Пенсионная несправедливость

8 ноября 2010, 11:47

Проблемы Пенсионного фонда в рамках нынешних отношений государства, бизнеса и общества решить невозможно, считают эксперты.

Кабинет Министров Украины отказался от своего обещания, данного Международному валютному фонду, повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет. По словам вице-премьера Сергея Тигипко, вместо этого правительство предложит МВФ определенные компенсаторы поступлений в бюджет. Этот шаг правительства и нынешнее состояние пенсионной системы в Украине «Главреду» прокомментировали, а также рассказали, что и почему нужно менять в рамках пенсионной реформы, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой, председатель Всеукраинского союза ученых-экономистов, доктор экономических наук Александр Кендюхов, и глава Ассоциации поддержки прогрессивных реформ Вячеслав Редько.

Проблемы украинской пенсионной системы

Первой основной проблемой пенсионной системы в Украине, по мнению председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов Александра Кендюхова, является вопиющая несправедливость в начислении пенсии, не отражающая реальный трудовой вклад. «Сегодня пенсии назначаются преимущественно на основании субъективного фактора и не отвечают трудовому вкладу граждан. Это – недостатки солидарной пенсионной системы, о которых говорят все эксперты отрасли», - заметил экономист.

Кроме того, по словам Кендюхова, ряд пенсий крайне завышены. В том числе это касается пенсий депутатов, установленных ими на свое усмотрение.

Второй проблемой, по мнению экономиста, являются излишние начисления на заработную плату – один из главных факторов тенизации экономики. Специалист уверен, что именно этим обусловлены зарплаты в конвертах, которые сегодня сплошь и рядом получают украинцы. «Если эти начисления и другие налоги бизнес начнет платить как положено, то многие виды бизнеса просто прекратят свое существование», - заметил эксперт.

Третьей проблемой Александр Кендюхов считает дефицит Пенсионного фонда. По его словам, эта проблема не первостепенная, а скорее следствие несовершенства пенсионной системы в Украине, которая почти не изменялась за годы независимости.

«Закон о пенсионном обеспечении, принятый семь лет назад, почти не работает. Поскольку многоуровневая пенсионная система написана для нашей страны очень проблемно. Я бы сказал, что она написана не для Украины, а для какой-то европейской страны, где совсем другой уровень жизни, психология граждан, социально-экономические, в том числе и трудовые, отношения. Уверен, что в ближайшие десять лет данный закон не заработает», - отметил Кендюхов.

Специалист подчеркнул, что сегодняшние попытки реформировать эту сферу никоим образом не решают проблем. Поэтому нужно искать новые системные пути.

«Нельзя управлять с закрытыми глазами!»

Решить проблему Пенсионного фонда в рамках сегодняшних отношений государства с обществом невозможно, считает президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой. По его словам, нужно менять компоненты Пенсионного фонда, чтобы сбалансировать его доходы и расходы.

Первый из них – численность пенсионеров. «Просто нужно, чтобы было меньше пенсионеров, тогда будет достигнута сбалансированность», - добавил экономист.

Второй – ставки отчислений из заработной платы в Пенсионный фонд, которые в Украине составляют 39%, отметил эксперт. «В Европе существует солидарная пенсионная система, но таких ставок нет. Средний налог на заработную плату в этих странах составляет 5-9%. У нас необходимо снижать ставки отчислений: они влияют на легальную часть фонда заработной платы, которая в Украине не превышает 60%. Большую часть зарплат руководители предприятий пытаются выплатить вне таких начислений, нелегально, в конвертах, в обход налоговых и пенсионных органов. Поэтому вопрос в том, чтобы снизить эти ставки», - отметил Лановой.

Экономист также заметил, что во времена Леонида Кучмы в Украине была разработана пенсионная реформа, был принят закон о ней, но отсрочен. Согласно этому закону, должна была быть создана государственная накопительная пенсионная система, в соответствии с которой отчисления шли бы за счет граждан. Украинцы должны были отчислять 15% своей зарплаты. «Но это откладывалось, откладывается и будет откладываться. Никто этим реально не занимается», - заключил эксперт.

«Не может человек платить 17% заработной платы в бюджет, а потом еще 15-20% на свой пенсионный счет. У него просто не хватит средств на существование в этой жизни при нынешних условиях, тарифах, тенденциях по оплате жилищно-коммунальных услуг и других характеристиках», - отметил Лановой.

Экс-министр экономики также обратил внимание на Налоговый кодекс, который сейчас разрабатывается. Согласно документу, налог на заработную плату растет, но при этом налог на дивиденды от разного типа доходов (от собственности, капитала и так далее) оставляют на уровне 5%, заметил экономист. Во всех странах, по словам эксперта, последний составляет до 40%, а у нас – всего 5%.

Кроме того, Лановой отметил, что вопрос о повышении пенсий - один из ключевых в экономической политике государства. «Если этого не понимать, то очень скоро власть получит соответствующую реакцию от пенсионеров, которые являются основными голосующими на выборах», - предостерег он.

В этом контексте следует говорить и о концепции социального страхования, считает Владимир Лановой. «Плохая медицина снижает число живых пенсионеров очень быстро – они становятся инвалидами и преждевременно умирают. Для кого-то это – тоже путь: не финансировать медицину и таким образом уменьшать количество пенсионеров, и в результате – сбалансировать Пенсионный фонд», - отметил экономист.

Поэтому эксперт призвал реформировать пенсионную систему Украины с сегодняшнего дня. «Со следующего года половина бюджета будет расходоваться на погашение долгов и в уплату процентов по долгам. А вторая половина будет идти на финансирование дефицита Пенсионного фонда. И на сами бюджетные расходы ничего не останется. Нельзя управлять с закрытыми глазами, как страус, который спрятал голову в песок и говорит, что мы все держим под контролем», - отметил Лановой. Прежде всего, по мнению специалиста, нужно в корне менять состояние предприятий и отношения государства с бизнесом. «Бизнес перечисляет больше денег за границу, чем получает зарубежных инвестиций. Это впервые за годы независимости!» - отметил он.

«Нельзя решить вопрос Пенсионного фонда в контексте сегодняшней структурной экономической политики - непродуктивной и направленной не на экономию, а на монополию и разного рода коррупционные схемы. Нельзя социальные вопросы решать вне контекста реальных реформ экономики, реальных предприятий и рынков», - подытожил Владимир Лановой.

Предложения ученых-экономистов

То, что сегодня называют пенсионной реформой, на самом деле не является ею, считает председатель Всеукраинского союза ученых-экономистов Александр Кендюхов. «Повышение пенсионного возраста, от которого на днях отказалось правительство, нельзя считать реформой. Поскольку это не меняет сути пенсионной системы и не решает ее проблем», - уверяет эксперт.

Всеукраинский союз ученых-экономистов разработал свою концепцию пенсионной реформы и впервые представил ее в «Главреде». Цель пенсионной реформы, по словам Кендюхова, заключается в переходе от «уравниловки» и несправедливости пенсионной системы к максимально справедливому механизму. Кроме того, по мнению специалиста, необходимо исключить основы тенизации экономики в этой сфере.

«Мы предлагаем полностью перейти от системы отчислений из заработной платы в Пенсионный фонд к системе отчислений в Государственный пенсионный банк. В результате каждый гражданин получит пенсионное обеспечение, полностью отражающее его трудовой вклад, и будет представлять собой процент, отчисленный гражданином на свой собственный пенсионный счет, который будет действовать по принципу депозитного вклада», - рассказал экономист. Он также заметил, что если человек умирает, не достигнув пенсионного возраста, то эти средства передаются его наследникам, а не растворяются в государстве».

Разработчики этого предложения считают, что данная реформа может быть реализована в течение 30 лет. «Быстрого пути тут быть не может. Если запускать систему в 2011 году, то она может распространяться только на лиц 1985 года рождения и младше. На все население ее распространять нельзя, потому что не хватит средств на покрытие дефицита существующего Пенсионного фонда», - подчеркнул Александр Кендюхов.

По словам экономиста, такая пенсионная реформа способна в корне изменить принцип пенсионного законодательства и пенсионной системы в Украине. «Она позволит перейти от нынешней социально несправедливой системы к абсолютно социально справедливой», - убежден Кендюхов.

Глава Ассоциации поддержки прогрессивных реформ Вячеслав Редько считает предложение ученых-экономистов «очень трезвой методологией». «Она будет совершенно справедливой для населения. И каждый гражданин с удовольствием будет накапливать свой персонифицированный фонд. На Западе в странах, где есть подобные накопительные программы, люди живут на десять лет дольше. Потому что это элемент покоя», - отметил Редько.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять