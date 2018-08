Украина будет поставлять карпатских пчел в Канаду - посол

Карпатские пчелы с пасеками отправят на экспорт в Канаду – ради того, чтобы они помогли спасти популяцию насекомых в этой стране.

Соответствующую информацию на своей странице в сервисе микроблогов Twitter посол Канады в Украине Роман Ващук.

"Гудим от восторга. Джордж Скотт с Niagara Beeway и Татьяна Васильковская с Всеукраинского братства пчеловодов Украины сообщили о договоренности предоставить украинских карпатских пчел и пасеки для восстановления канадской популяции, которая находится на грани исчезновения", - написал посол.

К слову, компания Niagara Beeway является давним партнером украинских пчеловодов. Ее деятельность направлена на то, чтобы максимально быстро восстановить и сохранить оригинальную природную среду для этих насекомых в Канаде.

Abuzz with excitement, George Scott of @NiagaraBeeWay and Tetyana Vasylkivska of https://t.co/CwTpxcaWJg announce a JV to bring #Ukraine's Carpathian bees and apiary know how to reinforce endangered Canadian populations.