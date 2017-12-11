Гройсман спрогнозировал рост средней зарплаты украинцев в 2018-м

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал во время встречи с представителями региональных СМИ рост в 2018 году средней зарплаты по стране до 10 тысячи гривен.

Такое сообщение опубликовано на "Правительственном портале".

Украинский премьер заявил о том, что увеличение средней зарплаты до такого уровня станет одним из главных индикаторов экономического роста и обеспечения благосостояния населения.

Гройсман также подчеркнул, что именно Кабмин заложил в бюджет на следующий год минимальную заработную плату в размере 3723 гривен.

"Это плюс 500 гривен к нынешнему показателю. Дальше будем смотреть, если экономика позволит - будем поднимать. Но еще один вопрос - как довести среднюю зарплату в государстве в 2018 году до 10 тысяч гривен – при таком курсе и ценах, как сегодня. Сегодня имеем 7400 грн. Думаю, на конец следующего года можем выйти и на такой показатель", - подчеркнул премьер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украину признали страной с самыми низкими зарплатами в Европе.