"Угроза нацбезопасности и деградация": глава Минфина расписал, чем грозит срыв транша от МВФ

Не успел МВФ предупредить премьер-министра Владимира Гройсмана о вероятном срыве очередного транша – как глава Минфина Александр Данилюк расписал во всех красках, чем такой провал грозит Украине, ее экономике и даже нацбезопасности.

Данилюк в своем письме народным депутатам призвал их немедленно принять закон об антикоррупционном суде, чтобы разблокировать финансирование от фонда.

Копию обнародовала "Украинская правда".

В документе Данилюк просит народных избранников "отложить в сторону все существующие политические споры" и "принять решение исторической важности".

"Напоминаю, что утвержденный парламентом государственный бюджет на 2018 год базировался на предположении, что Украина успешно реализует программу сотрудничества с Международным валютным фондом. Это предполагает, в том числе, создание Высшего антикоррупционного суда. Критически важным является голосование за закон в согласованной с нашими международными партнерам редакции", – подчеркнул глава Минфина.

Если Рада не примет этого решения, то Украину ожидают "серьезные финансовые и политические последствия", предупредил Данилюк.

Невыполнение программы МВФ лишает Украину возможности получить кредиты на финансирование госбюджета и доверия иностранных инвесторов, добавил он. И это на фоне того, что в течение следующих пяти лет Украине придется выплатить более 23 млрд долларов по внешним долгам.

"В случае срыва программы расходы бюджета 2018 года должны быть сокращены на сумму около 4 млрд долларов. Для стабилизации ситуации государство будет вынуждено тратить свои золотовалютные резервы, что приведет к девальвации гривны и скачку инфляции", – пояснил он.

По его прогнозу, подобный сценарий является угрозой национальной безопасности Украины, "отбросив государство в развитии на годы назад".

Напомним, ранее в МВФ назвали самые важные условия для выдачи Украине очередного транша кредита.