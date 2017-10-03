В Кабмине придумали, как порадовать 8 млн украинских пенсионеров

Минимальный размер пенсии в Украине с 1 октября с.г. может вырасти до 1452 грн, а не до 1 373 грн, как планировалось ранее.

Об этом пресс-служба вице-премьера Павла Розенко сообщила в Twitter.

"Сегодня (2 октября — Ред.) на совещании с народными депутатами, с руководителями фракций, на котором обсуждалась пенсионная реформа, было принято еще одно важное решение: что мы готовы, и у нас есть для этого ресурс, чтобы с 1 октября минимальный размер пенсии вырос не до 1373 грн, как планировалось ранее, а … до 1 452 грн", — заявил вице-премьер вечером 2 октября в эфире одного из радиоканалов.

Как сообщает Правительственный портал, Розенко добавил, что повышение пенсионных выплат станет возможным в случае принятия Верховной Радой пенсионной реформы.

"То есть, минимальная пенсия может вырасти не на 60 грн, а на 140. А это означает, что 8 млн пенсионеров, размер пенсии которых зависит от минимальной, получат более существенное повышение", — сказал Розенко.

Ранее "Главред" сообщал, что в Украине хотят повысить минимальную зарплату до 3764 гривен.