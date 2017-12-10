Украину признали страной с самыми низкими заплатами в Европе – исследование

Украина стала лидером антирейтинга самых бедных стран, составленном украинскими экспертами.

В качестве критерия специалисты выбрали уровень зарплат, изучив заработок жителей европейских стран после выплаты налогов, говорится в исследовании аналитического центра Texty.org.ua.

Выяснилось, что в Украине эта сумма является самой низкой – 190 евро. Второе и третье места занимают Молдова (216 евро) и Азербайджан (232 евро).

В десятку самых бедных стран по доходам населения также вошли Армения, Грузия, Белоруссия, Казахстан, Албания, Македония и Сербия.

Самый высокий показатель средней заработной платы, в соответствии с данными центра, зафиксирован в Швейцарии – 4421 евро, чуть меньше получают в Исландии и Норвегии – 3440 и 3405 евро соответственно.

Напомним, ранее международные эксперты оценили ВВП Украины.