Україна і криза

Україна вже пройшла через системну кризу початку 1990-х, яка істотно змінила соціальну, економічну структуру країни. Теперішня ситуація принципово відрізняється від кризових подій 1990-х, які насамперед задавались внутрішніми факторами. Україна та інші країни СНД були вимушені адаптуватися до пострадянських реалій, тоді як зовнішній світ, передусім західні країни, насолоджувався кон’юнктурою 1990-х.

Коли Україна в 1990-х роках вступила в кризову фазу, у неї була істотна перевага, якої зараз уже немає, – запас СРСР. Тут і економічна база – металургія, хімічна промисловість, машинобудування, і система освіти – медицина, житлово-комунальна інфраструктура тощо. Саме цей запас дав Україні досить великий резерв міцності, який дозволив вийти хоча б на якусь позитивну динаміку зростання наприкінці 1990-х.

Однак проблема в тому, що ці 17 років Україна існувала в паразитичному режимі, коли нестримна експлуатація радянської спадщини не перейшла в якусь іншу якісну складову. Тобто радянські активи не були використані для модернізації України, її перетворення на сучасну державу.

В економічній сфері не було проведено модернізації базових експортних галузей, а багато перспективних галузей – машинобудування, високотехнологічні галузі – просто були знищені, не витримавши конкурентної боротьби з тих чи інших причин.

Що стосується держави, то вона також фактично постійно перебувала у ситуації переформатування, пристосування під поточні проблеми. На старий радянський фундамент встановлювали все нові й нові надбудови, що весь час створювало дисбаланс в політичній системі. Еліта, яка опікувалась перетворенням держави, не була зацікавлена в її стабілізації, в наданні їй певної закінченої форми, яка б дозволила здійснювати довгострокові проекти розвитку.

Багато в чому це пов’язано з менталітетом цих людей – їхній світогляд формувався в умовах пізнього Радянського Союзу, коли в суспільстві домінували матеріалістичні цінності. Це те саме пелевінське «покоління пепсі». В умовах постійного дефіциту сформувалося «рвацьке ставлення» до дійсності. Після краху радянської держави, коли Україна опинилася в ситуації хаосу, відчуття вседозволеності наклало ще один серйозний відбиток. Тоді, в буремних 1990-х, вигравав насамперед той, хто не вагався, не сумнівався, хто грав у коротку гру – встигав узяти активи, контроль над певною власністю і тим самим випереджав більш повільних конкурентів, які, утім, мислили стратегічно.

Через це сформувалася відповідна логіка поведінки – навіщо вкладатися в якусь довгострокову модернізацію, стратегічне планування, якщо завтра можуть прийти і відібрати всі активи. По суті, в Україні виник унікальний різновид станово-рабовласницько-буржуазної держави, в якій приналежність до влади, а не особиста працьовитість та ощадливість, є найкращою гарантією володіння власністю. Ми це бачимо на прикладі сучасних рейдерських захоплень, перепродажу «Криворіжсталі» та багато чого іншого.

У нинішню кризу Україна входить, маючи значно слабші позиції, ніж на початку 1990-х. В економічній сфері Україна стала експортно-орієнтованою країною. 60% білого ВВП формується за рахунок експортних галузей. При цьому сформувалася специфічна модель економіки, що пов’язана з тим місцем, яке Україна посіла в міжнародному розподілі праці. Як відомо, Україна постачала на світові ринки переважно продукцію низької переробки – метал, хімічну продукцію. Це зумовило різке збільшення її залежності від коливань цін саме на цю продукцію, що ми бачимо на прикладі тієї ж металургії, коли внаслідок падіння цін фактично в три–п’ять разів зупиняються цілі заводи.

Інша дуже важлива складова – демографічна. Вона теж зараз загалом негативно позначатиметься на майбутньому України. Наша країна має найбільш низький індекс фертильності – близько 1,2. Тобто одна жінка за життя народжує одного і дуже рідко двох дітей. Тоді як нормальний рівень відтворення – близько 2,1. У принципі, такий індекс фертильності характерний не лише для України, а й для Росії. Та ще парадоксальніше те, що у розвинених країнах Заходу та ж сама ситуація: в Італії – 1,2, в Іспанії – близько 1,2–1,3 і лише у Сполучених Штатах донедавна тримався вищий індекс фертильності – на рівні відтворення. Але й для України, так само, як і для країн Європи, проблема старіння нації стає однією з ключових.

Цього року в Штатах на пенсію виходить найчисельніше покоління бебі-бумерів – 77 млн осіб, які були фактично головною робочою силою, створювали основний попит і були двигуном економічних процесів у США.

В Україні фактично починається аналогічний процес. Наше покоління бебі-бумерів – поствоєнне – теж починає поступово виходити на пенсію і посилювати навантаження на бюджет. Відбудеться збільшення соціальних виплат тощо. Але річ у тім, що в Сполучених Штатах ситуацію прорахували. Наприклад, є робота Лоуренса Котлікоффа, в якій чітко вказано, що з 2018 року прибуткового податку в США не вистачатиме на те, щоб навіть закривати дві основні соціальні програми: «Medicare» і «Mediaid». В Україні ж загалом ніхто цим серйозно не займається, і в нас на такі проблеми дивляться крізь пальці. Причому вже у середньостроковій перспективі ми дуже сильно відчуємо це на ринку праці. Західні країни вирішували це питання за рахунок залучення емігрантів, передовсім це стосується Європи й Штатів. Але абсолютно очевидно, що в умовах кризи, яка починається, величезна кількість емігрантів з півдня прагнутиме потрапити сюди, що теж збільшуватиме ті соціальні диспропорції, які є в Україні, в Європі. І українська держава до них просто не готова, оскільки не прораховує їх.

Третя складова – геополітична, яка полягає в тому, що світ 2008–2009 років багато в чому нагадує світ кінця 1930-х років. Тобто починається колосальне зрушення великих геополітичних плит, які до останнього моменту перебували в нерухомому стані. Йдеться, передовсім, про російську, китайську, американську та європейську складову. Змінюється баланс сил між ними. І відбувається це тому, що в економічній потужності світу сталися значні зміни. Багато в чому Китай перетворився на найпотужнішу силу на Євразійському континенті, закріпив свої позиції Європейський Союз, натомість Америка їх дещо втратила. Цілком природно, що стара модель так званого спекулятивно-фінансового капіталізму, яка домінувала впродовж більш ніж 30 останніх років, застаріла, не відповідає новим реаліям і потребує кардинальної модернізації.

Постійний дисонанс вносить і наразі вже сформована економічна потужність транснаціональних груп, які стали настільки великими і водночас неконтро- льованими, що дуже легко могли і можуть завалити цілі країни і навіть регіони. Так це й сталося під час азіатської кризи 1997 року, російської 1998-го, аргентинської 2001-го, і так далі. Власне, саме тому Ніколя Саркозі та Стара Європа загалом зараз ставлять питання руба про те, якою буде архітектоніка цього майбутнього світу. Говорять про потребу появи нових потужніших політичних надбудов, які замінять ту ж ООН, нездатну швидко та ефективно реагувати на нові виклики. Нарешті, змінюватиметься роль фінансових органів, приміром, того ж МВФ: Європа знову-таки вустами Саркозі пропонує збільшити частку Китаю та таких країн, як Індія, і за рахунок цього зменшити представництво Америки, яка загалом до останнього часу відігравала визначальну роль у цьому та інших фінансових інститутах. І цілком природно, що відповіддю на такі нові запити буде збільшення конфліктності, насамперед на Євразійському континенті, який є найбільш значущим за своїми ресурсами, за демографічними показниками та іншими параметрами. І очевидно, що ця конфліктність набуватиме форм локальних воєн (що ми бачили в Грузії влітку минулого року) і цілком може закінчитися глобальним конфліктом, чого, звісно ж, дуже не хотілося б.

Великі гравці, передовсім Сполучені Штати і Росія, зацікавлені в тому, щоб змінити існуючий баланс сил. Хоча б тому, що Америка не хоче втрачати свої позиції гегемона, які вона займала останні сто років. А Росія опинилася в ситуації, коли вона фактично затиснута в так званому близькому зарубіжжі, але, водночас, хоче розширити свою зону відповідальності. І в цьому розумінні те, що на президентських виборах у США переміг Барак Обама, у жодному разі не означатиме, що Америка стане миролюбнішою і більш передбачуваною. Скоріше навпаки – виклики, з якими зіткнулися Сполучені Штати, об’єктивно підштовхуватимуть їх до певних радикальних кроків.

Із чим насамперед пов’язані такі кризові моменти в американців? Як зазначив американський аналітик Джордж Фрідман, це відбувається тому, що зараз Америка відходить від конфлікту з ісламським світом і знову переходить до протистояння з євразійською загрозою або Росією, оскільки вона більш значуща для неї. Але при цьому існує ще один важливий момент: порівнюючи з китайською загрозою, Росія, все ж, є «другорядною» для американців. Оскільки саме Китай, який зосередив на своїй території величезні виробництва, фактично перетворився на майстерню світу і має потенціал до того, щоб перетворитися на нового гегемона. Наприклад, економісти, історики, які представляють так звану школу «Світ системного аналізу», чітко вказують, що новий гегемон зав- жди з’являється там, де з’являється виробнича сфера, концентрується новий виробничий майданчик. І ось у цьому плані Китай, який здатний переорієнтовувати на себе багато ресурсів, капітал, становить для американців загрозу, з якою вони боротимуться стратегіями непрямої дії, як вони це завжди робили в часи і Першої, і Другої світових воєн, вважаючи за краще створювати конфліктне поле в Євразії та входити в конфлікти на другій, третій фазі, коли вже можна грати на позиціях розрулювача.

Тепер ситуація для України змінилася кардинально. Перебуваючи у такій позиції, коли не має власної суб’єктності, не має здатності швидко реагувати на нові виклики і переформатувати внутрішню економічну структуру, вона опинилася під великою загрозою. Адже переділ економічного та геополітичного простору сприятиме тому, що утворення, які, за великим рахунком, заважають усім, зникатимуть, як це відбувалося в ті ж 1930–1940-і роки. Тому для України дуже важливо зараз знайти цю суб’єктність у тому чи іншому форматі. Насамперед модернізувати державу. Держава має бути ефективною, хоча б мінімально. Часто кажуть, що Україна має вписатися в ту систему, що склалася. Але для того вона, перш за все, має адекватно, рефлективно розуміти, що відбувається, і бути адекватною до тих викликів та очікувань, які є у великих акторів.

При цьому ми повинні розуміти, що на виході з цієї системи світ кардинально зміниться, як змінився після подій 1914-го, 1945-го, після наполеонівських воєн. Швидше за все, ця криза не закінчиться через рік або два. Вона триватиме щонайменше 10–15 років. На виході з кризи виникне наднаціональна політична надбудова, яка забезпечуватиме контроль над глобальним економічним простором. Тому що вже всім зрозуміло, що навіть такі потужні гравці, як Європейський Союз, Сполучені Штати або Китай, не здатні жити за світовим сценарієм, написаним після Ялти і Потсдама. Вони не здатні узгоджувати економічні та геополітичні інтереси, і це призводить до збільшення посиленої конфліктності в усьому світі.

І, нарешті, те, що стане невід’ємною ознакою нового світу, – це, звісно ж, зміна парадигми нашої повсякденності. Відбудеться, швидше за все, перехід від людини споживаючої до людини, що зважає на ті ресурси, які є на планеті. Цей перехід, до речі, був дуже тонко окреслений ще Полом Вулфовіцем, коли він у березні 2005 року заявив про те, що Штати повинні задуматися над тим, як відійти від споживчої моделі і перейти до інших. З-поміж останніх може бути, наприклад, модель екологічного капіталізму, коли, скажімо, чисте повітря, екологічно чистий простір, чисті продукти є більш вагомим активом, ніж навіть якісь високотехнологічні процеси. Це можуть бути й інші моделі, але у будь-якому випадку очевидно: якщо людство функціонуватиме в старому режимі, то на нього чекатиме доля жителів острова Паски: вичерпавши всі ресурси, ця цивілізація просто зникла. Простий приклад. Якби китайці спробували вийти на рівень споживання США, тобто ВВП на душу населення там становив би $42 тис., як зараз у Штатах, то для цього знадобилося б приблизно три планети Земля. Інакше кажучи, для того, щоб така модель запрацювала в КНР, просто не вистачить ресурсів.

І той факт, що вже зараз той же Китай дуже серйозно стурбований збільшенням внутрішнього попиту, свідчить: саме звідси виникає поле для тієї самої конфліктності, про яку я писав раніше. Оскільки в буквальному розумінні боротьба за вичерпані ресурси матиме такий екзистенціальний чинник. Того, хто не матиме доступу до води, нафти, якихось мінералів, продовольства (той самий Китай імпортуватиме в рік із 2010 року понад 33 млн тонн зерна), просто винесе на узбіччя історії.

Ось чому для України настає момент істини. Ми або повинні самовизначитися, знайти в собі внутрішні ресурси, мобілізуватись і стати адекватними до цієї епохи та її викликів, або нас укотре спіткає та доля, яку ми вже не раз на собі відчували, починаючи з XVII ст. Ми повинні це зробити, оскільки великі фінансово-промислові групи, які фактично узяли під свій контроль державу після 2005 року, не здатні були домовитися між собою: фрагментувавши владу, вони тільки посилили хаос і неадекватність України на зовнішній арені. Отже, пошук рецептів такої модернізації буде ключовим для українського порядку денного на найближчі кілька років.