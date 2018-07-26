В Кабмине приняли новое решение по ценам на газ для украинцев

Украинское правительство приняло решение перенести повышение цены на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) ровно на месяц – до 1 сентября 2018-го.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в четверг, 26 июля.

Согласно пояснительной записке к документу, переговоры Украины с Международным валютным фондом (МВФ) о приведении цен на газ к уровню импортного паритета еще продолжаются. Именно по этой причине чиновники Кабмина и решили продлить постановление №187 о возложении на НАК "Нафтогаз Украины" спецобязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и ТКЭ по сниженной цене.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Кабмине анонсировали серьезное подорожание газа для украинцев, а также рассказали о цене на "голубое топливо" и о субсидиях для населения.