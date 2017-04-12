Кабмин снова продлил чрезвычайное положение в энергетике

Меры являются временными, отметил Гройсман.
В среду, 12 апреля, Кабинет министров на заседании снова продлил на месяц действие принятых в середине февраля чрезвычайных мер на рынке энергетики для обеспечения стабильного энергоснабжения потребителей.
Об этом пишет УНИАН.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, такие меры являются временными.
"Нет возражений (насчет продления мер — Ред.)? Продлили, решение принято", — cказал он.
Напомним, Кабмин ввел чрезвычайные меры в сфере энергетики 15 февраля, они позволили снизить расходы антрацитового угля, которого в Украине не хватает после начала блокады захваченной части Донбасса, и не допустить проблем с энергоснабжением. В марте правительство продлило меры на месяц.