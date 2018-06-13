Европарламент поставил точку в вопросе 1 миллиарда евро для Украины

Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро.

Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.



Третий пакет помощи был утвержден в рамках пленарной сессии Европарламента. "За" проголосовали 527 депутатов, "против" - 124, 29 воздержались.

"Первый транш может быть выплачен уже в сентябре", - написал Йозвяк.

Украина уже получила два транша на 1,2 млрд евро вместо изначально запланированных 1,8 млрд. Третий транш был отменен из-за невыполнения 17 условий предоставления помощи из оговоренных 21. Невыполненными остаются: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Ранее вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис на слушаниях в Европарламенте заявил, что новый транш макрофинансовой помощи ЕС для Украины"строго связан" с проведением реформ в стране.

"Борьба с коррупцией будет в центре политических условий в меморандуме о взаимопонимании, который должен быть согласован между ЕС и Украиной для этой помощи", - заявил Домбровскис.