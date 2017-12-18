В Нацбанке назвали ключевые риски для финансовой стабильности в Украине

В Украине ключевыми рисками для финансовой стабильности являются прекращение сотрудничества с Международным валютным фондом, медленные структурные изменения в экономике, низкая эффективность работы госбанков и слабость правовой системы.

Текущий год "был успешным для банковской системы", говорится в отчете Национального банка о финансовой стабильности.

"На сегодня уровень системных рисков является умеренным, однако существует вероятность его повышения в следующем году… Во второй половине 2017 не произошли существенные изменения в макроэкономической среде", — отметили в Нацбанке.

По данным регулятора, "экономический рост был медленным, однако ускорится до более 3% с 2018 года". "Инфляция выше, чем ожидалось в начале года и превышает цель НБУ. Высокая инфляция затрудняет среднесрочное и долгосрочное кредитование", — подчеркивается в документе.

"Чтобы снизить инфляционные риски в IV квартале НБУ дважды повышал учетную ставку в среднем на 2 п.п. до 14,5%. Эти решения не должны влиять на долгосрочную тенденцию к снижению процентных ставок", — говорится в отчете.

Ранее исполняющий обязанности главы Нацбанка Яков Смолий говорил, что следующий транш от МВФ Украина может получить во втором квартале 2018-го, очередной визит миссии Фонда в страну ожидается в начале следующего года.