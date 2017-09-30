В минфине США анонсировали усиление санкций против России из-за агрессии в Украине

В министерстве финансов США сообщили, что с 28 ноября санкции против энергетического и банковского секторов экономики России, которые были наложены из-за агрессии страны против Украины, будут усилены.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Издание уточнило, что более суровые ограничительные меры отразятся на условиях финансирования российских компаний, находящихся под санкциями, со стороны американских юридических или физических лиц, а также с территории США.

Для таких российских компаний с энергетического сектора срок, на который им могут быть предоставлены кредиты, сократится до 60 дней с нынешних 90, а для подсанкционных компаний из финансового сектора — до 14 дней с 30.

"Среди оснований для усиления ограничений есть недавно принятый закон о санкциях в отношении России… Этот документ стал частью более широкого законодательного пакета, который ввел санкции также против Ирана и Северной Кореи", — говорится в статье.

Ранее стало известно, что Совет Евросоюза утвердил решение продлить на шесть месяцев санкции против лиц и компаний, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.