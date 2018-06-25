Экс-министр рассказал, где в Крыму умер мелкий туристический бизнес

В Крыму после захвата Российской Федерацией мелкий туристический бизнес умер в Черноморском, Щелкино, Судаке, Феодосии, Новом Свете и в других городах западного и восточного берега полуострова.

Крупный туристический бизнес пострадал от аннексии меньше, рассказал бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев в интервью "Обозревателю".

"… крымский туристический бизнес делится на две части. Одна часть принимает организованных туристов — это санатории и отели. Другая часть — принимает неорганизованные туристические потоки. Это мини-отели, частные домовладения, квартиры", — отметил собеседник.

По его словам, первая часть пострадала от аннексии меньше за счет того, что российские оккупанты "национализировали", захватили и присвоили эти объекты и возят туда разного рода профсоюзные туристические потоки за счет бюджетных денег РФ.

"А что касается мини-отелей и квартир, то этот бизнес остался жить только в Ялте и немножко в Севастополе, меньше — в Алуште, совсем мало — в Евпатории и вообще умер в Черноморском, Щелкино, Судаке, Феодосии, Новом Свете и в других городах западного и восточного берега Крыма", — добавил экс-чиновник.

Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, лидер крымских татар Мустафа Джемилев говорил, что в аннексированный Крым российская власть переселила до миллиона россиян.