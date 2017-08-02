США выделят на энергобезопасность Украины 30 миллионов

Подписанный президентом США Дональдом Трампом закон "Противодействие противникам Америки через санкции" предусматривает выделение 30 миллионов долларов на поддержание энергетической безопасности Украины.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице посольства Украины в США в Facebook.

"Законодательный акт предусматривает создание "Фонда для противодействия российскому влиянию" и выделяет в его бюджет 250 млн долл. на 2018-2019 финансовые годы. На реализацию инициатив по поддержке энергетической безопасности Украины предусматривается выделение 30 млн долл.", — отмечается в сообщении.

В посольстве напомнили, что политикой США, согласно закону, является поддержка правительства Украины в восстановлении суверенитета и территориальной целостности, осуждение и противодействие всем дестабилизирующим усилиям правительства РФ в Украине, непризнание незаконной аннексии Крыма правительством РФ или отторжения любой части территории Украины с использованием военной силы.

Кроме этого, документом предусмотрена помощь США по реформированию энергетического сектора Украины и уменьшению зависимости от российских энергетических ресурсов, продолжение противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Законом также закрепляются уже действующие санкции против России; создается механизм обязательного согласования с Конгрессом США возможного решения президента США по ослаблению антироссийских санкций; предусматривается возможность введения санкций против государственных предприятий РФ, осуществляющих операции в металлургической и горнодобывающей отраслях и на железнодорожном транспорте; усиливаются антироссийские секторальные санкции в отношении финансового сектора РФ и российской энергетики; предусматривается введение санкций в связи с деятельностью правительства РФ в направлении подрыва кибернетической безопасности.

Напомним, ранее политолог рассказала, как РФ выбрасывают из процесса глобализации.