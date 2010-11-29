Образили маленьких

Усе-таки пощастило прем’єру Миколі Азарову та іншим розробникам Податкового кодексу – з огляду на резонанс, викликаний прийняттям документа Верховною Радою, не варто наводити повний перелік прізвищ, адже не всі мають відомчу охорону. Останньої декади листопада Україною прокотилося кілька хвиль акцій підприємницьких протестів. А мало б здійнятися цунамі! І не восени, а ще влітку, коли було прийнято ряд інших принципових змін до податкового законодавства!.. Але почну з кінця



Хто вийшов?

Прийняття ПК у цілому (хто досі не в курсі – після «громадського обговорення») зачепило інтереси всіх вітчизняних підприємців. Кожного по-своєму. Декого розробники кодексу почули – наприклад, власників тризіркових (і більше) готелів планують звільнити від сплати податку на прибуток. Державі залишилось тільки уточнити: ці підприємства отримають пільгу взагалі й назавжди (як колись фірми СЕЗ) чи тимчасово й на обмежений перелік послуг (як мало би бути, щоб уникнути зловживань). До когось автори ПК прислухались. Так, новий порядок оподаткування дивідендів, виведених корпораціями в офшорні зони, не передбачає сплати податку на прибуток. А хтось узагалі не був почутий – десятки тисяч спрощенців долучилися до «громадського обговорення» ПК вже після його прийняття. Десятки тисяч – це мало, адже станом на 1 січня 2010 року в країні було зареєстровано 1,7 млн спрощенців (за даними ДПАУ, понад 90% – фізичні особи, решта – юридичні). Напевно, не всі ще зрозуміли новації, закладені у прийнятому ПК.

Чому вийшли?

Імплементація кодексу знищить спрощену систему оподаткування як таку. Ні, формально вона залишиться, але юридичні особи будуть виведені зі сфери її застосування й усі в обов’язковому порядку платитимуть не лише ПДВ, а й відрахування з фондів оплати праці (ФОП). Ці відрахування в Україні – одні з найвищих у світі. Лише окремі категорії роботодавців (їх дуже мало) здатні легально й у повному обсязі виплачувати зарплати найманим працівникам, перераховуючи до Пенсійного та інших соціальних фондів близько 37,5% від ФОП. Більше того, саме за допомогою спрощеної системи чимало підприємств уникали оподаткування ФОП на загальних підставах. І переважно через це уряд Миколи Азарова пішов на фактичну ліквідацію спрощеної системи. У певному сенсі автори ПК мають рацію – цього року дефіцит лише Пенсійного фонду перевищить 29,6 млрд грн. Але ж потрібно розуміти, що проблеми цього фонду і проблеми пенсіонерів – це не одне й те саме. Принаймні ніхто не рахував, скільки людей похилого віку в країні є членами родин тих самих спрощенців. І чи варто під час кризи застосовувати гільйотину як засіб від нежитю?

Фізособи-спрощенці залишаються, на папері… Їх також зобов’язали відраховувати кошти до соцфондів, щоправда, на пільгових умовах. Але, по-перше, сам факт зобов’язання означає ускладнення звітності, а по-друге – таким чином фізособи також введено до зони податкових перевірок. А в цьому контексті не суть важливо, скільки відраховуватимуть спрощенці, адже у разі імплементації ПК у митарів завжди знай¬деться привід завітати, перевірити, оштрафувати. Офіційно чи полюбовно… «Главред» уже аналізував цю складову кодексу (докладніше див. у №43 від 26 жовтня 2010 року). Відтоді текст ПК змінився не істотно, але в ще гірший для платників бік.

Зокрема, у статті 75 цього документа з’явився новий термін – «фактична перевірка». Органи ДПА її здійснюватимуть за місцем фактичного провадження діяльності платником, розташування господарських або інших об’єктів його права власності. Перелік підстав для цього заходу дуже широкий: контроль за дотриманням трудового законодавства, перевірка наявності свідоц¬тва (їх мають отримати всі платники єдиного податку) чи запровадження касових операцій (за новими правилами, фізособи з річною виручкою понад 300 тис. грн повинні придбати касові апарати) et cetera. По суті, фактичні перевірки легалізують так звані оперативні, порядок проведення яких нині регламентується внутрішніми документами ДПАУ, а будь-який платник може легко довести їх неправомірність у судовому порядку. Норми ПК про фактичні перевірки (разом з іншими статтями на цю тему) надають податківцям безмежні можливості.

На цьому тлі пункт 21 Прикінцевих і перехідних положень ПК, згідно з яким розмір штрафу за кожне порушення податкового законодавства з 1 січня по 30 червня 2011 року не перевищуватиме 1 грн, сприймається як недолугий жарт. Очевидно, що по завершенні півріччя, відведеного підприємцям на адаптацію, кожен платитиме податки-штрафи не за своїми можливостями, а за чужими потребами. Спекотно буде навіть у тіні: розробники кодексу, гіпертрофуючи права органів ДПА, передбачили саркастичну опцію – перевіряти (!) незареєстрованих платників.

Отже, з 1 січня 2011 року всі спрощенці (як юридичні, так і фізичні особи) за набагато повнішою й жорсткішою програмою, ніж зараз, дістануть задоволення від візитів податківців. До речі, більшість видів діяльності нинішніх фізосіб також вивели зі сфери застосування спрощеної системи (див. табл.).

Із чим підуть?

Перелік запропонованих творцями Податкового кодексу нововведень можна було б продовжити, але у цьому немає сенсу. В нинішній редакції цей документ навряд чи буде підписаний Президентом. Але ж іронія ситуації в тому, що 2011 року життя спрощенців (і, до речі, не лише їх) ускладниться, незалежно від того, скористається глава держави правом вето чи зробить зауваження та направить ПК на доопрацювання.

Нагадаю, що влітку Верховна Рада прий¬няла в цілому два принципових закони. Відповідно до першого – єдиний соціальний внесок запроваджується з 1 січня 2011 року. Податкове навантаження на ФОП не зміниться, просто всі внески будуть зведені в один. А його розмір – що цікаво! – парламент зможе змінювати, напевно, залежно від потреб Пенсійного фонду. Такий підхід не обіцяє нічого гарного ані малому, ані середньому, ані великому бізнесу. Ще й тому, що за ухилення від сплати внеску запровад¬жується кримінальна відповідальність (у ККУ буде спеціальна стаття щодо цього). Усіх спрощенців новий закон (підписаний Президентом) також зобов’язує сплачувати єдиний внесок, хоча й за пільговими ставками. Але ця картина є неповною без урахування другого прийнятого закону – про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань оподаткування. Одна з цих змін надає органам ДПА право контролю за дотриманням норм трудового законодавства на підприємствах усіх форм власності. Щоправда, не з таким розмахом, як це дозволяє Податковий кодекс, а в набагато вужчих межах традиційних позапланових перевірок. Проте опитані керівники підприємств (усіх форм власності) переконані, що поєднання норм цих двох законів дає податківцям потужну зброю, зокрема, й проти спрощенців. Нагадаю також, що Президент Янукович, підписуючи ці два закони, взагалі наголосив на недоречності контролю за дотриманням трудового законодавства з боку фіскальних органів і навіть подав до ВР законопроект, який коригує прийняті зміни. Нібито для невідкладного розгляду, але слушну ініціативу відклали у довгу шухляду, розпочали обговорення Податкового кодексу. Когось – почули, до когось – прислухались, когось – образили.