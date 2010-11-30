Василь Надрага: Якщо людина не може заплатити 200 гривень, їй не варто займатися підприємництвом

Зокрема, лише наприкінці наступного року мінімальна заробітна плата становитиме 1004 грн, а прожитковий мінімум – 963 грн. Із корекцією на розмір інфляції це може призвести до зниження рівня соціальної захищеності громадян. Ми також не могли залишити поза увагою ставлення міністра до протестів середнього класу проти найбільш одіозних положень Податкового та проекту Трудового кодексів. Проте пан Надрага зосередився на позитиві, а критичне ставлення до влади в цілому «списав» на підступи опозиції та упередженість журналістів. Звідси й – доволі різкий тон його відповідей в інтерв’ю «Главреду»



До кінця 2011 року прожитковий мінімум буде збільшено до 963 грн. Це в той час, як фактичний прожитковий мінімум для працездатних осіб уже у вересні цього року, за даними сайту Мінпраці, становив 1013 грн. Якщо темпи підвищення соцстандартів відстають від інфляції, то чи можна говорити про покращення життя людей уже наступного року?

Почнімо з того, що цього року рівень мінімальної зарплати вперше було встановлено на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб. І вже цей факт є безперечним і довгоочікуваним позитивом. По-друге, я хотів би нагадати, що прожитковий мінімум зріс із 701 грн до 963 грн (з 1 листопада 2009 року. – «Главред»). Уряд Миколи Азарова зробив величезний ривок у підвищенні всіх соціальних виплат із самого початку 2010 року – із січня. Тож якщо ми відштовхнемося від правильних цифр – від 701 грн до 963 грн, то побачимо іншу картину, яка свідчить про те, що за показника річної інфляції у 13% (за даними Мінекономіки) підвищення відбулося на 24%. До того ж є види соціальних виплат, які з початку року зросли на 38–42%. Це виплати багатодітним матерям, дітям-інвалідам та іншим категоріям непрацездатних осіб.

Однак, перебуваючи в опозиції, Партія регіонів вимагала підвищення мінімальної заробітної плати до 1500 грн, а мінімальної пенсії – до 1300 грн. Чому ці підвищення не робить зараз уряд Миколи Азарова?

Нагадую, що впродовж 2010 року в країні забезпечується поетапне підвищення мінімальної заробітної плати – з 869 грн у січні до 922 грн у грудні. Порівняно з груднем 2009 року вона зросте на 24%. А якщо порівняти мінімальні пенсії за минулий і нинішній рік, то ми побачимо, що вона зросла на 36,1%. Повірте, це значні темпи зростання. Якщо б вони були вищими, то важко було б позбутися інфляційних ризиків. На мою думку, на сьогодні це максимально припустимі темпи зростання заробітної плати, і ми серйозно радитимемося з Мінфіном та Мінекономіки, щоб не створити проблем на наступний рік.

Ви згадали й про економічну програму Партії регіонів «Україна для людей», з якої взяли згадані цифри. Але там ви мали б також прочитати, що ці цифри стосуються передвиборних обіцянок Президента на всі п’ять років його першого президентського терміну. Поки що минає лише перший рік, тож у мене як у міністра праці та соціальної політики немає жодних сумнівів у тому, що уряд і Президент виконають усі свої обіцянки.

Як зазначають багато експертів, набір продуктів і промислових товарів, які становлять прожитковий мінімум, шокують своєю кризовою «скромністю»: одні чоботи чи одна спідниця на п’ять років. Які саме параметри споживчого кошика і в якому обсязі планує переглянути Мінпраці?

Ваша критика абсолютно доречна. Так, норми споживчого кошику у нас і справді застарілі. Безперечно, їх треба міняти й реформувати, адже їх не переглядали 10 років.

За участі представників центральних органів виконавчої влади, профспілок і роботодавців створено відповідну експертну комісію з проведення науково-громадської експертизи набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг. Зазначені набори після схвалення експертною комісією буде подано на затвердження, а висновки покладено в основу при визначенні прожиткового мінімуму.

Щоправда, після затвердження нових споживчих параметрів інакшою буде вся макроекономічна статистика щодо прожиткового мінімуму. Однак ми не боїмося говорити правду і, незважаючи на все, хочемо наблизити мінімальні споживчі стандарти до реалій буття. До речі, це слід було зробити ще нашим попередникам. Але вони далі обіцянок не пішли, залишивши питання споживчого кошика невирішеним, попри те, що саме відносно нього і мають розглядатися норми прожиткового мінімуму.

У проекті Трудового кодексу передбачено збільшення робочого тижня до 48, а в перспективі – й до 60 годин. Згідно з ним, роботодавець має право видавати обов’язкові для працівників «нормативні акти». Фактично все вирішуватимуть на рівні домовленостей між працівником і власником, і жодні спеціальні гарантії з боку держави працівникам не потрібні. Чи погоджуєтеся ви з такою концепцією проекту Трудового кодексу?

По-перше, теза про те, що робочий тиждень буде продовжено до 48 годин, – це сьогодні дуже популярне гасло опозиції. Відверто кажучи, я як міністр навіть гордий з того, що наші опоненти, перечитавши сотні сторінок Трудового кодексу України, який опрацьовувався майже десять років, знай¬шли для себе тільки одну зачіпку – 48 годин. Але вони, як завжди, все перекручують на свою користь. І при цьому мовчать, що, згідно з новим Трудовим кодексом, дійсно робочий тиждень збільшується до 48 годин, але за умови, що наступного тижня людина має працювати 32 години.

Узагалі, це стосується лише тих підприємств, на яких за умовами виробництва неможливо встановити єдину для всіх інших міжнародну норму, відпрацьовану МОП, – 40-годинний робочий тиждень і 8-годинний робочий день, які у нас поки що ніхто не скасовував. Що ж до перспектив про 60 годин праці на тиждень, то це просто відверта брехня.

Не можу також погодитися з вашим твердженням стосовно ідеології проекту. Нагадаю, що в Україні вже 20 років укладають угоди між профспілками, урядом та роботодавцями, де обумовлюються всі умови праці, соціальні стандарти тощо. Профспілки ретельно стежать за дотриманням мінімальних стандартів та їхнім зростанням. «З боєм» відпрацьовується майже кожна норма документа. Після перерви, яка тривала півтора року, було підписано Генеральну тристоронню угоду. Уряд Тимошенко не міг її підписати, бо профспілки не дали «доб¬ро». Наш уряд, на відміну від попередників, провів складні переговори, які тривали сім місяців, і знайшов порозуміння із профспілками.

Повірте, це буде сучасний Трудовий кодекс на рівні європейських стандартів. І в ньому не передбачено жодного обмеження прав трудівників. Як міністр праці я вам це обіцяю.

Запровадження обов’язкового пенсійного внеску (близько 300 грн) для працівників ринків недостатньо для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Зміна у новому Податковому кодексі умов спрощеної системи оподаткування, як ідеться у заяві Координаційної ради працівників ринків України, може поставити під загрозу існування понад 6 млн українців, задіяних у секторі ринкової торгівлі. Як Мінпраці планує подбати про цих людей, які будуть змушені припинити свою діяльність?

Ніякої загрози для 6 млн українців немає. А запровадження обов’язкового пенсійного внеску для приватних підприємців та їх найманих працівників – це піклування про їхню старість.

Спрощену систему оподаткування було запроваджено 12 років тому. За весь цей час ставка єдиного податку для фізичних осіб-підприємців залишалась незмінною – 200 грн на місяць. При цьому в 1998 році мінімальна заробітна плата становила 45 грн, а середня пенсія – 50 грн, сьогодні ж вони зросли більш ніж у 20 разів і становлять відповідно 907 грн і 1124 грн. Але внесок підприємця до Пенсійного фонду так і залишився незмінним – 200 грн. Тобто один суб’єкт підприємницької діяльності на єдиному податку формує у кращому разі від 0,1 до 1% пенсії для одного пенсіонера. Чи не замало?

Наскільки мені відомо, у проекті Податкового кодексу – 200 грн (інтерв’ю записувалося ще до прийняття кодексу. – «Главред») залишаться незмінними, але кожний працюючий повинен робити мінімальний пенсійний внесок – не менше мінімального страхового внеску. Вважаю, що якщо людина не може заплатити в бюджет 200 грн податку до Пенсійного фонду з мінімальної зарплати в країні, то їй не варто займатися підприємницькою діяльністю.

Шести мільйонам слід замислитися, яку пенсію вони отримуватимуть. Що ж до їхнього захисту в разі припинення ними діяльності, то в Україні з 2001 року діє система державного соціального страхування на випадок безробіття. Кожен працівник, якщо він стане безробітним, має право звернутися до Державної служби зайнятості. Він також може пройти профнавчання, здобути нову професію, яка має попит на ринку праці, або ж підвищити свою кваліфікацію.

Як швидко допомога у разі безробіття досягне рівня прожиткового мінімуму?

А чи знаєте ви, що у США мінімальна допомога у разі безробіття становить 400 доларів? Це вдвічі менше за встановлений у країні прожитковий мінімум. В Україні мінімальна допомога у разі безробіття для застрахованих осіб становить понад 75% мінімальної заробітної плати. Зараз, коли прожитковий мінімум дорівнює мінімальній заробітній платі, економічно недоцільно встановлювати мінімальну допомогу з безробіття на рівні прожиткового мінімуму. Це може спричинити утриманські настрої, призвести до втрати мотивації до праці.

Узагалі, якщо говорити про виплати з безробіття, то у світі існує дві моделі: одна – більш соціалістична, друга – так звана прогресивно-заохочувальна. Перша дає людям можливість роками сидіти на соціалі, друга – спонукає шукати роботу.

Модель довічної соціальної підтримки працює в деяких країнах Європи, наприк¬лад у Німеччині, і люди десятиліттями не шукають роботу, створюючи серйозні проблеми для держави. Зараз там ламають голову над тим, як позбутися цього, зменшують розмір соціалу. Україна відразу запровадила заохочувальну систему, яка спонукає до праці, аби не повторювати європейської помилки.

Що ж до конкретних цифр, то цього року середній розмір допомоги у разі безробіття у застрахованих осіб становить майже 1400 грн, що в 1,6 раза перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб. Тільки після стабілізації економічної ситуації в країні, за умови, коли мінімальна заробітна плата перевищить прожитковий мінімум хоча б у півтора раза, допомога з безробіття досягне рівня прожиткового мінімуму.

У вересні 2010 року рівень безробіття в Україні вперше за рік збільшився. Як швидко український ринок праці зможе вийти з кризи?

За статистикою, протягом останніх 10 років саме у цей період рівень безробіття зростає. У серпні-вересні цього року кількість безробітних зросла з 396 тис. до 403 тис. осіб, тобто на 1,3%. Утім, слід врахувати й те, що на початку року кількість безробітних становила 531 тис. і за півроку знизилася на 25% (за даними ж заступника голови Національного форуму профспілок Григорія Кабанченка, на сьогодні безробітних в Україні – 4,6 млн осіб. – «Главред»).

Будь-хто вам скаже, що йдеться про сезонне коливання. Завжди у серпні-вересні в Україні, як і в багатьох інших аграрних країнах, до праці залучають сезонних працівників. По закінченні сезону їх звільняють із тимчасових робіт, і це погіршує показники зайнятості (у даному разі – на 1,3 %). Повірте, це менш ніж у минулі роки. При цьому вже у вересні-жовтні починає зростати економічна активність у містах, з’являються нові робочі місця і завдяки активізації процесів в індустрії починається приріст показників зайнятості.

Я дуже тішуся з того, що опозиція та журналісти з усіх дев’яти місяців роботи уряду змогли зафіксувати лише один, протягом якого цей показник погіршився лише на 1,3%. Усі ж інші місяці були настільки позитивними, що у вас навіть не було підґрунтя, аби поставити питання щодо них.

Як Мінпраці планує боротися з роботодавцями, які порушують строки виплати заробітної плати?

По-перше, з початку 2010 року було проведено 8350 перевірок на 6276 підприємствах-боржниках. За результатами цих перевірок складено й передано до суду 5708 матеріалів про адміністративні правопорушення, винесено 2018 постанов з накладанням штрафних санкцій щодо винних посадових осіб. Загалом до адміністративної відповідальності притягнуто 7726 посадових осіб. Загальна сума накладених судами та державними інспекторами праці штрафних санкцій становить 3,6 млн грн.

По-друге, було перевірено 25171 підприємство. На 1813 з них зафіксовано порушення щодо розміру мінімальної заробітної плати, на 2761 підприємстві виявлено недотримання норм Генеральної та галузевих угод щодо мінімального розміру тарифної ставки робітника першого розряду. Посадовим особам підприємств, установ і організацій вручено 6039 приписів для усунення виявлених порушень трудового законодавства щодо мінімальних гарантій в оплаті праці. За результатами перевірок на посадових осіб складено та передано до суду 4743 матеріали про адміністративні правопорушення. Загалом усунено 3223 порушення законодавства про працю в частині мінімальних гарантій в оплаті праці.

З метою посилення ефективності державного контролю за дотриманням законодавства про працю Держнаглядпраці розробляє проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання оптимізації діяльності Державного департаменту наг¬ляду за додержанням законодавства про працю». Крім того, розробляється і законопроект, в якому передбачається посилити відповідальність за здійснення суб’єктами господарювання виплат заробітної плати у конвертах, ухилення від легального нарахування заробітної плати працівникам, не¬укладання трудового договору з працівниками у письмовій формі та інші порушення.

Із багатьох областей України надходить інформація, що паперова тяганина та черги при призначенні житлових субсидій на житлово-комунальні послуги залишилися. Є чимало випадків, коли соціальні інспектори, які ходять по домівках, відмовляють у наданні субсидій тим, у кого є телевізори, пластикові вік¬на чи мобільний телефон. Як можна уникнути цих недоліків у роботі?

Завдяки проекту Всесвітнього банку, спрямованому на поліпшення умов надання соціальної допомоги, який у нас працює вже кілька років, приблизно у 80% територіальних центрів та управлінь впроваджено систему єдиного вікна для прийому громадян, що практично унеможливлює черги. Тобто створено всі умови для того, щоб без жодної затримки і зайвої бюрократії задовольняти вимоги громадян.

Як міністр я вже неодноразово казав, що всі мої заступники перед початком впровад¬ження програми надання субсидій перевірили готовність до прийому громадян у всіх регіонах. Було доведено, що оформлення однієї субсидії триває близько чотирьох хвилин, а це нівелює ризик великих черг. До того ж було запроваджено систему поперед¬нього запису громадян, організовано процес максимально безконтактного режиму оформлення житлових субсидій, надіслано 9 млн листів із бланками документів для заповнення пенсіонерам тощо.

За останні два місяці не було зафіксовано якогось ажіотажу чи величезних черг. Звичайна ситуація – це дві-три людині, що фактично не є чергою. Відверто кажучи, спочатку нас лякали саме чергами, але в результаті створені нами запобіжні заходи себе виправдали.

Можу сказати, що на сьогодні субсидії вже призначено 784,9 тис. сімей, і це втричі більше, ніж було до початку широкої урядової інформаційної кампанії. До кінця року може бути вже близько мільйона сімей, які отримають державну допомогу згідно з програмою житлових субсидій.

Що ж до соціальних інспекторів, то я вже говорив, що їх кількість (півтори тисячі) на три мільйона одержувачів усіх видів соціальної допомоги – це дуже мало. Порахуйте – на одного інспектора припадає 2 тисячі сімей. Скільки будинків він може обійти за день? А за місяць?

Місцеві органи праці та соціального захисту населення склали списки громадян з обмеженими можливостями. До кожного з них приходили соціальні працівники й допомагали в оформленні субсидії. Саме вони з’ясовували всі питання, складали акти й на власні очі бачили реальне їхнє матеріальне становище. І, незважаючи на наявність телевізорів чи засобів пересування, вони сприяли тому, щоб не за формальними ознаками, а за реальним станом речей людині чи родині була призначена субсидія. Мені дуже шкода, що стосовно наших соціальних інспекторів, які сьогодні фактично виконують роботу помічників і захисників малозабезпечених громадян, опозиція вигадує жахливі речі, які, повірте, не відповідають дійсності.