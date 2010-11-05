Борис Тимонькин: руководство «ЕМА» пытается манипулировать данными рынка платежных карт

По мнению г-на Тимонькина, данные о политике международных платежных систем, приведенные директором «ЕМА» Александром Карповым от лица Ассоциации, поданы некорректно и не учитывают реальной картины украинского рынка безналичного расчета. Председатель Правления «Укрсоцбанка» считает, что такие шаги приводят к искажению понимания ситуации и в дальнейшем могут привести к недоразумениям в отношениях с международными партнерами Украины. Напомним, что в ВРУ зарегистрированы законопроекты №6465 и №6466 авторства внефракционного народного депутата Юрия Полунеева, призванные ужесточить государственное регулирование рынка безналичных расчетов путем создания дополнительных контролирующих органов. По информации ЛигиБизнесИнформ, законопроект №6465, предусматривающий создание Национального платежного совета и национального клирингового центра, получил негативную оценку комитета по вопросам европейской интеграции, который предложил направить его на доработку. На заседании парламентского комитета по вопросам финансов и банковской деятельности, которое состоялось 3 ноября, оказалось, что эти законопроекты подготовлены без учета позиции всех участников рынка, в частности – ведущих банков и международных платежных систем. Законопроекты были названы конфликтными, и комитет принял решение об отсрочке их рассмотрения как минимум на две недели. Кроме того, принято решение продолжить консультации со всеми заинтересованными сторонами (Национальным банком Украины, коммерческими банками, платежными системами, индустриальными ассоциациями и независимыми экспертами). Ниже приводим текст письма полностью.