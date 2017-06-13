Неудачный "развод": россияне не дали Плотницкому заработать на автобусах

Самопровозглашенная ЛНР получила 5 автобусов в качестве гуманитарной помощи от властей Ростова-на-Дону. Заммэра этого российского города Евгений Игнатьев передал автобусы представителям МЧС ЛНР.

Самозваный "министр" незаконного МЧС ЛНР Сергей Ивушкин заметил, что российские автобусы необходимы для улучшения транспортной инфраструктуры ЛНР, которая, по его словам, понесла серьезные потери во время активных боевых действий.

Стоит отметить, что еще в декабре 2015 года аналитический отдел ОИ "Права справа" сообщал о возможности передачи в ЛНР российских автобусов и разработанной под эту программу представителями властей "республики" схеме списания "бюджетных" средств.

По информации "Правої справи", схема, которую в декабре 2015-го "замминистра транспорта" ЛНР Андрей Когут предложил главарю "республики" Игорю Плотницкому, заключалась в следующем: к Чемпионату мира по футболу власти российского города планирует приобрести 73 трамвая, 70 троллейбусов, 320 обычных автобусов и 100 автобусов повышенной комфортности, предназначенных для обслуживания "специальных" и "экспрессных" маршрутов. А автобусы, которые будут заменяться, — списывать.

Учитывая этот факт, Когут предложил Плотницкому обратиться к россиянам с предложением передать списанные автобусы "молодой, но гордой республике" в качестве гуманитарной помощи. В то же время, по внутренним документам "министерства транспорта" ЛНР часть из этих автобусов будут проводиться как купленные за "бюджетные деньги" для решения транспортной проблемы в "республике". Деньги, которые по плану "великих комбинаторов" удалось заработать на этой сделке, планировалось поделить между Плотницкий и автором идеи Когутом.

Показательно, что ради своего обогащения главарь ЛНР и его прихлебатель-"министр" не гнушались ничем — ни риском для собственной жизни, ни доверием "братской России", которую планировали использовать в своих грабительских целях.

Примечательно, что российская сторона мгновенно отреагировала на опубликованную информацию "Правої справи". "Замминистра транспорта" Когуту на заседании "правительства" ЛНР выразили недоверие, а сам процесс передачи автобусов был заблокирован до июня 2017 года.

"Министру транспорта" Александру Чумаченко, протеже Когута, на заседании "правительства" ЛНР выразили недоверие. "Депутаты "народного совета" признали работу "министерства инфраструктуры и транспорта" неудовлетворительной. 23 мая 2016 Чумаченко вынужден был написать заявление об отставке. Когут с 23 мая до июля 2016 временно исполнял обязанности "министра", а затем вынужден был разделить судьбу своего бывшего руководителя, написав заявление об увольнении.

Впрочем, даже в июне 2017 россияне решили, что подаренные автобусы стоит поставить на маршруты сообщением "Луганск — Изварино" и "Луганск — КПП Станица Луганская", а не улучшать их присутствием разрушенную транспортную инфраструктуру оккупированного Луганска.