Налоговый кодекс. Окончательный вариант?

Президент Украины Виктор Янукович получил Налоговый кодекс для анализа и принятия решения – либо подписать документ, либо наложить на него вето. Верховная Рада приняла Налоговый кодекс 18 ноября, после чего начались акции протеста против документа на Майдане Независимости. Во время пресс-конференции в «Главреде», посвященной Налоговому кодексу, своими оценками поделились глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, народный депутат Украины Наталия Королевская и директор Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой. Специалисты прокомментировали новации Налогового кодекса, рассказали, насколько удалось в результате долгого обсуждения и доработки изъять из документа наиболее противоречивые моменты и одиозные нормы. Кроме того, эксперты поделились своими прогнозами о том, подпишет ли Виктор Янукович Налоговый кодекс.



«Плюсы» и «минусы»



Модель налогового реформирования, предложенная властью, не оставляет Украине шансов на восстановление и развитие независимого экономического общества, убеждена Наталия Королевская. «Поэтому однозначно необходимо решение – наложение вето на этот Налоговый кодекс. И еще есть шанс начать все с чистого листа», - заметила депутат.



Говоря о «плюсах» и «минусах» документа, Королевская отметила, что «плюс» он содержит только один. «Это – желание кодифицировать законодательство. Но даже этим «плюсом» не сумели в полном объеме воспользоваться, поскольку ряд законов вышли из-под юрисдикции Налогового кодекса», - рассказала эксперт.



Главный «минус» Налогового кодекса, по мнению Наталии Королевской, заключается в том, что документ оставляет нерушимую коррупционную составляющую нынешней экономики. «Это – один глобальный «минус». Его можно детализировать по многим факторам. Это и налог на добавленную стоимость, который остается таким же непрозрачным и неадекватным. Это и администрирование налогообложения, которое не меняется и не дает никаких преференций бизнесу. Это и безответственность чиновников, и отсутствие реформы налоговой системы», - отметила депутат.



Кроме того, Наталия Королевская указала на недопустимость того, что бюджет финансируется за счет штрафов предпринимателей. «Налоговая за год собирает больше трех миллиардов гривен штрафов и гордится этим. В нормальных странах деньги зарабатывает экономика и платит их в бюджет, а контролирующие органы мониторят точки риска и не допускают дополнительных схем оптимизации. У нас искажена структура контроля и формирования бюджета», - заметила экономист.



Риск классовой дискриминации



Данный Налоговый кодекс создан не для того, чтобы увеличить доходную часть бюджета или чтобы сделать украинскую экономическую модель прозрачной, считает Наталия Королевская. По ее мнению, документ создан для того, чтобы кое для кого закрепить возможность не платить налоги и позволить «обобрать тех, кто платит их добросовестно, но не может увеличить отчисления в бюджет».



Таким образом, по словам депутата, этот Налоговый кодекс приводит к классовой дискриминации. И общество уже это поняло. Об этом, в частности, свидетельствует то, что к протестующим на Майдане Независимости предпринимателям присоединились люди, которые против раздела общества на бедных и богатых и исчезновения среднего класса, представителей которого и сегодня не так уж много, отметила Королевская. «Задачей Налогового кодекса было проведение этой жесткой и четкой грани, а также установление этого принципа как основы экономической политики», - добавила она.



Поэтому, по мнению Наталии Королевской, украинское общество сейчас стоит перед выбором, в «точке судьбы, где определяется будущая экономическая модель». «Либо страна выберет европейскую модель формирования среднего класса и создания самодостаточного общества, где люди смогут зарабатывать деньги. Либо же она пойдет путем экономического рабства, при котором будет существовать четкий центр формирования экономики, а все остальные будут всецело от него зависеть», - отметила политик.



Налоговый кодекс как политический проект



Владимир Лановой считает, что Налоговый кодекс создан не против предпринимательства, а против всего общества. Поскольку документ нарушает все принципы «нормального социального сосуществования и кооперации в обществе», объяснил он.



По словам экономиста, сегодня наиболее острый вопрос - как поступит Президент Украины. У него остается шанс ветировать Налоговый кодекс, но Лановой считает, что скорее всего он этого не сделает. «Если он ветирует документ, то таким образом откажется от своих базовых позиций, окружения, доминантов, интеллектуалов, на которых опирается. Тогда ему придется отправить Азарова и всех остальных отдыхать», - объяснил эксперт.



Кроме того, специалист обратил внимание на то, что «в тенетах Администрации создается рабочая группа», а это, по его мнению, подталкивает к печальному выводу. «Власть хочет красиво выйти из ситуации: не уступить главного, выторговать уступки для определенных предпринимательских кругов и одержать политическую победу. Это – политический проект. И таким он стал, как только выяснилась его направленность и приоритеты», - рассказал экономист.



Владимир Лановой считает, что лучшим вариантом было бы вето Януковича на кодекс, что бы исключило возможность его повторного рассмотрения. После этого Верховная Рада должна была бы создать новую рабочую группу, отказаться от нынешней концепции и внедрить новые подходы по созданию базовых позиций нового Налогового кодекса, построенного «на другой архитектонике, на других принципах», отметил эксперт.



Шанс на вето



По мнению Наталии Королевской, сейчас шанс ветирования данного Налогового кодекса Виктором Януковичем есть. «В Администрации Президента идут дискуссии в отношении принятия правильного решения. Шанс ветирования кодекса остается, но не такой высокий, как хотелось бы. Мы понимаем, что без наложения вето произойдет колоссальный разрыв между людьми и властью», - подчеркнула народный депутат.



Она отметила, что окончательного решения вопроса у власти пока нет. По словам Королевской, власть борется за сохранение предложенной экономической модели. «В документе заложено много выгодных и интересных для нее возможностей легализации всех существующих коррупционных схем, создания бизнес-климата для олигархического общества», - объяснила эксперт.



Наталия Королевская считает, что если данный Налоговый кодекс примут, то внесение в него поправок не будет иметь смысла. «Он не подлежит исправлению, поскольку изначально неправильно сформирован. Он защищает олигархическую идеологию, неприемлемую для Украины и не способную вывести ее из экономической депрессии», - отметила политик.



Налоговый кодекс обострит социальные проблемы



Действия власти, связанные с принятием этого Налогового кодекса, направлены против общества, реформирования и решения экономических и социальных проблем в Украине, считает Владимир Лановой. По его мнению, Налоговый кодекс перекрывает путь к пенсионной реформе. «В случае принятия документа невозможно будет создать накопительный государственный пенсионный фонд», - отметил эксперт.



Кроме того, по словам Ланового, если будет действовать Налоговый кодекс в его нынешнем виде, невозможно будет реформировать отрасль медицины. «В таком случае наша система медицинского страхования будет такой же враждебной к людям, какой она есть сейчас», - заметил эксперт.



Также одной из главных проблем, которую создаст новый Налоговый кодекс, станет ограничение свободного движения капитала, добавил Владимир Лановой.

