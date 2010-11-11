Піррова допомога

11 ноября 2010, 09:08

Для зниження курсу гривні щодо долара США немає підстав.

Є сумніви щодо можливості забезпечити її стабільність коштом МВФ

В економічних аналітиків є прикмета: якщо чиновники запевняють у стабільності нацвалюти – чекай лиха. У січні 1991 року керівник Держбанку СРСР Віктор Геращенко давав «обидві руки на відріз», що грошової реформи не буде. І... одразу ж після цього держава обома руками почала експропріацію купюр великого номіналу, зобов’язавши громадян продавати їх із неабияким дисконтом.
У вересні 2010-го голова НБУ Володимир Стельмах спрогнозував зміцнення реального ефективного курсу нацвалюти – зокрема, «за рахунок зменшення інфляції». І... того ж місяця зафіксували рекордний (за останні 12 років!) приріст індексу споживчих цін в Україні – 2,9%. А в жовтні яйця подорожчали вроздріб у півтора разу, деякі сорти сирів у супермаркетах та картопля на ринках Києва – так само.
Нещодавно український уряд дійшов висновку, що у найближчі три роки курс гривні щодо долара США коливатиметься у межах 7,5–8 грн/$. Катастрофа?..
Оцінюючи тенденції на міжбанківському та готівковому валютних ринках в Україні тільки крізь призму курсу гривні щодо долара США, можна сміливо припустити: лиха не станеться. Попри заяви лідера опозиції Юлії Тимошенко про виведення за вісім місяців 2010 року $18,2 млрд в офшорні зони та скорочення на 29% іноземних інвестицій у вітчизняну економіку.
По-перше, опозиційний галас навряд чи відображає реальні процеси. Так, за даними НБУ, у січні – серпні непродуктивний відтік капіталу з України (недоотримана експортна виручка, оплата за імпорт, що не надійшов, платежі за фіктивними операціями з цінними паперами) становив лише $17 млн, а не $18,2 млрд. Обсяг прямих іноземних інвестицій у вітчизняну економіку, навпаки, зріс до $4,3 млрд за підсумками січня – вересня 2010-го – на 25% рік від року.
По-друге, немає передумов для зниження курсу нацвалюти щодо долара США. Принаймні найближчим часом. Можна констатувати, що стабільність гривні не базується на стійких економічних підвалинах, адже у січні – вересні 2010 року дефіцит поточного рахунку (експорт товарів і послуг з України мінус імпорт) становив $826 млн, а у четвертому кварталі торговельний баланс буде ще гіршим – з огляду на збільшення обсягів споживання імпортованого газу. Таким чином, гривня мала б девальвувати, але цього не відбувається, адже у нинішньому році на Україну ллється доларовий дощ. У серпні уряд Миколи Азарова отримав від МВФ перший транш у межах нової кредитної програми – $1,89 млрд, у вересні – розмістив суверенних єврооблігацій на $2 млрд. За дев’ять місяців 2010 ро¬ку профіцит капітального та фінансового рахунків країни сягнув астрономічної суми – $7,3 млрд (сальдо інвестицій, кредитів та інших операцій). А до кінця листопада уряд розраховує на «відвантаження» ще $1,56 млрд від МВФ. Причому якщо раніше Фонд надавав позики у спеціальних правах запозичень – SDR (обмежуючи сектор застосування цих квазігрошей обслуговуванням та погашенням зовнішніх боргів), то уряд Миколи Азарова отримав унікальне право – коштом МВФ латати бюд¬жетні «дірки»… Очевидно, що таке життя у борг (у тому числі й покриття від’ємного зовнішньоторговельного сальдо за рахунок запозичень) рано чи пізно призведе не просто до девальвації гривні, а до державного дефолту. Однак це станеться не у 2010-му, і навіть не у 2011 році.
Зрештою, по-третє, агфляція (подорожчання продуктів харчування) та чутки про підвищення комунальних тарифів стимулювали заощадливих українців скуповувати в обмінниках долари (лише у вересні придбали близько $3 млрд), але навіть це не підірвало стабільності курсу нацвалюти. Останні повідомлення з безготівкового та готівкового фронтів такі: у жовтні середньозважений курс гривні щодо долара США на міжбанківському ринку знизився на 0,29% – до 7,9496 грн/$, а в пунктах обміну валют – на 0,25%, до 7,9752 грн/$.
Якщо опозиційні кассандри і після місцевих виборів малюватимуть жахливі статистичні картини, а уряду не вдасться призупинити інфляцію (найімовірніше, так і буде), то до кінця року можливі незначні стрибки курсу гривні та традиційні для українського валютного ринку спекуляції. Ніякої загрози у цьому немає, адже станом на 1 жовтня 2010 року обсяг резервних активів НБУ становив $34,7 млрд – аж 5,8 місяця прогнозованого імпорту товарів і послуг. Якщо, звичайно, регулятор своєчасно задовольнить інтервенціями попит на валюту, а не «відморозиться», як на початку 2009-го.
Але ж є і гостріші проблеми. Зокрема, низька конкурентоспроможність вітчизняної економіки у поєднані з її надмірною відкритістю; дуже високі питомі частки сировини у структурі експорту та енергоресурсів в імпорті; недорозвиненість внутрішнього ринку і слабкість міжгалузевої кооперації реального сектору; доларизація розрахунків між усіма економічними суб’єктами, небезпечна за умови можливого глобального знецінення американської валюти; нездатність Кабміну і НБУ адекватно та оперативно реагувати на розкручування світової інфляції; трансформування шалених боргів українських підприємств та банків у державні зобов’язання. Цих проблем коштом МВФ не розв’язати. І водночас без їх вирішення гривня залишатиметься вразливою завжди.

Ерік Найман, фінансовий експерт
{1-} У загальносвітовому масштабі долар США девальвує на тлі посилення юаня. Вітчизняний ринок перенасичений китайськими товарами, а з урахуванням міцної прив’язки гривні до долара США є всі підстави очікувати зниження вартості нацвалюти. Наразі це не так помітно, але є ймовірність того, що на початку 2011 року в Україну надійдуть значні доларові ресурси, під які будуть емітовані надлишкові обсяги гривні. Розпочнеться стрімке зниження депозитних ставок банками. З урахуванням інфляції за таких умов заощаджувати кошти у гривні стане невигідним. Утім, у середньостроковій перспективі жодна з валют (як вільноконвертовані, так і гривня) не обвалиться. Курсові коливання треба сприймати як даність.
Володимир Олексюк, аналітик X-Trade Brokers Ukraine
{2-} У короткостроковій перспективі (до трьох місяців) варто заощаджувати кошти у доларах США – подорожчання долара щодо євро, фунта стерлінгів, ієни становитиме 6–11%. З початку літа американська валюта подешевшала, а тепер ми спостерігатимемо зворотний процес (зниження курсу інших валют щодо долара США обумовлене, зокрема, бажанням національних урядів підтримати своїх виробників-експортерів. – Ред.). Щоправда, скористатися цим зможе тільки той, хто має намір витратити доларові заощадження за кордоном, оскільки курс гривні щодо американської валюти істотно не зміниться. Оптимальний валютний кошик має бути таким: 70% – долар США, 30% – гривня з перспективою її інвестування в золото на початку весни 2011 року (коли його вартість, за нашими прогнозами, знизиться до $1,1–1,2 тисячі за унцію).

Олександр Лозовий, аналітик Phoenix Capital
{3-} Імовірне падіння відсоткових ставок по цінних паперах США формує очікування девальвації долара протягом останніх місяців 2010 року. Але в першій половині 2011-го внаслідок активізації економічного відновлення у Сполучених Штатах попит на долар відновиться, його курс зростатиме. Загалом у короткостроковому періоді євро – більш привабливий інструмент для інвестицій. Золото з початку року подорожчало приблизно на 25%, срібло – на 46% . Проблеми в економіці США стимулювали попит на дорогоцінні метали, однак на тлі такого стрімкого зростання збільшується ймовірність коригування цін. Вартість золота і срібла зростатиме, але потенціал такого зростання незначний. Відновлення економіки в США та Європі у 2011 році сприятиме зниженню попиту на дорогоцінні метали.
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