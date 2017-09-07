Нефтяники пикетировали Кабмин

Тысячи нефтяников съехались в Киев со всей Украины для пикета возле здания Кабинета министров. Они уверяют, вскоре десятки тысяч украинцев могут остаться без нефти и газа.

Пикетчики требовали от Кабмина продлить спецразрешения "Укрнафте" на добычу газа на ряде месторождений. При этом, на шести месторождениях добыча уже остановилась из-за непродления срока лицензий. На месторождения, срок действия лицензий на которые заканчивается в этом году, приходится 20% добычи нефти и 16% добычи газа "Укрнафты", сообщает "Главком".

Пикетчики говорят, что готовы к общеукраинскому страйку, если в Кабмине их не услышат.

В частности, по данным журналистов TСН, из-за непродления спецразрешений "Укрнафте" почти три месяца жители 8 сел на Сумщине находятся без газа. "По нашему району это 323 домохозяйства, плюс учреждения социальной сферы, которые находятся на этой территории", — сообщил журналистам первый заместитель Роменской РГА Владимир Татаринов.

видео: tsn.ua