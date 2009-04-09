Доллар падает. Пока...

Еще в феврале нынешнего года население купило на $1,4246 млрд больше, чем продало. Но уже в марте негативное сальдо на наличном рынке сократилось до $567 млн. Снижение спроса на доллар поспособствовало незначительному укреплению гривни, что отечественные банкиры уже традиционно назвали позитивной динамикой. «Стабилизация валютного курса, безусловно, позитивный сигнал, поскольку может посодействовать в возврате доверия к банковской системе и национальной валюте в долгосрочной перспективе. Хотя, на данном этапе трудно говорить как о любой долгосрочности этой тенденции, так и о позитивности факторов, к ней подталкивающих», - рассказывает «Главреду» Юрий Буца, заместитель директора Представительства Варшавской фондовой биржи в Украине. Причины, которые привели к падению моды на доллар в прошлом месяце, не столь и радостные. Одна из основных причин стабилизации курса доллара - уменьшение покупательной способности населения. По словам Буцы, спрос на доллар упал из-за уменьшения доходов людей и, как следствие, сокращения «свободных» средств для покупки иностранной валюты. «Резкое снижение доходов вкупе с ростом цен не дает возможности населению экономить средства, для чего традиционно используется доллар. К этому также прибавляется отсутствие возможности досрочного снятия гривневого депозита и его конвертации в доллары, что было широко распространено осенью», - утверждает эксперт. С этим согласен и Игорь Бураковский, директор Института экономических исследований и политических консультаций. «В свое время люди снимали достаточно много денег с банковских депозитов. Если одним доллары нужны для выплаты валютных кредитов, то у других сегодня возникает острая необходимость в гривнях. Поэтому валюта, которая в свое время была куплена в режиме паники, теперь тоже идет на валютный рынок», - говорит Бураковский. В известной степени спрос на валюту гасили организованные Нацбанком спецаукционы для банковских клиентов с валютными кредитами. Для погашения валютного кредита люди имели два варианта: покупать доллары в обменщиках или же по льготному курсу покупать у банков «аукционные нацбанковские» доллары. На шести аукционах НБУ банки в целом купили для населения $254,5 млн. Впрочем, по мнению Бураковского, эти аукционы только перераспределяют спрос, и валюта, которая покупалась бы на рынке, покупается у НБУ. Сокращается спрос на доллары и со стороны представителей крупного и среднего бизнеса. В условиях кризиса и борьбы за выживание национального товаропроизводителя импорту в Украине не очень рады. Введенные высокие таможенные тарифы на импорт резко отсекают ряд импортных товаров от украинского рынка. Кроме того, в силу уже упомянутого уменьшения покупательной способности граждан естественно падает спрос на традиционно более высокие по цене импортные товары. Если по результатам первого квартала удастся достичь позитивного сальдо торгового баланса, то произойдет это не благодаря увеличению экспорта, а из-за сокращения импорта. Очевидно, что сокращение доли импорта в структуре внешнеэкономического товарооборота не могло не уменьшить очередь за «зелеными». Не стоит также забывать и о расчетах за потребленный российский газ, которые «Нефтегаз» выплачивает в долларах. В первом квартале из-за высокой текущей цены на российский газ «Нефтегаз» решил отбирать как можно меньше «голубого топлива» и, таким образом, поневоле также дистанцировался от стимулирования спроса на североамериканскую валюту. Незначительное удешевление доллара, которое мы наблюдаем в течение последней недели, не на руку экспортерам. Однако Игорь Бураковский успокаивает: «С одной стороны, действительно, удешевление доллара играет против экспортеров, но с другой – им тоже нужно платить за определенные импортные товары, ведь наш экспорт во многом импортозависим». По мнению эксперта, и для импортеров, и для экспортеров главное – предсказуемость. Поэтому ситуация, когда гривня стабилизировалась и колеблется в определенном узком коридоре, именно та предсказуемость и стабильность, которая всем так нужная. Но кризис продолжается, и никто не может дать гарантии, что периоды стабилизации не будут чередоваться прыжками экономических индикаторов. Укрепление гривни всегда позитив для Нацбанка, а перед самым визитом миссии МВФ тем более. Пока парламент принял лишь треть антикризисного пакета, а доверие к банковской системе на низком уровне. Поэтому ситуация с курсом для Владимира Стельмаха чуть ли не звезда на темном небе, которой он смог проиллюстрировать выполненную работу над стабилизацией валютного рынка. Если вспомнить валютные аукционы, то часть заслуги НБУ тут очевидна, отрапортовать как будто есть о чем. Само же продолжение сотрудничества с МВФ по программе кредитования stand-by позволит и в дальнейшем удовлетворять спрос на доллар и укреплять гривню. По утверждению ряда экспертов, спрос на доллар начнет увеличиваться (а посему расти и его стоимость), начиная с мая, когда украинским компаниям необходимо будет рассчитываться со своими зарубежными партнерами за корпоративные ссуды. Другие аналитики утверждают, что незначительный рост, который в последнее время демонстрируют ведущие торговые площадки мира, будет продолжаться, и уже под осень к нам с кредитами придет иностранный инвестор, который позволит укрепить национальную валюту даже на несколько гривен. Впрочем, по многообразию полярных точек зрения на ситуацию на валютном рынке видно, что о долгосрочности тенденции укрепления гривни говорить пока рано. Текущее же сокращение спроса на доллар и незначительное укрепление гривни отражает лишь ситуацию, которая сложилась на данный момент и которая, при наименьшем изменении конъюнктуры, может измениться...