Главари ЛДНР мечтают о "дипотношениях" с Россией, а старики боятся отмены украинских пенсий

После признания Кремлем "документов", выданных в ДНР и ЛНР, в непризнанных "республиках" Донбасса ожидают резкого усиления "официальных" связей с РФ, вплоть до "установления дипломатических отношений" (такую возможность активно обговаривают в обеих "администрациях").

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, количество поданных от населения заявлений на получение "паспортов" ДНР и ЛНР в последние дни резко увеличилось. Вместе с тем, отмечается появление среди местного населения слухов о том, что после признания РФ "паспортов" ЛДНР, Украина будет лишать их владельцев украинского гражданства (в том, что все соответствующие базы данных с помощью хакеров есть у Киева, мало кто сомневается).

Подобная перспектива вызывает негативный резонанс, поскольку от наличия гражданства Украины зависят различные соцвыплаты из украинского бюджета, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что ОБСЕ назвала признание Россией "паспортов" ЛДНР является еще одной преградой для прекращения войны на Донбассе.