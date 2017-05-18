Рада запорола принятие "дорожной карты" земельной реформы в Украине

Сегодня, 18 мая, Верховная Рада отклонила проект постановления о формировании пошаговой дорожной карты проведения земельной реформы в Украине, инициированный парламентским комитетом по аграрной политике и земельным отношениям.

Об этом сообщает информагенство УНИАН.

За документ №6241 "О рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Регулирование оборота земель сельскохозяйственного назначения: поиск украинской модели" проголосовали 17 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Решение не принято, постановление отклонено", — резюмировал глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, данным документом предлагалось поручить ряду ведомств разработать проект концепции национальной модели оборота земель сельхозназначения. В частности, функции по разработке концепции возлагались на Министерство аграрной политики и продовольствия, Министерство экономического развития и торговли, Министерство финансов, Министерство юстиции, Государственное агентство по вопросам геодезии, картографии и кадастра при участии ряда ассоциаций и общественных организаций.

Напомним, сегодня Рада отменила скандальную часть "закона Савченко", однако не смогла предложить СНБО ввести санкции против Януковича и его окружения.