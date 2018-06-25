США давят на Данию из-за "Северного потока-2" — росСМИ

Власти США давят на Данию из-за строительства "Северного потока-2", датчане намеренно затягивают выдачу разрешения на постройку трубопровода.

Датские власти, видимо, не хотят разочаровать Штаты, рассказали "Известиям" два источника в российских дипломатических кругах.

"Главные опасения Дании заключаются, видимо, в том, чтобы не разочаровать главного союзника — Вашингтон… Вместе с тем Копенгаген опасается испортить отношения и с Берлином, который выступает за строительство "Северного потока-2" как коммерческого проекта", — отметил собеседник.

Издание подчеркнуло, что Копенгаген внес специальные поправки в законодательство, которые позволяют отклонять заявки на строительство газопроводов в датских территориальных водах из соображений внешней политики и безопасности страны, Евросоюза и НАТО. Дания остается последней из пяти стран, не выдавшей разрешение на постройку трубопровода.

Напомним, "Северный поток-2" — это проект магистрального газопровода из РФ в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 тысячи 200 км, он является расширением "Северного потока".

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии, Финляндии и Швеции дали добро на строительство "Северного потока-2". В РФ на его постройку дали добро сразу.