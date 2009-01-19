Постріл з минулого

Саме вони зумовили латентні процеси, кульмінацією яких холодної зими 2006 року (Епізод І) стало скорочення РФ подачі газу на експорт для України та ЄС. Вони ж продовжили свою дію восени 2007-го (Епізод ІІ), взимку-навесні (Епізод ІІІ) та пізньої осені-зими 2008-го (Епізод ІV) у вигляді нових рецидивів ціново-боргової атаки російського газового монополіста. Останній рецидив став найбільш масштабним і по суті перетворився на натурну модель випробування Росією технології ведення енергетичної війни.Визначальними подіями як для українсько-російських газових взаємин, так і для економічного співробітництва України з Туркменистаном стали:– підписання 25-річного контракту між «Газпром- експортом» і «Туркменнафтогазом», який дозволив російському монополісту встановити контроль над експортними об’ємами туркменського газу;– ухвалення урядом Росії «Енергетичної стратегії РФ до 2020 року», що визначила енергоресурси як «інструмент проведення внутрішньої та зовнішньої політики» з формулою експансії «закріплення присутності на внутрішніх енергетичних ринках зарубіжних держав, співволодіння мережею збуту енергоресурсів та об’єктами енергетичної інфраструктури в цих країнах»;– Ялтинська зустріч президентів України і РФ 26 липня, які схвалили створення компанії «РосУкрЕнерго» (РУЕ) з реєстрацією в Швейцарії (кантон Цуг) та подальше підписання 29 липня пакету договорів РУЕ з «Газпромом» і «Нафтогазом України» про постачання законтрактованого «Газпромекспортом» туркменського газу до 2028 року.Ялта-2004 означала для України втрату прямих відносин з Туркменистаном. Зустріч президентів Леоніда Кучми та Сапармурата Ніязова з метою укладення нового довгострокового договору щодо постачання газу в Україну, яка неодноразово переносилася з травня 2004 року, так і не відбулася. Посередницьку компанію Eural Trans Gas (ETG) замінив новий, не менш непрозорий, але юридично більш елегантний посередник РУЕ. Реєстрація компанії в швейцарському кантоні Цуг означала, що її ініціатори та фундатори хочуть зберегти свою діяльність поза межами національної юрисдикції України, РФ або ЄС, як і у випадку з ETG.У рамках дослідження Центру «НОМОС», яке проводилося за підтримки Фонду «Відродження», було встановлено, що акції компаній, створених за моделлю РУЕ, можуть трансформуватися з іменних (nominal shares) в акції на пред’явника (bearer shares), і навпаки. Такий підхід відкриває широкі можливості для непрозорого обігу акцій на користь реальних, непублічних власників. Це створює базу для корупційних дій через анонімну систему виплати дивідендів «на пред’явника».29 липня 2004 року одночасно відбулись дві прикметні події. Перша – підписання протоколу про склад Координаційної Ради зареєстрованої 22 липня компанії РУЕ, до складу якої, з-поміж інших осіб, увійшли перший заступник міністра палива та енергетики і голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Бойко та його заступник по НАК Ігор Воронін. Але обидва представляли зовсім не НАК, а зареєстровану в Австрії приватну компанію «Центрагаз АГ».Друга подія – підписання пакету документів щодо постачання та транзиту туркменського газу на 23-річний період. У цьому пакеті було підписано «Контракт купли-продажи природного газа в 2005–2028 годах» між РУЕ та НАК. З українського боку його підписав Юрій Бойко як голова правління, з боку РУЕ – Вольфганг Путчек як уповноважена особа. Існування конфлікту інтересів у випадку українського посадовця очевидне, як і проблема з дотриманням принаймні двох законів України – «Про боротьбу з корупцією» та «Про державну службу». Суміщення керівних посад в органі державної влади та правлінні державної компанії з членством у керівному органі приватної зарубіжної компанії, з якою одночасно встановлюються бізнес-відносини, породжує питання з позиції дотримання антикорупційного законодавства.Аналіз подій у Ялті 26 липня 2004 року з подальшим підписанням пакету газових домовленостей в офісі «Газпрому» в Москві 29 липня свідчить про те, що відбулася не тільки модернізація схеми газової торгівлі з урахуванням бізнес-інтересів перших осіб обох держав, а й одночасна корекція стратегічних пріоритетів України. Вірогідно, з російського боку це був пакетний підхід, розрахований на доволі тривалий період. Фінансовий потенціал схеми РУЕ та розгалужена мережа лобістсько-корупційних комунікацій дозволяла і дозволяє російській стороні активно впливати на гілки влади в Україні, маніпулюючи ними. Змінюються президенти, змінюються прем’єри, міністри, а інструмент впливу лишається і діє.Лише один приклад. 15 липня 2004 року Президент України підписує указ, яким виключає з воєнної доктрини України положення про вступ до НАТО як кінцеву мету євроатлантичної інтеграції. Оприлюднення цього указу здійснюється напередодні зустрічі з Владіміром Путіним у Ялті 26 липня. Там само обидва президенти схвалюють «ініціативу ділових кіл» України та РФ щодо створення РУЕ. Навряд чи це просто випадковий збіг подій. Здається, у такий спосіб відбувся стратегічний розіграш. Так було відкрито скриньку Пандори для України. Це яскравий приклад, як минуле стріляє в майбутнє і влучає в сьогодення.Фінансові ресурси, що циркулюють поза державним та громадським контролем, представляють серйозний потенціал, у тому числі корупційного характеру. Кошти, за рішенням керівного органу офшорної компанії, можуть спрямовуватись на рахунки різних фізичних та юридичних осіб, а також посадовців, приватних фондів, дослідницьких центрів, мас-медіа з метою вирішення тих чи інших завдань та збереження непрозорої схеми торгівлі газом на весь період дії контрактів.Описані особливості функціонування схеми є однією з найважливіших причин того, що в 2005–2006 роках ця схема не була ліквідована, а навпаки – змогла навіть зміцнитися через створення спільного підприємства РУЕ та НАК «Укргаз-Енерго» (УГЕ). У 2007 році схема РУЕ–УГЕ практично позбавила «Нафтогаз України» левової частки внутрішнього ринку, що призвело до різкого падіння фінансових показників НАК. Практично ця тандемна схема стала інструментом захоплення внутрішнього ринку газу в Україні відповідно до цілей, визначених в Енергетичній стратегії РФ. Також РУЕ отримала санкціонований «Газпромом» вихід і на високодохідний ринок ЄС.Стратегічний підхід колишньої верхівки України «НАТО в обмін на акції на пред’явника», ймовірно, не давав і не дає спокою політичним фігурам українського владного олімпу після Помаранчевої революції. Спроби прем’єр-міністра Юлії Тимошенко ліквідувати непрозору схему привели до мобілізації ресурсів (адміністративних, лобістських, фінансових) з метою протидії урядовим планам і збереження статус-кво. РУЕ активізувало через «Газпром» свої зв’язки у політичному керівництві РФ з тим, щоб застосувати сценарій «газової війни», що й відбулося в лютому-березні 2008 року (Епізод ІІІ). Це дозволило зберегти РУЕ в схемі постачань центральноазіатського газу до України і ЄС упродовж 2008 року. Сьогодні є підстави вважати, що Епізод ІV газової атаки на Україну продиктований бажанням за будь-яку ціну зберегти схему РУЕ і в 2009 році. Тим паче, що базовий контракт чинний до 2028 року, а російська сторона в особі нинішнього президента повідомила про втрату чинності міжурядового Меморандуму від 2 жовтня 2008 року, однією з головних позицій якого передбачався перехід до прямих відносин між НАК та «Газпромом». Однак слабкою ланкою схеми, що так ретельно вибудовувалась транснаціональним організованим бізнес-угрупованням, виявилась стартова, туркменська ланка. Головно, уся схема має сенс, коли на вході в трубу – дешевий азійський газ. Тоді можна отримати максимальну маржу. Уявлення про неї можна створити двома цифрами. Якщо взяти 2008 рік, то ціна газу на кордоні Туркменистану становила в середньому $140 за 1 тис. куб. м., тоді як експортна ціна при постачанні до країн ЄС перевищувала $500.Характерною особливістю поточного Епізоду ІV є те, що тема РУЕ перебуває на задньому плані або ж якщо й згадується, то лише в лицемірно-маніпулятивній постановці з нападами амнезії у політичного керівництва РФ. Ляльководів у Москві, очевидно, неабияк тішить картина борсання маріонеток на сцені театру абсурду української політики. Та ще отримуючи при цьому матеріальне задоволення «на пред’явника» зі швейцарських Альп.Схеми, подібні до РУЕ, не є характерними виключно для українсько-російських газових відносин, як часто вважають у ЄС. Навпаки, вони універсалізуються російською монополією. Слід зазначити, що схема РУЕ клонована і в інших проектах, як з видобутку, так і з транспортування газу, ініційованих «Газпромом» у ЄС. Місцем реєстрації компаній-девелоперів, за проектами «Норд Стрім», «Саут Стрім», Штокманського родовища, став також швейцарський кантон Цуг. Реєстрація офісів означених проектів відбулась протягом 2005 та 2008 років. Очевидно, схема РУЕ зарекомендувала себе як ефективно діюча модель бізнес-відносин, що не повинні бути на виду у фіскальних та правоохоронних органів, а також громадянського суспільства. Недостатня прозорість є живильним середовищем як для цінових маніпуляцій, так і для ризиків та загроз щодо безпеки постачань газу. Недостатня прозорість російської газової монополії та її взаємин з партнерами-монополістами в Європі, широка мережа дочірніх та офшорних компаній підвищують вірогідність сценарію «енронізації» «Газпрому» – за аналогією з крахом провідного американського енергетичного концерну «Енрон» 2001 року. Ця особливість не сприяє зміцненню атмосфери довіри у газових відносинах на європейському континенті, особливо на тлі нестабільної динаміки цін на вуглеводневі ресурси.Із високим ступенем ймовірності можна припустити, що в Європі працює схема-аналог українського зразка 2004 року. Вона дещо модифікована –. Впадає у вічі, що найбільш непримиренними опонентами вступу України до НАТО виступають Німеччина та Італія, з якими «Газпром» має наміри реалізувати проекти Північного та Південного потоків. Наміри декларативні, а офіси компаній – реальні, як і грошові потоки. Триває робота і з Францією в рамках Штокманівського проекту. Але французи завжди були майстрами витонченої дипломатії. Трансформації у стилі «сьогодні бундесканцлер – завтра менеджер “Газпрому”» не в галльському дусі. Тому «Газпром» посилив свою увагу до «Тоталь» та «Газ де Франс – Суец», використовуючи досвід роботи «пряниками» з німецькими партнерами. Створення під егідою РФ Форуму країн-експортерів газу є індикатором того, що Росія паралельно вдається і до «батога». Припинення постачання газу до ЄС 6 січня покликане продемонструвати, що «на стіні висить рушниця».Якщо повернутись до української проблематики, то слід зауважити, що допоки зберігається непрозорість і закритість сфери діяльності монополістів, суспільство і державу буде періодично лихоманити, оскільки відбуватиметься підкилимне змагання за «зелені потоки». У цьому контексті уряду доцільно виступити ініціатором розкриття су- спільству реальних обсягів отримуваних доходів, витрат, податкових відрахувань до бюджету, непрямих податків, виплат у позабюджетні фонди, спонсорської допомоги, отриманих кредитів, боргових зобов’язань. Особливе значення має прозорість контрактів, тарифів та цін, що стосуються інтересів споживачів. Україні варто на державному рівні розглянути питання приєднання до міжнародних ініціатив прозорості, адаптувати своє законодавство до європейських норм. Реалізація таких підходів дозволить мінімізувати корупційне навантаження на бізнес та максимізувати рівень довіри соціуму до урядових структур та компаній-монополістів.