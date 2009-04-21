Донбасс перед лицом кризиса

Именно о таких сроках говорят экономисты региона, ранее прогнозировавшие, что самые тяжелые кризисные времена в Донбассе наступят в апреле, а теперь перенесшие свои прогнозы на начало осени. При этом указывается, что другие страны начнут избавляться от кризиса уже в конце июня, однако Украина, а вместе с ней и шахтерский Донбасс, отстанет от них весьма существенно.



Это не удивительно - пока во всем мире с кризисом борются, на Донетчине только высказывают предложения, как бы получше к этой борьбе подойти. И хотя определенный спектр предложений в области уже имеется в наличии, в большинстве своем они остаются лишь словами, которые власти не торопятся превращать в дела.



Так заканчивается золотой век



По мнению руководства области, 2007-2008 годы Донбасс жил "в золотом веке" - объемы производства росли, мощности наращивались, а жители области и горя не знали. Однако, как утверждают областные власти, за всем этим благополучием регион как-то позабыл о развитии. "Мы росли, не развиваясь, и сейчас мы упали до того уровня, где мы есть на самом деле - с нашим оборудованием, восстановленным после войны, мартеновским способом производства и так далее. Если кто-то скажет мне, что мы с этого момента начнем расти, то я говорю: извините, мировой кризис только начинается", - признается глава Донецкого облсовета Анатолий Близнюк.



В результате - еще до того, как мир ощутил на себе дыхание кризиса, Донецкая область уже знала этот кризис в лицо. По словам Близнюка, это случилось еще в сентябре 2008 года - именно тогда объемы производства упали на 9%, производственные мощности начали сокращаться на 30-50%, а прибыль предприятий уменьшилась в десятки раз. В итоге к концу 2008 года Донбасс вышел на показатели годового уровня объемов производства в -7,8%, а за первый квартал 2009 года этот показатель добрался до отметки в -34%. Спад произошел во всех видах промышленной деятельности, особо же пострадали машиностроение (53%), химическая отрасль (47%) и металлургия (43%). Кроме того, более чем в два раза сократились объемы работ в строительстве, и, соответственно, на 50-70% снизилось производство строительных и отделочных материалов.



Пострадала и сфера торговли - из-за нестабильности курса доллара в супермаркетах региона существенно сократился привычный ассортимент, выросли цены. Впрочем, двум третям жителей области нет дела до бедствий супермаркетов: 70.1% дончан уже давно затянули пояса и начали экономить на всем подряд, потому что реальные доходы дончан снизились на 17%, и в будущем, вероятнее всего, еще упадут.



Около 10% работающих дончан сегодня могут "похвастать" доходами ниже прожиточного минимума (то есть, меньше 669 грн.). Впрочем, этим гражданам еще и не так плохо по сравнению с теми, кто вообще не получает своих кровно заработанных. С начала года долги по заработной плате в Донбассе возросли больше чем в два раза и, по данным на 1 апреля, превысили отметку в 500 млн. грн. Особые размеры задолженности фиксируются в гостиничной и ресторанной сферах - там долг с начала года увеличился почти в 18 раз, в сфере государственного управления (долги увеличились в 8 раз), и на предприятиях розничной торговли и бытового обслуживания (рост почти в 4 раза).



Разумеется, такой расклад напрямую влияет на доходы местных бюджетов - один только областной бюджет в первом квартале недосчитался 85 млн. грн., которые должны были поступить в виде налога с доходов физических лиц. В целом же, из 45 местных бюджетов региона поступления этого налога обеспечиваются лишь в 17.



"Антикризис" по-донецки



Первый шаг к разработке антикризисных мер на Донетчине сделал фонд Рината Ахметова "Эффективное управление", который, совместно с компанией Monitor Group избрал шахтерский край в качестве участника проекта экономического развития регионов. Четыре месяца исследований - и фонд объявил, что основными "локомотивами" экономического роста Донецкой области могут стать металлургия и сельское хозяйство, как две наиболее значимые, и в то же время наиболее пострадавшие от кризиса отрасли. Объявление это случилось еще в начале текущего года, и с тех пор все живо обсуждают преимущества донецких металлургии и сельского хозяйства, однако дальше обсуждений дело пока не идет - фонд удалился еще на несколько месяцев для обдумывания рекомендаций.



Впрочем, как утверждает директор фонда Наталья Изосимова, эксперты обдумывают прежде всего долгосрочные перспективы, а вовсе не срочный выход из кризиса. "В краткосрочной перспективе понятно, что все усилия и бизнеса, и государства направлены на то, чтобы экономика выжила. А в долгосрочной перспективе экономика должна стать настолько конкурентоспособной, насколько это возможно, чтобы, когда кризис закончился, и страна, и регион вышли из него сильнее, конкурентоспособнее, мощнее, чем были раньше", - в частности, отметила она.



Однако то, что понятно Наталье Изосимовой, почему-то не очень понятно руководителям донецких предприятий и даже отдельным представителям местной власти, которые выбирают весьма неординарные меры для выживания экономики.



Например, распространенная "антикризисная" мера на предприятиях - новоизобретенный способ выплаты зарплаты: по ведомостям зарплату работникам выдают, однако по ней не перечисляются налоги с доходов физических лиц, а также отчисления в Пенсионный фонд и фонды социального страхования. Власти жалуются, но ничего сделать не могут, кроме разве что прогноза, что в будущем регион из-за таких "изобретений" ожидает дальнейшее увеличение долга по зарплате бюджетникам, а также задержки или даже невыплаты пенсий.



Однако жалобы - жалобами, но лучших мер власти тоже не придумали. И вместо того, чтобы помогать социальной сфере, еще в ноябре руководство региона решило, как ее получше "раскроить" социальную сферу, чтобы избавиться от лишних трат на убыточные предприятия. В итоге постановили: пересмотреть сеть школ-интернатов и закрыть малоукомплектованные заведения для детей-сирот. По заданию заместителя председателя Донецкого облсовета Владимира Ишкова, из этих заведений следовало оставить лишь 3 профильных интерната на весь Донбасс, а остальные перепродать на аукционах или, в крайнем случае, преобразовать в детские садики, коих в области дефицит. Аналогично было решено обойтись и с больницами: под сокращение отправили 20 пустующих коек в Донецком областном доме ребенка и противотуберкулезных больницах, несколько десятков коек для тяжелых больных в дерматовенерологических диспансерах гг. Константиновки, Снежного и Енакиево и целых 120 мест в психиатрических лечебных учреждениях.



Экономия налицо: в сфере здравоохранения область надеется сэкономить деньги на льготные рецепты, которые позволят лечить часть больных без госпитализации. В сфере же образования власти уповают на то, что удастся выручить определенные средства от продажи зданий, и кроме всего прочего, не надо будет тратиться на содержание нескольких десятков сотрудников, работающих в каждом интернате. Вот, правда, что делать дальше с сокращенным персоналом, в регионе не решили до сих пор…



Впрочем, говоря о том, что антикризисные меры почему-то не работают, областные власти до сих пор склонны "валить" все на центр - мол, регион сам не может принимать адекватные решения об экономии в той или иной сфере, а вынужден ждать распоряжений "сверху". Более того, Донбасс жалуется, что соглашение между Донецким областным советом и правительством, подписанное еще в сентябре 2006 года, до сих пор не выполняется. "Кроме взлетно-посадочной полосы, ничего не финансируется", - сердится Владимир Ишков. Однако, когда дело доходит до благополучия "пересичных" дончан, глава облсовета Анатолий Близнюк сердиться всем запрещает. "Мы должны поддерживать настроения социального оптимизма, и наша задача - найти эти варианты. Сегодняшний день - не 90-е годы, когда мы все потеряли", - уверяет он.



Вложи деньги в Донбасс?



О том, что еще не все потеряно, говорят и экономисты. Например, глава Донецкого филиала Национального института стратегических исследований Юрий Макогон утверждает, что выхода из кризиса Донбассу нужно в первую очередь опираться на диверсификацию экономики, модернизацию производств и инновационные технологии. "Проедьте сегодня мимо наших металлургических предприятий - стоят погашенные домны, стоят погашенные мартены. Спросите, были ли выделены какие-то деньги на их реконструкцию. И скорее всего услышите отрицательный ответ", - говорит Макогон. Все бы хорошо, отвечают ему руководители предприятий, но где взять эти самые деньги, если объемы производства упали минимум на 50%?



Эксперт не теряется и утверждает, что области неплохо было бы заняться и привлечением иностранного капитала. Но тут с партией жалоб вступает областной совет: мол, еще в прошлом году в Донбассе была разработана программа по привлечению инвестиций, которая должна была принести в регион целых 4 млрд. поступлений, однако отработать ее удалось только на 1,29 млрд. "Иностранный инвестор всегда очень подозрительно относился к Украине", - рассказывает Владимир Ишков. "К нам глава КНАУФ приезжал, и когда его спросили, как ему в Украине работать, он ответил: "В Украине как границу перелетаешь, так и зона риска начинается". Говорит: "Мне обещали стабильные законы, а вы меня на 18 млн. евро "откинули", как мне теперь компаньонам доказывать?" Вот вам и кредит доверия", - приводит пример он. "Самое главное - нестабильность законодательной базы. Вот, что самое страшное", - соглашаются и в Донецкой облгосадминистрации.



И эксперты, и власти сходятся лишь в одном - в области нужно развивать внутренний рынок. "Мы - экспортно ориентированная страна, но мы заведомо были сориентированы на узкое пространство мирового рынка и в узком перечне видов продукции. Можно ли сейчас переориентировать нашего производителя на внутреннего покупателя? Это возможно сделать, и мы тогда из кризиса выйдем с очищающим эффектом, который позволит серьезно реконструировать экономику Украины", - уверен Юрий Макогон.



Но областные власти не хотят полностью сбрасывать со счетов и экспорт: у Донбасса, по словам Анатолия Близнюка, есть возможность производить продукты питания, развивать сельское хозяйство, строить жилье, и именно в этом могут заключаться потенциальные пути дальнейшего развития экономики. Впрочем, глава облсовета тут быстро умолкает - по его же собственным словам, сельскохозяйственную продукцию Донбасса действительно готовы покупать за границей, однако эта продукция не сертифицирована по мировым стандартам, а значит продать ее невозможно. "Наша задача – заняться этим", - поручает он коллегам, однако особого рвения те не проявляют. Оно и понятно - пока Донецкая область будет повышать свои стандарты, чтобы в кризис сделать миру заманчивое сельскохозяйственное предложение, мир забудет о кризисе, как о страшном сне.



Помимо этого, власти предлагают еще и оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. "На сегодняшний день на счетах в банках 12 млрд. грн. в Донецкой области есть, и это та основа, которая должна работать на развитие частной инициативы, создание новых направлений бизнеса, в том числе малого и среднего", - поясняет Анатолий Близнюк. Еще один план - налоговый: власти хотят наполнять местные бюджеты не только путем увеличения зарплаты, но и путем расширения налоговой базы и усиления налоговой дисциплины.



Другое весьма интересное предложение - создать в области коммунальный банк, который бы пользовался большим доверием среди дончан. "К местным органам власти доверие достаточно высокое. Я думаю, что такой коммунальный банк имел бы большое доверие. И помните идею "Покупай украинское"? В принципе – "Вложи деньги в Донбасс", - предлагает депутат Донецкого облсовета Николай Загоруйко.



Впрочем, самая главная мечта руководства области - Евро-2012, которое в Донбассе представляется своеобразной манной небесной. "Это новые рабочие места, развитие профессиональных навыков, объединение людей на основе патриотизма; мы можем привлечь молодежь к волонтерскому движению, развить местный бизнес", - мечтает Близнюк.



В сельский клуб - за победой над кризисом?



Впрочем, во всем спектре надежд и ожиданий главное внимание областной власти направлено на дончан. "Люди не должны оставаться наедине с депрессией, которая зарождается от кризиса. Они должны общаться на уровне сельских клубов - у нас есть 2 мини-проекта по созданию общественно-политического культурного центра, где граждане будут обсуждать все свои проблемы и принимать соответствующие решения. Это объединяет людей", - вносит внезапное предложение глава облсовета.



Еще более неожиданными выглядят его инициативы по помощи безработным. Анатолий Близнюк уже в свое время предлагал всех граждан, лишившихся радости труда, отправлять чистить посадки, которых в области немало. Сегодня глава облсовета придумал новую "фишку": "Можно установить памятник за счет местного бюджета, а можно организовать громаду: народ выходит на субботник и превращает площадку, где устанавливается в зону отдыха. Нам надо этим однозначно пользоваться", - утверждает председатель облсовета.



Он уверен, что кризис - это еще не повод для снижения жизненной активности, а возможность изменить свою жизнь. Однако дончане пока что готовы менять свою жизнь весьма своеобразно. Как показывает практика, Донецкая область все ближе к осуществлению прогноза о социальном взрыве, и взрыв этот, по мнению властей, будет отнюдь не политическим. Скажем, губернатор Донбасса Владимир Логвиненко считает, что граждане вполне могут "взорваться" от катастрофического положения в жилищно-коммунальном хозяйстве, которое с каждым днем будет только ухудшаться.



Смягчить настроения дончан, по мнению руководства области, могла бы остановка роста тарифов на услуги ЖКХ, однако это лишь одна из мер, в то время как социальное недовольство граждан обусловливает целый ряд факторов. И на первом месте среди них - личное неблагополучие, которое складывается и из отсутствия высокого дохода, и из проблем с работой, и из необходимости постоянно экономить на всем. И в этом контексте местным властям не остается ничего другого, кроме как перейти от слов к делу и наконец-то позаботиться о претворении всех своих антикризисных грез в действительность.



Но с этим в области существуют проблемы. Все высокие предложения властей банально разбиваются "о быт", ведь на внедрение каких бы то ни было новшеств нужны средства, а их нет ни у руководства области, ни у хозяев предприятий. И пока они торгуются между собой, кому и как нужно прокладывать дорогу к выходу из кризиса, некоторые жители Донетчины уже всерьез стали побаиваться, что до конца кризиса они попросту не дотянут.