Пенсионная несправедливость

Кабинет Министров Украины отказался от своего обещания, данного Международному валютному фонду, повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет. По словам вице-премьера Сергея Тигипко, вместо этого правительство предложит МВФ определенные компенсаторы поступлений в бюджет. Этот шаг правительства и нынешнее состояние пенсионной системы в Украине «Главреду» прокомментировали, а также рассказали, что и почему нужно менять в рамках пенсионной реформы, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой, председатель Всеукраинского союза ученых-экономистов, доктор экономических наук Александр Кендюхов, и глава Ассоциации поддержки прогрессивных реформ Вячеслав Редько.



Проблемы украинской пенсионной системы



Первой основной проблемой пенсионной системы в Украине, по мнению председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов Александра Кендюхова, является вопиющая несправедливость в начислении пенсии, не отражающая реальный трудовой вклад. «Сегодня пенсии назначаются преимущественно на основании субъективного фактора и не отвечают трудовому вкладу граждан. Это – недостатки солидарной пенсионной системы, о которых говорят все эксперты отрасли», - заметил экономист.



Кроме того, по словам Кендюхова, ряд пенсий крайне завышены. В том числе это касается пенсий депутатов, установленных ими на свое усмотрение.



Второй проблемой, по мнению экономиста, являются излишние начисления на заработную плату – один из главных факторов тенизации экономики. Специалист уверен, что именно этим обусловлены зарплаты в конвертах, которые сегодня сплошь и рядом получают украинцы. «Если эти начисления и другие налоги бизнес начнет платить как положено, то многие виды бизнеса просто прекратят свое существование», - заметил эксперт.



Третьей проблемой Александр Кендюхов считает дефицит Пенсионного фонда. По его словам, эта проблема не первостепенная, а скорее следствие несовершенства пенсионной системы в Украине, которая почти не изменялась за годы независимости.



«Закон о пенсионном обеспечении, принятый семь лет назад, почти не работает. Поскольку многоуровневая пенсионная система написана для нашей страны очень проблемно. Я бы сказал, что она написана не для Украины, а для какой-то европейской страны, где совсем другой уровень жизни, психология граждан, социально-экономические, в том числе и трудовые, отношения. Уверен, что в ближайшие десять лет данный закон не заработает», - отметил Кендюхов.



Специалист подчеркнул, что сегодняшние попытки реформировать эту сферу никоим образом не решают проблем. Поэтому нужно искать новые системные пути.



«Нельзя управлять с закрытыми глазами!»



Решить проблему Пенсионного фонда в рамках сегодняшних отношений государства с обществом невозможно, считает президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой. По его словам, нужно менять компоненты Пенсионного фонда, чтобы сбалансировать его доходы и расходы.



Первый из них – численность пенсионеров. «Просто нужно, чтобы было меньше пенсионеров, тогда будет достигнута сбалансированность», - добавил экономист.



Второй – ставки отчислений из заработной платы в Пенсионный фонд, которые в Украине составляют 39%, отметил эксперт. «В Европе существует солидарная пенсионная система, но таких ставок нет. Средний налог на заработную плату в этих странах составляет 5-9%. У нас необходимо снижать ставки отчислений: они влияют на легальную часть фонда заработной платы, которая в Украине не превышает 60%. Большую часть зарплат руководители предприятий пытаются выплатить вне таких начислений, нелегально, в конвертах, в обход налоговых и пенсионных органов. Поэтому вопрос в том, чтобы снизить эти ставки», - отметил Лановой.



Экономист также заметил, что во времена Леонида Кучмы в Украине была разработана пенсионная реформа, был принят закон о ней, но отсрочен. Согласно этому закону, должна была быть создана государственная накопительная пенсионная система, в соответствии с которой отчисления шли бы за счет граждан. Украинцы должны были отчислять 15% своей зарплаты. «Но это откладывалось, откладывается и будет откладываться. Никто этим реально не занимается», - заключил эксперт.



«Не может человек платить 17% заработной платы в бюджет, а потом еще 15-20% на свой пенсионный счет. У него просто не хватит средств на существование в этой жизни при нынешних условиях, тарифах, тенденциях по оплате жилищно-коммунальных услуг и других характеристиках», - отметил Лановой.



Экс-министр экономики также обратил внимание на Налоговый кодекс, который сейчас разрабатывается. Согласно документу, налог на заработную плату растет, но при этом налог на дивиденды от разного типа доходов (от собственности, капитала и так далее) оставляют на уровне 5%, заметил экономист. Во всех странах, по словам эксперта, последний составляет до 40%, а у нас – всего 5%.



Кроме того, Лановой отметил, что вопрос о повышении пенсий - один из ключевых в экономической политике государства. «Если этого не понимать, то очень скоро власть получит соответствующую реакцию от пенсионеров, которые являются основными голосующими на выборах», - предостерег он.



В этом контексте следует говорить и о концепции социального страхования, считает Владимир Лановой. «Плохая медицина снижает число живых пенсионеров очень быстро – они становятся инвалидами и преждевременно умирают. Для кого-то это – тоже путь: не финансировать медицину и таким образом уменьшать количество пенсионеров, и в результате – сбалансировать Пенсионный фонд», - отметил экономист.



Поэтому эксперт призвал реформировать пенсионную систему Украины с сегодняшнего дня. «Со следующего года половина бюджета будет расходоваться на погашение долгов и в уплату процентов по долгам. А вторая половина будет идти на финансирование дефицита Пенсионного фонда. И на сами бюджетные расходы ничего не останется. Нельзя управлять с закрытыми глазами, как страус, который спрятал голову в песок и говорит, что мы все держим под контролем», - отметил Лановой. Прежде всего, по мнению специалиста, нужно в корне менять состояние предприятий и отношения государства с бизнесом. «Бизнес перечисляет больше денег за границу, чем получает зарубежных инвестиций. Это впервые за годы независимости!» - отметил он.



«Нельзя решить вопрос Пенсионного фонда в контексте сегодняшней структурной экономической политики - непродуктивной и направленной не на экономию, а на монополию и разного рода коррупционные схемы. Нельзя социальные вопросы решать вне контекста реальных реформ экономики, реальных предприятий и рынков», - подытожил Владимир Лановой.



Предложения ученых-экономистов



То, что сегодня называют пенсионной реформой, на самом деле не является ею, считает председатель Всеукраинского союза ученых-экономистов Александр Кендюхов. «Повышение пенсионного возраста, от которого на днях отказалось правительство, нельзя считать реформой. Поскольку это не меняет сути пенсионной системы и не решает ее проблем», - уверяет эксперт.



Всеукраинский союз ученых-экономистов разработал свою концепцию пенсионной реформы и впервые представил ее в «Главреде». Цель пенсионной реформы, по словам Кендюхова, заключается в переходе от «уравниловки» и несправедливости пенсионной системы к максимально справедливому механизму. Кроме того, по мнению специалиста, необходимо исключить основы тенизации экономики в этой сфере.



«Мы предлагаем полностью перейти от системы отчислений из заработной платы в Пенсионный фонд к системе отчислений в Государственный пенсионный банк. В результате каждый гражданин получит пенсионное обеспечение, полностью отражающее его трудовой вклад, и будет представлять собой процент, отчисленный гражданином на свой собственный пенсионный счет, который будет действовать по принципу депозитного вклада», - рассказал экономист. Он также заметил, что если человек умирает, не достигнув пенсионного возраста, то эти средства передаются его наследникам, а не растворяются в государстве».



Разработчики этого предложения считают, что данная реформа может быть реализована в течение 30 лет. «Быстрого пути тут быть не может. Если запускать систему в 2011 году, то она может распространяться только на лиц 1985 года рождения и младше. На все население ее распространять нельзя, потому что не хватит средств на покрытие дефицита существующего Пенсионного фонда», - подчеркнул Александр Кендюхов.



По словам экономиста, такая пенсионная реформа способна в корне изменить принцип пенсионного законодательства и пенсионной системы в Украине. «Она позволит перейти от нынешней социально несправедливой системы к абсолютно социально справедливой», - убежден Кендюхов.



Глава Ассоциации поддержки прогрессивных реформ Вячеслав Редько считает предложение ученых-экономистов «очень трезвой методологией». «Она будет совершенно справедливой для населения. И каждый гражданин с удовольствием будет накапливать свой персонифицированный фонд. На Западе в странах, где есть подобные накопительные программы, люди живут на десять лет дольше. Потому что это элемент покоя», - отметил Редько.

