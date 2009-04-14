Украина вспомнила об «Одесса-Броды»

14 апреля 2009, 11:54

Тема нефтепровода «Одесса-Броды» снова актуальна.

Во время визита Виктора Ющенко в Азербайджан Президент Украины заявил, что проект евроазиатского нефтетранспортного коридора через Украину почти готов. «Главред» поинтересовался у экспертов, какова вероятность перехода нефтепровода «Одесса-Броды» на аверсное, то есть европейское направление? Не опасаются ли азербайджанцы, что в следующем году придется заново договариваться уже с другим украинский президентом?

Михаил Гончар, директор энергетических программ Центра «НОМОС»

{1-} Проект «Одесса-Броды» уже неоднократно был на стадии готовности. В 2003 году проект был в стадии предпусковой готовности, и февральское постановление Кабмина во главе с премьером Януковичем в 2004 году закрепило европейское направление использования нефтепровода «Одесса-Броды». Это активизировало деятельность российской стороны, приложившей усилия к реверсированию нефтепровода и к запуску в него российской нефти для транспортировки по экономически невыгодному маршруту по системе «Дружба» в Броды, а оттуда на терминал «Южный». Это в то время, когда существовал и существует экономически более выгодный маршрут транспортировки по приднепровским магистральным нефтепроводам. Но это уже история.

Попытка перехода от реверса к аверсу состоялась 7 июня 2006 года в Баку, когда был подписан документ между государственной нефтяной компанией Азербайджана, «Укртранснефтью», «Укрнефтью» и польским предприятием по эксплуатации магистральных нефтепроводов «Пшиязнь». Согласно этому документу азербайджанская сторона обязывалась ежегодно поставлять в систему «Одесса-Броды» до 5 млн тонн для переработки на двух западноукраинских нефтеперерабатывающих заводах. Но в начале августа 2006 года сменилось правительство, и премьером снова стал Янукович. И все эти договоренности были отложены в долгий ящик. А после этого была предпринята попытка выполнить еще одно технико-экономическое обоснование (ТЭО) развития нефтепровода в направлении на польский Плоцк.

В настоящий момент ситуация изменилась. Имеет место очередная попытка перейти к аверсному использованию. Особых технических, организационных или юридических проблем тут нет. Согласно договоренности с компанией TНK-BP, которая прокачивает нефть в реверсивном направлении, украинская сторона должна предупредить о прекращении действия договора другую сторону за 90 дней. Российской стороне предлагают экономически более выгодный для них маршрут использования систем приднепровских магистральных нефтепроводов. Поэтому в данном случае у очередной попытки разве что одно уязвимое место – это украинский политический хаос, когда правая рука не ведает, что творит левая. И на уровне правительства, и на уровне Президента в принципе нет глубокого понимания проблематики проектов, связанных с транспортировкой каспийских энергоносителей на европейский рынок. Периодически кто-то вспоминает о том, что есть такой проект. Как правило, это упоминание носит конъюнктурный характер и привязано к тем или иным событиям. И если одна ветвь власти за запуск проекта в аверсном направлении, то другая пытается этому навредить. Собственно, 2008 год в этом плане был весьма показательным.
Президентская сторона подготовила проект перехода к аверсному использованию, правительство – заблокировал его. Хотя правительство в значительной мере было право, потому что предлагаемая схема носила непрозрачный характер и, собственно говоря, была очень похожа на схему, к которой прибегала TНK-BP для использования нефтепровода в реверсивном направлении. Теперь вот в очередной раз понаблюдаем, как все будет происходить.

Конечно, в Азербайджане учитывают политические риски, но тут есть их интерес. Азербайджанская сторона приняла стратегию о получении активов за пределами Азербайджана, выход на рынок ЕС и рынки соседних с ЕС стран. И Украина в этом плане достаточно оптимальный вариант. Конечно, мировой финансовый кризис и падение цен на нефть внесли свои коррективы. И мы видим, что ряд проектов государственной нефтяной компании Азербайджана пересмотрен, но вместе с тем их интерес к Украине остается, в частности, в том, чтобы войти в украинскую нефтепереработку и получить свою долю в сети АЗС в Украине. И собственно это лежало в основе тех договоренностей, которые я упоминал, от 7 июня 2007 года. Это был взаимный интерес, который не изменился. Более того, Государственная нефтяная компания Азербайджана недавно открыла свое представительство в Украине. Это и является подтверждением их стабильного интереса. Поэтому фактор того, будет Ющенко Президентом в дальнейшем или нет, учитывается, но не является решающим. Решающим является экономический интерес. Азербайджанская сторона уже высказывала, мягко говоря, свои замечания по поводу частой смены стратегии Украины в отношении этого нефтепровода. На другом конце трубы со стороны потребителя кредит доверия тоже практически исчерпан. Поэтому я считаю эту попытку своеобразным рубиконом – либо переход в аверсный режим состоится, либо о нем можно будет надолго забыть.

Александр Гудыма, народный депутат и советник премьер-министра по энергетическим вопросам

{2-} Видите, следующий визит Ющенко будет в Польшу к Президенту Качинскому. И там будет подписано ТЭО. То есть, с одной стороны, подписание ТЭО можно подать как нечто чрезвычайное. Но в цивилизованных обществах ТЭО могут подписываться, меняться, и люди не обязательно должны знать об этом. Реально ли сегодня в условиях финансового кризиса запустить проект «Одесса-Броды» в ЕС? Абсолютно нереально. Для того чтобы это стало рентабельным, нужно найти потребителя и средства, чтобы достроить трубу до Гданьска. Есть ли у ЕС сегодня такие ресурсы? Нет. Это однозначно, то есть я не верю, что этот проект может быть реализован в ближайших по меньшей мере два-три года. Я вспоминаю, что в 2000-м в бюджете предусматривались несколько сотен миллионов для достройки, Турчинов был председателем бюджетного комитета ВР, а Юлия Владимировна была вице-премьером по вопросам ТЭК. События девятилетней давности мне очень близки. Должен сказать, что я являюсь крайне правым радикалом в таких вопросах диверсификации. Я сдержанно к этому отношусь и не являюсь сторонником лозунгов, мол, нам нужно как можно скорее выбить россиян из трубы «Одесса-Броды». Разве только если преследуется цель поиграть в очередную войну с Россией. Потому что заполнить трубу азербайджанской нефтью можно, но что Украина от этого выигрывает, если нет завершенного пути в Европу? Я на сегодняшний день этого не поддерживаю и думаю, что этим выражаю коалиционную позицию. Сегодня так сложно строятся отношения Украины с Брюсселем, а реакция России на эти отношения такая болезненная. Хорошо, что это уже заканчивается, и Путин с Тимошенко договорится о продолжении переговоров в газовой сфере. Цена на нефть продолжает падать. Сегодня нет такой проблемы с диверсификацией и давлением российских компаний на ценообразование в Украине, и это не столь актуально. И теперь нет причин ставить условия Москве, чтобы она уходила из нефтепровода «Одесса-Броды», когда у него нет логики завершения. Следовательно, как по мне, незачем создавать себе новый фронт осложнений отношений с Россией. Хотя в стратегической перспективе, конечно, и газовый «Белый поток», и нефтепровод «Одесса-Броды» для Украины важны.


Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба "Q-Club"

{3-} В Украине для этого проекта уже есть по крайней мере два потребителя – нефтеперерабатывающие заводы в Дрогобыче и Надворной. Проблема этого многострадального нефтепровода лежит в политической плоскости. Очень часто у нас не хотели раздражать Россию, искали какие-то компромиссные варианты или жертвовали нефтепроводом в пользу газовых вопросов. Сейчас политическая нестабильность тоже мешает. Она создает определенную конкуренцию между тем, что делает Кабмин и Секретариат Президента. С одной стороны, позитив в том, что мы возвращаемся к этому процессу, а с другой – Украина не выполнила очень многих своих обязательств. Вы видели, какой теплой была поддержка со стороны Казахстана, которого теперь уже почти не слышно. Наше государство не умеет вести внешнюю политику в целом, а тем более внешнюю энергетическую политику. Думаю, прямолинейность и непоследовательность украинских руководителей - это основные проблемы нефтепровода «Одесса-Броды».
Многовекторность украинской власти, а также предвыборный фактор может стать проблемой для этого проекта теперь. Я много работал с этим проектом. В свое время мы сделали все, чтобы он заработал. Мне жаль, что этот проект попал в политическую плоскость, которая не пойдет ему на пользу.

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