарантии необходимо запустить в работу. Мы сейчас обращаемся за ресурсами к Западу, берем займы под проценты. Если грамотно запустить реформу, то, в принципе, эти дешевые длинные деньги качественно могут работать не только на человека, но и на страну в целом.



Население должно с глубоким вниманием изучить эту проблему, потому что демография такова, что на одного работающего в стране один пенсионер. А, насколько мне известно, солидарная система качественно может работать только в том случае, когда на одного пенсионера есть хотя бы пять работающих. Когда пропорция была хотя бы 1:10, солидарная система справлялась однозначно качественно, хватало денег платить пенсии, почти такие же, как заработные платы, и проблем никаких не было.



Сегодня я уверен, что придет время, когда государственная пенсионная система отойдет на задний план, и эти пенсии, которые в лучшем случае будут называться социальным пособием, не более того, они будут невысоки. А львиная доля всех накоплений будет только за счет самого человека. Другого механизма, к сожалению, не придумано.



Предложение ученых-экономистов – это нечто абсолютно новое, и эта модель со временем может получить качественное решение.



Володимир Лановий:



Відома інформація, що Пенсійний фонд є дефіцитним. Щороку дефіцит його зростає. А ще у 2000 році Пенсійний фонд був профіцитним, тобто збирав більше грошей, ніж видавав пенсій. І вони почали використовувати ці гроші на фасадні ремонти Пенсійного фонду, на певні технічні засоби. І ніхто не думав про те, що буде далі.



Зараз ми маємо таку ситуацію, коли вирішити проблему Пенсійного фонду в рамках сьогоднішніх відносин держави і суспільства, не можливо. У величині Пенсійного фонду є компоненти, які потрібно змінювати, щоб збалансувати доходи і видатки Пенсійного фонду. Перший – чисельність пенсіонерів. Треба просто, щоб було менше пенсіонерів, тоді буде досягнута збалансованість. Якщо пригадували сьогодні післявоєнні часи, то людей пенсійного віку дійсно було в 10 разів менше, ніж людей працездатного віку.



Другий – ставки відрахувань на фонд заробітної плати до Пенсійного фонду. У нас вони, нагадую, становлять 39%. В Європі таких ставок немає. В Азії – систем таких немає, солідарних. В Європі солідарна пенсійна система. До речі, тут були різні історичні коливання. В Німеччині відміняли солідарну пенсійну систему, а потім повернули її. Не все однозначно для різних демографічних, історичних, економічних та інших обставин. Питання в тому, щоб знижувати ставки відрахувань. Вони впливають на легальну частину фонду заробітної плати. У нас легальна частина фонду заробітної плати не перевищує 60% за експертними оцінками. Але в умовах кризи завжди знижується легальна частина фонду заробітної плати. Більшу частину зарплат власники і керівники підприємств намагаються виплатити поза такими нарахуваннями, тобто нелегально, в конвертах, поза обліком податкових і пенсійних органів. Питання в том, щоб знизити цю ставку.



Реформа, яка концептуально була розроблена за Кучми, і закон про пенсійну реформу, перший її етап, прийнятий Верховною Радою, але відтермінований, не впроваджений. Там записано, що утворюється державна накопичувальна пенсійна система, відрахування до якої ідуть за рахунок громадян. І громадян відраховують близько 15% своєї зарплати. Це мало, мінімально. Відкладалося, відкладається і буде відкладатися. Ніхто цим реально не займається.



Закон про пенсійну накопичувальну систему написали фахівці задля того, щоб в тому числі створити інвестиційні фонди, поширити їх потугу і тим самим забезпечити довгострокові інвестиції в економіку.



Якщо порівнювати нашу модель пенсійного забезпечення з європейськими – німецькою, польською, угорською, португальською, іспанською, італійською. Не буду говорити про американську та англійську, тому що там майже немає відрахувань підприємств: в Америці – взагалі, в Англії – лише 9%. А в континентальних частинах Європи відраховується від 15% до 20% в середньому. І вони йдуть до пенсійної накопичувальної системи державної власності. Але ми маємо подивитися на податок на заробітну плату. Середній податок на заробітну плату в цих країнах складає 5-9%. Тому що прогресивна шкала податку на зарплату, що діє в європейських країнах, диференціює його від 0 до майже 35%, а в Швеції навіть до 40%, але це для дуже великих заробітних плат. В Польщі, наприклад, 6% становить податок на заробітну плату та інші індивідуальні доходи громадян. В Латвії та Естонії – до 10%.



Тобто ми маємо зрозуміти, що не може людина заплатити 17% до бюджету, а потім ще 15-20% на власний чи не на власний пенсійний рахунок. Тоді у неї просто не вистачатиме засобів на існування в цьому житті за тих умов і за тих тарифів, і за тієї тенденції по оплаті житлово-комунальних послуг та інших характеристик.



Тобто нам треба подивитися на Податковий кодекс, на податкову структуру. За Податковим кодексом, який зараз розробляється і легалізується, податок на заробітну плату зростає. І це при тому, що податок на дивіденди різного типу доходів від власності, капіталу і так далі залишають на рівні 5%. Тобто у всіх країнах, в тих же Сполучених Штатах, до 40%, а у нас – 5%. От в цій площині у нас не сходиться. Ніхто не помічає цієї різниці. І збираються і далі збільшувати податок на доходи громадян. Будемо ще відкладати на десять років, і не зможемо знизити цей соціальний внесок підприємств 39%. А його потрібно знизити приблизно до 20%, щоб бізнес почав відчувати, що варто платити легально і не мати якихось кримінальних наслідків. Тому що все одно ця частина відповідальності для бізнесу буде посилюватися.



В цьому ж контексті я хотів би згадати про малий і середній бізнес. За цим Податковим кодексом вони будуть сплачувати також соціальні внески та платежі. Вводиться додатковий соціальний внесок, який буде розщеплятися між Пенсійним фондом та фондами соціального страхування.



Справа в тому, що якщо людина вже заробила на своє право на солідарну пенсію. Тобто двадцять років вона відпрацювала, а потім пішла в бізнес. То чому вона має платити цей соціальний внесок? Керівництва Держкомпідприємництва та інших структур кажуть: «Чому вони не платять? Вони ж також будуть отримувати і лікарняні, і пенсію». А їм відповідь: вони вже все сплатили, вони це заробили і мають на це юридичне, державне право.



А от щодо допомоги цьому бізнесу, то треба подумати, як йому допомагати, а не створювати для нього нібито рівні умови, як і для всіх інших. Тут , дійсно, серйозна диференціація по віковому принципу. Треба перебудовувати систему. Треба дивитися на вік людей. Треба гарантувати їм солідарну пенсію. Треба забезпечувати зростання ставок пенсії, тому що раніше були пенсії більш-менш. І ми пам’ятаємо, що пенсіонери допомагали своїм дітям, вони заощаджували, зберігали свої пенсії і давали гроші своїм дітям. Всі ми отримували від наших батьків допомогу в ті часи. А тепер, навпаки, молодь має допомагати.



Питання про підвищення пенсій є одним із ключових в пенсійній, економічній політиці держави. Якщо цього не розуміти, то дуже швидко влада отримає відповідну реакцію від пенсіонерів, які є основними голосуючими на виборах.



В цьому контексті я хотів би сказати про концепцію соціального страхування. Ми весь час говоримо про медицину, вона йде в контексті. Тому що погана медицина дійсно зменшує кількість живих пенсіонерів дуже швидко – вони стають інвалідами і передчасно вмирають і т.д. Це – теж шлях: не фінансувати медицину, і таким чином зменшити кількість пенсіонерів. Такі стратегії також розробляються, можливо, на Сході, можливо, на Заході, а, може, й у нас. Так, дійсно, тоді ми збалансуємо Пенсійний фонд.



До чого я веду? Перехід на медичне страхування полягає в тому, що є два підходи. Один підхід: коли ти сам купуєш страховий поліс, наприклад, на тисячу доларів на рік, і якщо ти захворів, то тоді ти звертаєшся в поліклініку, показуєш свій рахунок, свій номер, і на рахунок цього закладу перераховуються гроші від фонду медичного страхування. Ця модель існує у Сполучених Штатах. Друга модель розповсюджена в соціалістичних країнах, наприклад, в Іспанії, Швеції, Фінляндії і т.д. Там платять підприємства, але відрахування також робляться у фонд медичного страхування. Потім також людина приходить до лікарні і також отримує гроші на лікування.



А якщо у нас підприємства ще змусять відраховувати у фонд медичного страхування! Не тільки в Пенсійний фонд. Треба розрахувати все так, щоб розуміти, що легалізація фондів зарплати відбудеться при переході до інших моделей, це треба макроекономічно, фіскально прорахувати. І не чекати погоди у берега моря, як зараз робить наш уряд: то ми підвищуємо пенсійний вік, то ми не підвищуємо його. Нехай уряд краще скаже, який у нас підхід, яка стратегія, який річний план.



Якщо це запрацює тільки через 30 років, то треба думати. Не треба нас дурити, як багато депутатів виходять і кажуть, що знають, як вирішити проблему. Якщо система запрацює тільки через 20-30 років, то, звичайно, вже сьогодні треба починати щось робити. Тому що якби це робилося в 1990 році, то, можливо, зараз ми б не мали таких проблем. Тобто фактично питання в контексті сьогоднішньої фінансової ситуації не має вирішення. У нас скоро, з наступного року, половина бюджету витрачатиметься на погашення боргів і на сплату відсотків по боргах, тому що борги щороку зростають на сто і більше мільярдів державного бюджету. А друга половина йтиме на фінансування дефіциту Пенсійного фонду. І на самі бюджетні видатки нічого не залишиться. Я, звичайно, гіперболізую ситуацію. Але так не можна управляти – із закритими очима, як страус, що сховав голову в пісок і каже, що ми все тримаємо під контролем.



Так не назбирають грошей в системі. В якому стані підприємства і відносини з бізнесом? Їх треба змінювати, бо це корінні питання. Бізнес зараз перераховує гроші закордон. Він сьогодні більше отримує прямих інвестицій закордон, ніж ми отримуємо іноземних інвестицій в Україну. Це вперше за роки незалежності!



Корінні і структурні реформи полягають у відносинах з бізнесом, у відносинах на ринках. В тому, щоб не втручалися державні органи, не викручували руки, не збирали податки наперед, не повертали їх ПДВ-папірцями. В цьому мають полягати реформи!



Не можна вирішити питання Пенсійного фонду в контексті сьогоднішньої структурної економічної політики, яка є непродуктивною та не спрямованою на економію, а спрямована на монополію, різного типу корупційні схеми. Тобто бізнес не спрямований на економію, енергозбереження, інновації і реальну прибутковість виробництва, яка є ресурсом для всіх соціальних потреб. Не можна надбудовчі соціальні питання вирішувати поз контекстом реальних реформ економіки, реальних підприємств та ринків.



Рішення влади про відкладення підвищення пенсійного віку для жінок – це остаточне рішення? Чи його відклали на певний термін? Як довго вдасться не підвищувати пенсійний вік?



Володимир Лановий:



Не я це говорив, а інші. Але це правда. Це підвищення пенсійного віку та відстрочка виплати пенсії на 1-2 роки дуже мало дають економії в Пенсійному фонді. Можна обчислити – це просто не варте уваги. 2-3% економії дефіциту. А щороку дефіцит Пенсійного фонду зростає на 8-10%. Ми можемо до ста років підняти пенсійний вік, може, тоді щось вийде. Це просто неконструктивний підхід. І політикум, який спирається на таку модель, зійде зі сцени раніше, ніж досягне певних результатів. А оскільки це зрозуміли розробники або Кабмін, то, я думаю, що ця норма навіть не буде обговорюватися з МВФ. Уряд запропонує певні компенсаційні доходи в Пенсійний фонд замість цієї норми.



Олександр Кендюхов:



Главная проблема украинской экономики – это структура национального производства. Эта проблема существует с первых лет украинской независимости. За все годы независимости не было построено ни одного экспортно-ориентированного высокотехнологичного производства. Единичные случаи, которые были, носили исключительно индустриально-аграрный характер устаревших технологических укладов.



Проблема в том, что страна не в состоянии на сегодняшний день и в ближайший завтрашний день эффективно зарабатывать деньги на внешних рынках за счет международной торговли. И у нас отрицательное торговое сальдо, скорее всего, будет продолжаться в ближайшие годы, а то и десятилетия. Пока не будет изменена структура национального производства. А эта структура влияет на все составляющие экономических подсистем, в том числе и на пенсионную систему. И, соответственно, если она будет сохраняться, то дефицит Пенсионного фонда будет неизбежностью, которая будет присутствовать всегда. Пока не изменится структура производства и инвестиционных потоков.



Всеукраинский союз ученых-экономистов как раз предлагает пенсионную реформу в комплексе с реформами в инвестиционной сфере, налоговой. То есть это действительно комплексный системный подход. Как украинская экономика сможет обеспечивать достойный уровень жизни в перспективе? А никак. Пока не будет изменена структура национального производства.



И мы предлагаем, чтобы этот Государственный пенсионный банк, владеющий большим количеством длинных денег, самостоятельно инвестировал в создание новых экспортно-ориентированных предприятий государственных, или с высокой долей государственной собственности.

