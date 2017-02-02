Лишить Донецк газа, воды и света. Москаль дал проверенный рецепт прекращения обстрелов Авдеевки

Украина очень легко может заставить боевиков прекратить огонь и дать возможность ремонтникам восстановить поврежденные коммуникации в Авдеевке.

Об этом глава Закарпатской ОГА, экс-губернатор Луганщины Геннадий Москаль пишет на своей странице в Facebook.

"В 2014-2015 годах, когда я возглавлял Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, наши населенные пункты неоднократно оказывались в такой же ситуации, как сейчас Авдеевка. Было и еще хуже — приходилось на бронетехнике эвакуировать детей или пациентов больниц прямо во время обстрелов", — вспоминает губернатор.

"Мы тоже сначала свято верили в ОБСЕ, координационную группу по вопросам прекращении огня и так далее. Один раз представители ОБСЕ даже договорились с боевиками, что те пустят на нейтральную территорию у Трехизбенки наших ремонтников для восстановления перебитого обстрелами газопровода и линий электропередач (ЛЭП). Зимой 2014-го люди там замерзали без света и тепла!", — рассказывает Москаль.

"Но как только ремонтники вышли к месту повреждения, казачки так называемого Всевеликого войска донского открыли по ним огонь из минометов и стрелкового оружия. Людей удалось вывезти только благодаря бронетехнике 24-й бригады из Яворова", — говорит экс-глава Луганской ОВГА.

По его словам, во время других таких "договоренностей" ремонтники неоднократно попадали под огонь и получали ранения или даже погибали, поэтому пришлось перешли к другой тактике.

"Луганская область (так же, как и Донецкая) имеет общие коммуникации с оккупированной территорией. И как только боевики перебивали наши ЛЭП, мы в ответ перекрывали воду, газ или свет в ЛНР. Спустя несколько часов их переговорщики сами выходили на нас и гарантировали полное прекращение огня до восстановления коммуникаций и даже отправляли на нейтральную территорию своих ремонтников", — подчеркнул губернатор.

"Мы применяли эту тактику неоднократно и даже не беспокоили по этому поводу высшее руководство государства. Скажу по опыту, что надежды на добрую волю боевиков, Россию, Минск или ОБСЕ — тщетны. Другого выхода, чем перекрыть им коммуникации, нет. Рядом Донецк, и они очень быстро почувствуют, что такое жить без воды или света. Это самый проверенный способ, который всегда действует!", — подытожил Москаль.

Напомним, под контролем сил АТО оказалась Донецкая фильтровальная станция, которая снабжает водой подконтрольную боевикам часть Донецкой области, Ясноватую и Макеевку.