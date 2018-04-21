Эксперт оценил состояние газовой трубы Украины

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар считает, что состояние газотранспортной системы Украины является вполне функциональным.

Украинская газовая труба нуждается в модернизации, рассказал аналитик во время чата на "Главреде", отвечая на вопрос, как он оценивает сегодняшнее состояние ГТС.

"... говорить о ней, как о металлоломе, это оперировать понятиями российской пропаганды", — заявил собеседник.

Гость подчеркнул, что "уровень аварийности украинской ГТС ниже, чем у "Газпрома" (газовый монополист РФ — Ред.)". "Недаром "Газпром" последние лет пять перестал публиковать данные об уровне аварийности, потому что тогда рухнул бы миф росагитпропа об украинской ГТС как металлоломе", — добавил Гончар.

По его словам, следует отметить, что за четыре с лишним года российской агрессии против Украины и попыток диверсий на магистральных газопроводах, прерывания транзита газа в Европу не было. "Это — едва ли не лучший индикатор того, что ГТС успешно выполняет свою транспортную и транзитную функции", — сказал эксперт.

Ранее президент Петр Порошенко говорил, что Россия не обойдется без украинской ГТС, в любом случае. Глава государства утверждал, что газопровод "Северный поток-2" — абсолютно политический проект, в него нужно вложить 15-20 млрд (вероятно, долларов — Ред.), а у нас система готова.